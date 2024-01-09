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Емельяненко выглядит как мусульманин и даже побывал в Медине. Но, похоже, веру он не поменял

Тренер Магомедалиев заявил, что Александр Емельяненко принял ислам
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Александр не носит усов, не против, чтобы в арабских странах его называли Абубакаром, но никогда не говорил, что принял ислам.

Александр Емельяненко последние семь месяцев находился в Ингушетии в реабилитационном центре «Иман», где лечился от алкогольной зависимости. Если в мае, даже во время боя с Евгением Ершовым, он выглядел... так скажем, печально, то сейчас ведет здоровый образ жизни, бодр, весел, скинул много лишних килограммов. В настоящий момент Александр находится в Саудовской Аравии, куда вместе со своим лечащим врачом Ахмедом Итазовым, приехал на конференцию, связанную то ли с бизнесом, то ли с религией (возможно, и с тем и с другим).

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Очевидно, что лечение в Ингушетии дало эффект — Емельяненко обрел здоровый вид и наверняка попробует вновь перезапустить бойцовскую карьеру. Правда, остается вопрос нынешнего вероисповедания Александра.

Ранее он позиционировал себя как православный христианин — ходил с большим крестом, посещал храмы, а лет 10 назад — с окладистой бородой — даже отправился на Афон, где жил и помогал монахам русского монастыря. Емельяненко некоторое время представлял клуб «Ахмат», но и в Чечне демонстрировал свою приверженность православию.

Боец Александр Емельяненко.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Однако в период нахождения в «Имане» ситуация изменилась. В августе Александр выложил фото, где он в тюбетейке, с бородой и без усов. Усы он впоследствии сбривал всегда. А борода на видео у Емельяненко затем внезапно потемнела — то ли от фильтров, то ли он ее покрасил. Многие — очень многие люди — решили, что АЕ принял ислам. Достаточно взглянуть на комментарии под его постами в соцсетях. И если мусульман фотографии и видео Емельяненко сильно порадовали, то православных, наоборот, разочаровали или даже разозлили.

В Саудовскую Аравию же Александр отправился в начале января — и колыхнул информационное пространство. Сначала он выложил видео, где стоит возле мечети пророка Мухаммада в Медине (Масджид ан-Набави), втором священном городе мусульман. А затем последовало видео, где Емельяненко — в традиционном арабском костюме, в арафатке. Голос за кадром говорит: «Имя же тоже надо арабское выбрать». «Выбирай, представляю это тебе». «Абубакар — как?» — «Ничего плохого в этом не вижу, замечательное имя. Буду теперь Абубакаром».

Разговоры о том, что Александр теперь мусульманин (и не Александр, а Абубакар), значительно усилились. Например, главный тренер зала Universal Fighters Расул Магомедалиев сказал в интервью Sport24, что Емельяненко, раз поехал в Медину, точно принял ислам: «Так нe бывает, чтобы в Медину, в хaдж поехал, не принимая ислам. Тудa 100 процентов все мусульмане едут. Поэтому там вопроса даже нет — принял или нет. По-другoму даже и не может быть».

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Действительно, широко распространена информация, что немусульманам нельзя не только в Мекку, но и в Медину. Однако это не так. В Медине немусульманам вход закрыт в исламские святыни, а быть рядом с мечетью пророка Мухаммада сейчас саудовские власти не воспрещают. Свежая информация с форума Винского (крупнейший в России форум самостоятельных путешественников): «Немусульман в Медине только в мечеть Пророка не пускают, все остальное можно — вплоть до музея Пророка, который непосредственно перед мечетью стоит. Вот за этот музей уже нельзя». Так что факт посещения Емельяненко Медины совсем не равно тому, что он обратился в мусульманство.

Мы созвонились с президентом Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириевым. Именно он привез Александра в «Иман» в начале июня 2023-го. По словам Газгириева, АЕ, когда садился в самолет, был «далеко не трезв» и даже не знал, куда его везут. Однако по приезде не стал возмущаться, а потом без проблем прошел курс реабилитации. «Ни разу не ныл», — подчеркивает Газгириев, который раньше сам страдал от алкогольной зависимости, но вылечился. Курс был рассчитан на полгода, однако продлился пять месяцев — Емельяненко восстановился раньше срока, а затем остался в Ингушетии еще на два месяца по собственному желанию. Как-то АЕ пришел на свадьбу в одной из кавказских республик. За его столом стоял алкоголь, и Александр решительно попросил убрать выпивку.

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Так вот: на вопрос, принял ли Александр ислам, Газгириев ответил: «Насколько я знаю, нет. Вот я разговаривал — нет. Этот человек — он верующий христианин. Он верующий христианин на самом деле. Вот четки у него — вы видели — он читает свою молитву. В реабилитации есть библия. Он знает».

При этом менеджер Емельяненко — Никита Бурчак — призвал дождаться соответствующего заявления от самого АЕ. «Он [Газгириев] на начальном этапе помогал Александру в организации реабилитации, но к его делам он не имеет отношения. Еще раз повторюсь: на тему вероисповедания может говорить только сам Александр», — сказал Бурчак «Матч ТВ».

О том, что Емельяненко сделает заявление насчет своей веры, говорится несколько месяцев, но этого не последовало до сих пор. В результате ситуация сложилась следующая: Александр одних (православных) злит своим якобы мусульманством, а других (мусульман) тешит, возможно, ложными надеждами. Пора бы уже прояснить ситуацию — раз и навсегда.

Александр Емельяненко
ММА
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