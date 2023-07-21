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Сегодня, 13:15

Шлеменко подерется с экс-бойцом UFC. Бразильский Ковбой побеждал чемпиона лучшей лиги мира

Отдел единоборств «СЭ»
Александр Шлеменко и Алекс Оливейра.
Фото Соцсети
Афиша боя Шлеменко — Оливейра.
Фото Соцсети
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Алекс Оливейра дрался со многими топовыми соперниками.

Вечером 21 июля в Омске на «G-Drive Арене» состоится турнир SFC 8, в главном событии которого Александр Шлеменко проведет поединок против бразильца Алекса Оливейры. Шторм выступит на турнире собственного промоушена — Shlemenko Fighting Championship появился летом 2021 года.

Александр последние бои провел не лучшим образом. По правилам ММА он не побеждает уже три поединка подряд. Последний успех приходил к Шлеменко в октябре 2021-го, когда он одолел Артура Гусейнова на EFC 42. С тех пор Шторм нокаутом проиграл Александру Иличу на RCC 12, побился вничью с Клебером Соузой на SFC 6 и единогласным решением судей уступил Магомеду Исмаилову на RCC 13. Зато три месяца назад Шлеменко победил по правилам кикбоксинга: судьи выбрали его победителем в бою с Ясубеем Эномото.

Афиша боя Шлеменко — Оливейра.
Фото Соцсети

Соперник Шлеменко — бывший боец UFC. Алекс Оливейра по прозвищу Ковбой выступал в лучшем промоушене мира с 2015 по 2022 год и за это время провел в лиге 22 боя. В 11 из них он победил, в 10 проиграл, а еще один признан несостоявшимся. Последние пять боев Ковбой провел за пределами UFC, четыре из них завершились в первом раунде, и в трех Оливейра победил.

В UFC Оливейра бился с такими серьезными соперниками, как Карлос Кондит, Дональд Серроне, Гилберт Бернс, Гуннар Нельсон, Шавкат Рахмонов, Кевин Холланд. Правда, из всех этих бойцов победить бразильцу удалось только Кондита, который носил временный пояс UFC в полусреднем весе.

Последний поединок на совместном турнире Titan FC и Serbian Battle Challenge он выиграл редким нокаутом — бросил соперника Стефана Секулича дзюдоистским приемом «иппон» через бедро, после чего добивания уже не требовались.

Помимо Шлеменко в карде турнира SFC 8 выступят его ученики. Александр Осетров проведет реванш с Джексоном Лоурейро — первый бой на SFC 7 завершился победой бразильца. А Александр Подмарев подерется с Тиаго Фрассоном. Андрей Корешков на ивенте не выступит: ему 30 июля предстоит бой в Японии на совместном турнире Bellator и Rizin, где соперником станет Лоренц Ларкин.

Александр Шлеменко
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