Мысли о семье.

Александр Шлеменко дал большое интервью Григорию Дрозду для нашего YouTube-канала, и самой примечательной частью этой беседы стало рассуждение о семье.

Мы решили сделать из него текст, потому что некоторые мысли Шлеменко показались крайне жизнеспособными.

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— Если посмотреть, как жила наша Российская империя, нельзя сказать, что у них [мусульманского Кавказа] традиции были такие, а у нас совершенно другие. Нам просто навязали [плохое] быстрее, чем им. Они их просто сохранили. Мы точно так же жили, у нас в годы Великой отечественной войны была самая непьющая нация, больше всего было девушек-девственниц. Которые выходили замуж девственницами. У нас нравственность была самая высокая.

А сейчас наша страна лидирует по количеству абортов. Количество экспортируемого на косметику абортируемого материала у нас тоже превышает все нормы. Я как-то сказал против абортов и потом пришел в колледж, там у нас девушки. И я удивился, какое разложение, когда мне сказали девушки: «А почему вы против абортов?! Это личное дело каждого!» Мне просто вот так [лицо руками закрыть] хотелось сделать. Это как с алкоголиком разговаривать, человек убивает свой род, и плевать ему.

Александр Шлеменко с женой Аленой. Фото из соцсетей Алены Шлеменко

— У тебя пятеро детей. Как выстраивать отношения, чтобы брак был долгий?

— Давай вспомним ту традицию, которая сейчас на Кавказе и осталась только. Как в старину искали спутниц для детей? Вот иди сюда, сынок, подойди сюда [подзывает сына]. Святослав, тебе кто жену найдет?

Святослав Шлеменко: — Ты.

Александр Шлеменко: — Я? А почему?

Святослав Шлеменко: — Потому что сам я не умею, а папа во всем разбирается.

Григорий Дрозд: — То есть папа будет тебе искать невесту?

Святослав Шлеменко: — Да.

Александр Шлеменко: — Мы возвращаем традиции. Их просто нужно вернуть. Как может 18-летний парень, который жизни не видел, найти себе достойную жену? И она как? Поэтому постоянно обманывают их.

Александр Шлеменко с семьей. Фото из соцсетей Шлеменко

Григорий Дрозд: — Тебе твою жену нашел папа?

Александр Шлеменко: — Нет, к сожалению. И это плохо. Но, например, Андрею Корешкову сосватал жену именно я. И они сейчас ждут третьего ребенка. Мы с ним как-то в Москве сели, я говорю: «Андрей, тебе уже столько лет, надо че-то думать, жениться, создавать семью». Он такой: «Да блин, да как?» — «Ну че как? У меня есть хороший парень, Влад, товарищ мой. У него есть дочь, подрастает, отличная девушка. Может, присмотримся?» И все, и поехали, и сосватались. Я позвонил Владу, Влад был не против.

Григорий Дрозд: — А как ты свою жену нашел?

Александр Шлеменко: — Я тоже поначалу не догонял. Я в СИБГУФКе учился, и, короче, на паре как-то сижу, я на все пары ходил, и один преподаватель нам говорит: «Ваши жены еще только пошли в школу». Я думаю, он че, прикалывается? Я тогда уже на первом курсе был, 17-18 лет. А потом я начал понимать его слова и присмотрелся. В 21 год увидел в соседнем подъезде девушку, растет, и подумал: «Опа». 15 лет ей было, 16-й год идет. Думаю, надо присмотреться — чтобы, во-первых, никто не подошел и, во-вторых, чтобы дебилы всякие [не обижали]. У нее не было братьев старших, кто присмотрит. И я окружил заботой, вниманием. Сразу как в первый день я с ней познакомился, по моему району пошли слухи, что к этому человеку лучше не подходить, потому что его застолбили. И хоть я на своей женился в 2012 году, мы с ней общаемся с 2005 года. Мне было 21, ей 15, и с того времени мы общаемся. И сейчас у нас пятеро детей.

Григорий Дрозд: — Залог успеха отношений в чем?

Александр Шлеменко: - Каждый должен знать свои обязанности. Самое страшное, что сейчас происходит, — начинают говорить о каких-то глупостях в виде равноправия, начинается борьба за власть. Многие женщины начинают мнить, что они главы семей, отодвигают на второй план мужчин. Вы отодвинете мужчин, и он превратится из нормального человека... У нас уже готовить [еду] - это стремно, несовременно, нужно работать, я там то, я там се, а ты кто по жизни — вообще непонятно. И мужчина превращается в не-мужчину и постепенно становится неинтересным для девушки. А прикол в чем — сама девушка не понимает, что ей именно нужен сильный мужчина, но она уже его не найдет.

И многие мужчины, я жизнь повидал, знаешь, как из-за этого заканчивают? Женщины их так ломают, что они либо петлей либо бутылкой заканчивают. Мужчина любит сердцем, женщина любит головой. А сердцем — это раз и на всю жизнь. А почему женщина любит головой, знаешь? Потому что мужчины воевали, более подвержены смерти, их могут убить, они же добытчики. А женщину надо от этого оградить, чтобы она с другим могла сойтись и продолжить род, если что. Сердечных приступов у кого больше — у мужчин или у женщин?

Фото из соцсетей Шлеменко

Григорий Дрозд: — Говорят, что у мужчин.

Александр Шлеменко: — Ну есть статистика, не то что говорят. У мужчин больше. А почему? Потому что мужчина любит сердцем. Не в обиду женщинам. И женщина ментально от природы более сильная, поэтому для нее сожрать мужчину не стоит вообще ничего. Мужчина сильнее физически, а морально — женщина. Женщина должна помнить, что она может уничтожить его. И уничтожает. Это такой же конвейер, как алкогольный. И смотри еще. У меня сейчас две дочери, я прекрасно понимаю, что я воспитываю двух дочерей для другой семьи, для другого рода. Когда воспитываешь мужчину, воспитываешь воина. Воспитываешь девочку — воспитываешь нацию. Только те, кто воспитывает дочерей, — они отвечают за нашу нацию. Они отвечают за наше будущее.