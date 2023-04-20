«Готов устроить с ним бой по армейке!» Шлеменко бросил вызов главе Hardcore

А еще Шторм хочет взять реванш у Магомеда Исмаилова.

У Александра Шлеменко больше 70 профессиональных боев в ММА, а вот по кикбоксингу он еще не дрался. Дебют состоится в пятницу — на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперник — швейцарский боец ММА Ясубей Эномото. Они уже дрались — в 2014 году на турнире Fight Nights Шлеменко победил единогласным решением судей.

В мае Александру исполнится 39, но он и не думает завязывать с боями: в июле на турнире своего промоушена SFC Шлеменко выйдет против экс-бойца UFC Алекса Оливейры, а еще он намерен провести реванш с Магомедом Исмаиловым, которому уступил по очкам в декабре 2022-го, и хочет подраться с главой Hardcore FC Анатолием Сульяновым.

— Магомед Исмаилов рвется в кикбоксинг. Вам стало интересно?

— Очень интересно. Почему нет?

— Все-таки сложно представить Магомеда в этой дисциплине.

— Однозначно, но он хорошим боксером стал. У нас многие боксеры, например Александр Поветкин, по кикбоксингу выступали. Среди 10 ударов [Исмаилова] руками, был один удар ногой — чисто, чтобы выкинуть. Это распространенная практика, поэтому почему нет?

— Как вам бой Исмаилова и Ивана Штыркова по боксу?

— Магомед, если берем бокс, не с Иваном Штырковым больше впечатлил (Исмаилов победил решением судей. - Прим. «СЭ»). Почему? Потому что Ваня тоже не боксер. Сложнее драться с не боксером. Мне кажется, Маге проще драться с боксером.

— В случае победы, может быть, имеет смысл обратиться к Магомеду?

— Нас будут еще много сводить. Будем много работать над развитием ММА — в целом всей индустрии. Индустрии не только боев, а медийки всей. Все-таки у нас с ним есть незаконченное дело по ММА. ММА закончим, а потом — есть кикбоксинг, бокс, тайский бокс. Может быть, и по легкой атлетике встретимся (улыбается). Будет интересно. Так что, Мага, я тебя жду! Из медиаполя тебя потерял. Где ты? Вернись, скажи пару слов.

— Вы про армейский рукопашный бой забыли упомянуть...

— Не хочу принижать достоинства Маги, но в армейке я очень хорош. Я мастер спорта международного класса, а их не так много. Я выигрывал крупные турниры, это моя тема. Так что, если будет армейский рукопашный бой, это будет очень жестко для того, кто будет драться против меня.

— Год назад средний вес был самой крутой категорией в России, а сейчас такое ощущение, будто только вы с Магомедом Исмаиловым остались. Владимир Минеев другим занят, Шара Буллет в UFC ушел. Получается, у вас с Магой одно движение — к реваншу друг с другом?

— Ну да. Не только к реваншу (улыбается). У нас не было никаких иллюзий. Мы всегда развивались. Что чуть-чуть отличает нас от того же Шары Буллета, Владимира Минеева — Мага в Дагестане является лидером общественного мнения, а я — среди русских. Есть общественная подоплека, которая добавляет интерес к медийке. Почему нет? Это всегда интересно. Наш бой побил все рекорды на данный момент, поэтому глупо это отрицать [что реванш неинтересен]. Знаете, еще попадаются глупые люди, кому это неинтересно. Хорошо, что таких людей нет в руководстве. Тогда у нас вообще все было бы плохо.

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Какой бой с вашим участием мог бы потенциально превзойти реванш с Исмаиловым?

— Сейчас никакой. Так же как и у Маги. Почему этот бой? Потому что медийно уравновешены два человека. Любой другой бой будет тянуться только за счет Магомеда, если бой с его участием, или за счет меня — если с моим участием.

Если фантазировать, чем я не привык заниматься, то, например, бой с Адесаньей [может превзойти реванш с Исмаиловым]. Но это же смешно (улыбается). Это [интерес к реваншу с Исмаиловым] возникло не само по себе, а из-за плодотворной работы — моей и Маги. Мы работаем над продвижением себя как бренда.

— Успели покопаться в архивах? Может быть, все-таки встречались в прошлом с Анатолием Сульяновым по правилам армейского рукопашного боя?

— Архивов нет. Думаю, что нет. Мне кажется, он и сейчас-то меньше меня по весу. Тогда он вряд ли был больше. Я все-таки в 85 кг выступал. Это довольно большая весовая категория, потому что выше только абсолютка. Вряд ли встречались. Хотя всякое может быть. Может быть, он выскочил не в своей весовой. Там бойцы менялись, проводили по восемь поединков за день — с утра до вечера. Плюс маска — и ты не видишь, кто соперник.

Тут другой вопрос. Мне нравится, что он с армейки. Если вдруг ему будет интересно, можно вспомнить молодость, вспомнить те годы и устроить с ним бой по армейке, по армейскому рукопашному бою. Правда, я не знаю, готов ли он выступить в 85 кг. Я-то готов. Это было бы прикольно, как мне кажется.

Поймите правильно, не я к нему какие-то претензии предъявлял, а он. Он имел что-то против нашего промоушена. Прикольно. Любят же встречаться главы промоушенов. Прикинь, сделать такую тему: глава промоушена SFC против главы промоушена Hardcore. Интересная тема. Я сразу загорелся, когда узнал, что он по армейке выступал. Тем более сейчас армейский рукопашный бой переживает не лучшие времена. Его как-то задвигают, хотя это идеальнейший вид спорта для Вооруженных сил. Идеальнее не придумать. По сути, его какой-то гений придумал. Как толчок, чисто для армейки, чисто для этого спорта, почему бы и нет? Почему бы и не встретиться с Анатолием и выступить? Это же нормальная тема.

— Почему бы вам не начать возрождать армейский рукопашный бой, как сейчас это делает Камил Гаджиев с кикбоксингом?

— Это сложно все-таки — возрождать. Надо подумать. Это сложно. Если бы мы с Толей устроили этот бой (улыбается)... А так — даже не знаю, кто занимается развитием этого вида спорта в России. Сложность была в том, что непосредственно задействованы Вооруженные силы. Они все-таки рулят этим видом спорта. Все-таки армейский рукопашный бой. Есть просто рукопашный бой, динамовские правила (кто знает, тот понимает), а есть армейский. Это совершенно два разных вида спорта. И как-то он всегда в тени находился из-за того, что связан с Вооруженными силами.

— А если сравнивать с первыми боями UFC — что жестче?

— Конечно, первые бои UFC. Это было то же самое, но без защиты. А в армейке много защиты: и на ногах, и жилет конкретно жесткий, чуть ли не мотоциклетный. Плюс кимоно. И кимоно, как правило, дзюдоисткое, тяжелое. Плюс шлем. Ты там в таком обмундировании, что хоть ногами пинай, все равно будешь готов выдержать. Да и не каждый сможет ударить тебе в голову — по этой решетке. Я весь этот кулак (показывает) сломал об решетку. Колени тоже разбивал.

— Можете представить, что Анатолий возьмет и согласится?

— Думаю, да. Почему нет? Он же любит побороться с кем-то в грэпплинге. Что он согласится по ММА — точно нет, по кикбоксингу — точно нет, по боксу — точно нет. Ну, это не его профиль. А армейка: он же выступал, приезжал на Чепика (турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Николая Чепика. - Прим. «СЭ») от Москвы. Там не любой желающий может заявиться, с улицы туда не попасть. Значит, он в Москве был лидером. Это ведомственные соревнования, а не так, что пришел — и любой желающий заявился. У нас в Омске нужно было пройти дивизию, а там, чтобы выиграть, нужно было пройти очень многих.

— Камил Гаджиев не раз говорил, что ему интересно организовать бой по кикбоксингу между вами и Владимиром Минеевым. Служит ли это для вас неким ориентиром?

— Зачем забегать вперед? Я вообще не кикбоксер. После боя [с Эномото] можно будет к этому вопросу вернуться. Зачем раньше времени фантазировать? Тем более бой с кикбоксером, по его правилам. Если по армейке — то конечно: давай! Хоть сейчас давай. Уверен в себе на 1000 процентов!

Бой Шлеменко — Эномото на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и все то, что скрыто, в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».