«Подлых трезвенников не существует». Шлеменко: рэп, Моргенштерн*, почему не изучал английский

Откровенное интервью.

14 апреля в Омске состоится турнир SFC 7. В преддверии ивента Александр Шлеменко пообщался с «СЭ» и ответил на множество вопросов. В четверг стало известно, что в июле, на турнире SFC 8, Шлеменко подерется с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой. При этом уже 21 апреля Александр проведет бой по правилам кикбоксинга — против Ясубея Эномото на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«С американцами не договорились. Они запуганы. Опять Америка железный занавес на нас вешает»

— Как возник вариант с Алексом Оливейрой?

— Возник очень просто: у нас есть матчмейкер, который этим занимается. На самом деле, я принципиально не влезаю в подбор соперников. Никогда этого не делал и не делаю на своих турнирах. Я им доверяю. Для меня это то же самое открытие было сегодня. Понятно, что я сейчас сконцентрирован на бое против Эномото по кикбоксингу. Я не изучал Алекса Оливейру. Видел, что он мелькал, дрался. По-моему, два Ковбоя дрались? Конкретно я не вдавался.

— Этот бой на какой арене пройдет?

— G-Drive Arena (вмещает 12 тысяч зрителей. — Прим. «СЭ»).

— Даже без участия RCC можно такой бой сделать?

— Ну конечно. Ты же согласен, что по итогам 2022 года самое кассовое, самое зрелищное событие — это мой бой против Магомеда Исмаилова?

— Безусловно.

— Поэтому, чтобы сделать еще круче... А с кем еще круче? Только реванш. Ты, по-моему, спрашивал, захочет ли Мага. А как Мага может не захотеть? Он же грамотный парень. Он понимает, что ему тоже драться не с кем. Ему тоже интересно делать большие бои. А какие еще могут быть большие бои, как те же реванши? Это самые большие бои. А как показала практика, этот бой был самым кассовым, самым рейтинговым. А он так же, как и я, развивает ММА у нас, в России.

Мы как турнир SFC не потянем этот бой. Сейчас его может потянуть организация RCC. Нам не надо сопромоушенов, лейблов. Мы просто хотели сделать это круто. Потому что у них в КРК «Уралец» максимум 6 тысяч зрителей — здесь в два раза больше. И представь, какая это была бы бомба.

— По поводу боя с Эномото. Вам сразу предложили по кикбоксингу или предложили варианты по ММА, по боксу?

— Смысла большого не вижу по ММА, честно. Не в обиду Ясубею Эномото, но моя борьба намного выше уровнем, чем у него. Поэтому ему сложно было бы со мной драться по ММА. А вот по кикбоксингу — почему нет. Знаешь, он значительно лучше дышит, чем другие кикбоксеры, потому что тренируется по ММА. По ММА тренировки сложнее, там три раунда по пять минут. Такая идея возникла, и, мне кажется, будет интересное противостояние. Тем более ты спрашивал про Илича. Да, мне бы хотелось провести этот год как год матч-реваншей, но Илич травмировался и выбыл на полгода с операцией на руке. Поэтому мой бой с ним сорвался. Почему бы не дать шанс Эномото?

Александр Шлеменко. Фото Соцсети

— Вы сказали, что несколько американцев могли выступить вместо Эномото. А можете рассказать, кто это мог быть?

— Зачем? Не буду говорить, просто я знаю, что были с ними переговоры. Это тоже бойцы ММА, ударники, не борцы. Понятно, что по кикбоксингу против грэпплера — это было бы просто смешно, а для меня очень хорошо. Это были просто бойцы. Короче, так и не договорились с ними. Именно из-за боязни самих американцев, из-за обстановки, они чуть-чуть запуганы. Может быть, опять железный занавес нам Америка вешает, как и в советское время.

— Бой по правилам кикбоксинга с участием Александра Шлеменко — он дороже или дешевле, чем бой по правилам ММА?

— Сопоставимо, одно и то же. Разницы нет, по какому виду спорта ты выступаешь. То же самое, когда выступает какая-нибудь звезда. Неважно, на корпоративе он выступает, на концерте и так далее.

— В последние годы часто шла речь о том, что вы можете все-таки подписаться в UFC. Можно ли сейчас говорить, что вопрос с UFC закрыт навсегда?

— У меня были мысли по поводу перехода. Что закрыта история — нет, нельзя так говорить. Я не знаю, что будет завтра, это неизвестно. На данный момент мне лично это неинтересно, потому что я собственноручно карьеру перенаправил в Россию. Магомед Исмаилов такой же, как я. Владимир Минеев такой же, как я. Это люди, которые не мечтают какими-то иллюзиями. Которые живут, нормально двигаются и зарабатывают. Будучи звездами, мы разгоняем гонорары. Как это было в свое время с Конором Макгрегором и другими. Потом ребята, которые за нами идут, будут получать больше. Хочу делать свою страну не хуже. А если получится, то и лучше.

«Сомневаешься, что я бы избил Моргенштерна?!»

— Вы недавно рассказывали, что вам делали предложение из Hardcore о комментаторском дуэте с Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Интересно, почему отказались так категорично с учетом того, что могли бы высказать свою позицию ему лично.

— Да я тебя умоляю! Ну, какую позицию лично? Моей задачей не было высказывать ему какие-то позиции лично. Все что я хотел, я уже сделал. Ты видишь Моргенштерна?

— Нет, он не в России сейчас.

— Ты выступления его видишь в России?

— Нет.

— То есть логическая цепочка завершена. То есть то, чего мы хотели, мы добились — его нет. Появятся другие, как меня пугают... Ну, появятся — точно так же не будет их. Главное, совместными усилиями сделать нашу молодежь чище, огородить ее от этого всего. А главная цель была не в этом. Организаторы Hardcore, наверное, по себе судили. Думали, что главная цель у меня — хайп. Они не скрывали, что мне просто нужно за счет него о себе заявить, за счет этого персонажа с тремя шестерками. Они думали, что я сейчас уцеплюсь за это так, как он это сделал. Он уцепился и готов был даже подраться со мной. И если бы я согласился, поверь мне, этот бой мог бы состояться у них там. А зачем мне это надо? Чего бы я добился, объяснив ему в бою, избив его? Ты сомневаешься, что я бы его избил?

— Нет, нисколько.

— Я могу на улице встретить, прибить вообще могу его. Скорее всего, с одного удара даже, потому что он щупленький паренек. А зачем? Что я решу здесь? Моя задача — объяснить молодежи, что это стремно. Мне кажется, я этого добился.

Александр Шлеменко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Говоря о Моргенштерне, вы упоминали других рэперов, которые, как вы считаете, более правильный посыл несут. Это ГРОТ, Миша Маваши, 25/17...

— Сейчас бы я отметил другого парня — это Кирилл 5.МК-45.

— Даже не знаю такого.

— Послушайте, очень хорошие песни.

— Мне кажется, вы знаете, что у Андрея Бледного и Миши Маваши тоже были серьезные проблемы с наркотиками.

— Знаю, слышал.

— Вас не смущает это?

— Я же не говорю «равняйтесь на них». Пойми, у них поэтому и были проблемы, потому что... Что такое рэп, когда он зарождался? Он подразумевал вечеринки, наркотики и все остальное, правильно? Как рок-н-ролл — так же и здесь было. И они в эту тему зашли, но потом-то они от нее отошли. И если посмотреть их тексты, то они же не призывают. Ты возьми конкретных рэперов, которые, наоборот, к этому всему призывают, это романтизируют и говорят, что по кайфу так жить. По кайфу жить и умереть никем, чмом. Слабаком, просто говном каким-то. Это явно не положительный момент, просто человек превращается в овощ.

Они же, наоборот, положительный пример. Так же, как Александр Емельяненко, когда перестает пить, начинает тренироваться, становится сильным, кого-то начинает побеждать. И мы что видим? Когда он пьет, его побеждает любой. Я могу миллион раз объяснять, что употреблять наркотики — это плохо, и что дальше? А вот если я покажу сейчас человека, который умер на твоих глазах от этого, то вот это, может быть, тебя заденет. Если ты на себе это испытаешь — и все это увидят. Я призывал за тексты, которые они поют. Я не говорил за личные качества. Я ничего личного не имею к этому парню, Моргенштерну, но за его тексты, за то, что он пропагандирует... Это неправильно.

— Вы в целом дали понять, что к поп-ММА относитесь снисходительно или терпимо...

— Я нормально всегда к ним относился, у нас Артем Рофаль там выступает, я приходил к ним на пресс-конференции. Я бы никогда не был против, я был бы против тех людей, которые специально провоцируют постановочные конфликты. Лично у нас приходилось и мне разбираться. Были пацаны, малолетки так называемые, которые на улице отлавливали беспомощных, беззащитных людей, кидались на них, снимали на видео и выкладывали это. То же самое и на этих пресс-конференциях.

— Вспоминая стердаун с участием Анатолия Надратовского: Анатолий Сульянов сказал, что вы кайфанули. Вы действительно кайфанули?

— Что значит кайфанули? Я просто улыбнулся над тем, как себя ведет Анатолий [Надратовский]. У меня поведение таких людей вызывает улыбку. Если ты мне сейчас покажешь драку на пресс-конференции в каком-нибудь поп-ММА, у меня это точно так же вызовет улыбку.

Анатолий Надратовский. Фото Соцсети

— У вас была ситуация с Бастой, вы хотели с ним встретиться. Чем закончилось?

— Я хотел с ним встретиться, было пару вопросов к нему. Он мне оставил свой номер, я ему позвонил. Мы поговорили, все решили. У нас осталась еще договоренность о встрече, просто не было возможности. У него тоже ведь были проблемы с наркотиками? У всех... Хорошо, что сейчас нет. И главное, что они не пропагандируют.

«Полежаев? Нами управлял человек, который ненавидел свой регион»

— Вы рассказывали, что в свободное время смотрите интервью. Какое смотрели последним?

— Поветкина Александра посмотрел как раз сегодня. Вышло на подкасте у Дрозда. Ваш же, по-моему, канал — «Ушатайка». Свое интервью смотрел Александру Лютикову несколько раз, очень понравилось.

— Последнее очень хорошее получилось.

— Да. Разные смотрю. Я смотрю интервью людей не из сферы спорта. Мне нравится канал «День ТВ», почти все интервью смотрю Хазина Михаила, Катасонова, Фурсова. Людей, которые вообще не из сферы спорта. А из сферы спорта смотрю только тех, кто мне нравится. Либо Sport 24, вас, Александра Лютикова. Есть раскладка очень удобная по таймингу. Я посмотрел то, что мне нравится, послушал, и все. Если оно длинное.

— Вы как-то говорили, что вам непросто даются интервью на английском. А как считаете, нужно ли сейчас вообще учить английский, учитывая нынешнюю ситуацию в России и мире?

— Нужно. Нужно учить английский, потому что он является мировым языком сейчас. Вот я всю жизнь почему-то рос на подсознании... Я Америку воспринимал как врага, и английский в школе специально не учил из-за этого. То есть принципиально я не учил его и не хотел. Потому что считал, что это не родной язык. И почему я должен учить язык врагов? И потом я пожалел об этом, когда вырос.

Понимаешь, чем больше ты знаешь языков, тем больше это возможностей дает тебе раздвинуть свой кругозор, возможностей для общения. Поэтому я бы всем посоветовал учить его. Не забывать родной, он должен быть первостепенным. Но если ты хочешь развиваться, приносить пользу своей стране, ты должен уметь общаться.

— Вы высказали свою точку зрения после той ситуации с мечетью в Москве, но Макс Дивнич выразил недовольство вашей, по его мнению, поздней реакцией. Он сказал: дорога ложка к обеду.

— Где это он сказал?

— По-моему, в своем телеграм-канале.

— Я не подписан на его телеграм-канал, я вообще за ним не слежу, если честно.

— Александр Лютиков об этом тоже писал.

— Как-то это мимо меня прошло. Я читать не очень люблю. Я больше люблю смотреть какие-то монтированные видео. У меня просто мало времени, чтобы сесть и почитать что-то. Послушать проще для меня, потому что в машине ездишь часто. Поэтому мимо меня это прошло. А в чем вопрос?

— Вас такая реакция задела?

— Да мне вообще все равно. Я высказался по поводу мечети, а не по поводу Макса Дивнича. Я вообще не знаю, при чем тут он и мечеть.

— Он поднял шум...

— Насколько я знаю, не он поднял шум. Я бы не сказал, что это он. Ты же тоже омич?

— Да.

— А ты видел там человека по фамилии Ткачук?

— Нет.

— А я видел. И — где они стоят на этом месте — первым, кто говорил и начинал, был как раз наш омич. Поэтому при чем тут вообще Макс Дивнич... Я, например, на него [Ткачука] больше ориентировался. Я вообще не слушал, что там говорил Макс. Что он говорил, мне вообще по барабану.

Александр Шлеменко. Фото Соцсети

— Вы живете в обычном многоквартирном доме. Раз вы решили остаться в Омске, никогда не было желания приобрести дом где-нибудь в «Долине нищих» (престижный коттеджный поселок. — Прим. «СЭ»)?

— В «Долине нищих» — нет. Это Левый берег, а Левый берег мне не очень нравится. Скажу тебе по секрету, что я живу в многоквартирном доме, но у меня тоже есть загородный дом. Это больше как дача, конечно, воспринимается. Просто мне удобно жить здесь. Я хочу, чтобы дети росли в том же дворе, как я. На тех же улицах, как я. Поэтому я не меняю место жительство — Московка. Если есть какие-то проблемы, я их решаю и делаю ее лучше. Я имею в виду обстановку на Московке. Самое главное, хочу, чтобы дети шли по моей дороге, по моим стопам.

— Недавно вышло странное интервью бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева, вы о нем высказывались. Думаю, есть много мест в Омске, которые вам по душе. Но назовите три места в Омске, куда лучше не соваться — и почему.

— Сейчас таких мест нет. Раньше были такие места, когда я рос. Раньше наркомания была. Сейчас я бы посоветовал не соваться в туберкулезный диспансер. Только потому, что есть риск подхватить опасное заболевание. Я не люблю туда ездить. Иногда приходится ездить туда. Уже не помню, куда я собирал, что там не состою на учете. Мне как-то жутковато, если честно. Я бы лучше перечислил места, которые стоит посетить. Московку-2 я с удовольствием бы посетил на твоем месте.

А по поводу губернатора — для меня было интересно, как можно так не любить свой регион? И как можно им управлять, если ты его так не любишь? Можно понять, почему мы сейчас в таком состоянии — потому что нами управлял человек, который так ненавидел свой регион.

— Если бы вам пришлось долго находиться в одном помещении с человеком либо порядочным, честным, но пьющим, либо трезвым, но подлым, кого бы выбрали?

— Если в одном помещении долго, типа нас посадили в камеру? Я бы его [пьющего] перевоспитал. Поверь мне, перевоспитал бы, и он набрался бы хорошего. Если бы меня заперли с таким человеком. Я бы, конечно, самостоятельно сам не стал бы с ним там находиться. Я бы постарался его выпнуть оттуда или сам бы ушел. Но если бы пришлось сидеть, то перевоспитал бы. Пить бы точно ему не дал как минимум.

— Но с подлым и трезвым бы точно не стали сидеть?

— А такие есть, как ты думаешь?

— Мне кажется, есть.

— Нет. Ну, назови мне хоть одного подлого человека абсолютного трезвенника? Ты ни одного такого не найдешь. Почему я против алкоголя? Это начальная школа, отсюда все, все проблемы. Подлость, скотство и так далее. Посмотри, как наркоманы быстро становятся и подлыми, и предателями, и так далее. И готовы убить... Вот скажи мне хоть одного трезвенника, который мог бы убить своих родственников ради каких-то... Или вот у нас был случай, как раз с Александром Лютиковым обсуждали — за бутылку пива убили человека! Ты можешь представить, чтобы абсолютный трезвенник такое мог бы сделать? И ты никогда не найдешь такого. А куча таких, кто под наркотиками, под таким делом [выпивкой] и такое исполняют. Поверь мне, человеку сначала надо стать абсолютным трезвенником, и постепенно от него отвалится все плохое.