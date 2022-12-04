Шлеменко: «Сломал нос, когда Мага головой втер. Башка у него крепкая»

Интервью после боя.

3 декабря в главном событии турнира RCC 13 Александр Шлеменко единогласным решением судей уступил Магомеду Исмаилову.

После поединка Шторм пообщался с журналистами. Выяснилось, что легендарный средневес получил перелом носа, но несмотря на травму, продолжил драться.

- Опишите, пожалуйста, свое эмоциональное и физическое состояние?

- Эмоционально и физически так себе. Не хотелось проигрывать бой.

- Удивились, когда судьи дали 50-44 в пользу Исмаилова?

- Конечно. Но я бой не видел. Я верю своему углу, Андрею Корешкову. Он мне сказал, что это не так. У меня нет поводу ему не доверять. Сам не смотрел бой, пока не могу оценить. Я сам не считал, смотрел, и по его словам я расстроен.

- В какой момент сломали нос?

- Когда он мне головой втер.

- В каком раунде было?

- Не помню. Надо пересмотреть. Вот у меня здесь сечка, вот здесь опухло, и нос. Он как раз головой своей [попал]. Вы же помните как он головой Артему Фролову набил такой фофан. Вот у меня похожая ситуация. Башка у него крепкая.

- Пробили ему огромное количество лоу-киков. Была такая заготовка?

- Да. Мне кажется, что он сейчас почувствует. Жалко, что в бою не почувствовал. Сейчас ему ходить будет проблематично.

- Много бэкфистов нанесли. На это тоже рассчитывали?

- Нет. Я думаю, что он рассчитывал, что не пропустил ни одного бэкфиста, но сколько он их пропустил хороших, плотных? Он — молодец. Держит удары крепко. Голова у него крепкая. По корпусу надо было больше бить. По печени бил, он вздрагивал немного.

- Опишите момент с хай-киком, когда выпала капа. Это случилось на уровне рефлексов?

- Конечно. Не, вы думаете я что после команды «стоп» ударил? Я бил, а судья уже крикнул стоп. Я как бы выкинул ногу. Как я ее тормозить буду?

- После боя как будто небольшой конфликт назревал. А из-за чего?

- Я не помню. Его команда начала себя как-то странно вести. Я думал, что мне что-то предъявить хотят.

- Вы что-то им сказали?

- Ничего не сказал. На себя я расстроился. Расстроился, что рефери с меня балл снял.

- До снятия балла по вашим ощущениям вы вели бой?

- У меня есть секунданты, и они говорят. Я же не вижу со стороны. То, что мне кажется... На что это влияет? Это же картину боя не меняет. Мне казалось, что да, потому что я атаковал. Я больше пытался, я его гонял, особенно в концовке пятого раунда. Но балл сняли, видите. И все равно он выиграл...

- В последнюю минуту вы пошли ва-банк зная, что другого выхода нет?

- Конечно. Я проигрываю бой. С меня сняли балл. Если я сейчас не финиширую, то проиграю.

- Вы сказали, что хотите незамедлительный реванш.

- Не получится незамедлительный. Мне нос подломили в предыдущем бою. Вот посмотрите, хороший удар головой — и он опять подломился. Надо, чтобы он зажил. Такие темы не быстро проходят.

- Так или иначе Магомед не хочет с вами повторно драться.

- Ну а что поделать? Найдет с кем подраться. Ну какой еще бой будет так интересен, чем реванш? Ну какой? Я говорю объективно, ничего не накидываю. Если вы опять хотите сделать второй в истории России «солд-аут», то вам нужно делать реванш. Не хотите? Делайте как хотите. Бой делают два человека.

- Магомед несколько раз пытался бороть вас, но особо не получалось. Удивил уровень его борьбы?

- Нет. Он здоровый был. Очень хорошо был готов, просушенный, прокаченный. Конечно, помню как он дрался с Вовой Минеевым, но мне кажется, что бугры у него здоровее стали. Не знаю, надо посмотреть.

- Также он признался, что удерживать вас в партере сложнее, чем Минеева.

- Поэтому он и не боролся. Разве не так?

- У вас было меньше месяца на подготовку.

- Говорю как есть без отмазок. Единственная сложность, что у меня был подломан нос. Приехав сюда, понимал, что он еще болит. Сейчас он в таком же состоянии, как был после боя в Омске. Надо дать ему зажить, а то будет постоянно ломаться. Он сначала ушел в сторону, я его в бою несколько раз ставил на место. Потом Мага еще несколько раз попадал.