Соперник не стал протягивать руку Шлеменко. В итоге Шторм легко побил его за один раунд

Александр Шлеменко победил Кертиса Миллендера в своем 72-м профессиональном бою. Дело было в Омске — на 10-м турнире промоушена Шлеменко SFC.

Александр Шлеменко провел второй бой за три недели: 11 мая он победил в RCC Куата Хамитова. Поединок прошел в среднем весе, хотя почти всю карьеру Хамитов провел в легком и полусреднем весах. Казахстанский боец избегал драться в стойке, нырял в ноги, в партере ничего не сделал, но до конца поединка продержался, результат — победа Шлеменко единогласным решением судей.

При этом бой с американцем Кертисом Миллендером был объявлен еще до того, как Шлеменко сразился с Хамитовым. Миллендеру 36 лет, выступал в UFC (3-2), Bellator (3-3), PFL (0-2). В последние два года выступал в локальных промоушенах, провел несколько боев по боксу и даже бой по ММА на голых кулаках — в промоушене Хорхе Масвидаля.

40-летний Шлеменко вышел на бой под «Атас» группы «Любэ». Причем Николай Расторгуев пел вживую. Бились в Омске на огромной G-Drive Arena.

Миллендер изображал агрессию на стердауне после взвешивания, а перед началом боя не стал подавать Шлеменко руку в знак приветствия. Александр стартовал небанально для себя — прошел в ногу. Повалить не смог, но прижал к сетке. Расцепились. Шлеменко продолжил давить, подхватил соперника за ногу и перевел на пол. Попробовал сделать кимуру — не вышло, занял позицию сбоку. Стал наносить удары коленями по корпусу, подключил кулаки, локти, и Миллендер фактически перестал сопротивляться. Победа Шлеменко ТКО в первом раунде (4:18).

«Я и мечтать не мог, что буду выходить, а мне вживую будет петь Николай [Расторгуев]!» — сказал Шлеменко в интервью после боя, обняв Расторгуева, который тоже зашел в октагон. Затем Александр несколько раз выкрикнул «Русские, вперед!»

Следующий бой Шлеменко хочет провести с легендой ММА Гегардом Мусаси. Они бились в октябре 2017-го в Bellator, Шлеменко проиграл, но при этом сломал Мусаси лицевую кость и уверенно забрал третий раунд.