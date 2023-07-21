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Сегодня, 21:10

«Я вышел умирать ради вас!» Шлеменко финишировал Оливейру из UFC в первом раунде

Отдел единоборств «СЭ»
Александр Шлеменко.
Фото Скриншот трансляции турнира SFC 8
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Шторм собрал огромную арену в родном Омске.

Вечером 21 июля в Омске на «G-Drive Арене» состоялся турнир SFC 8, в главном событии которого Александр Шлеменко встретился с бразильцем Алексом Оливейрой. Шторм выступил на турнире собственного промоушена — Shlemenko Fighting Championship появился летом 2021 года.

Перед поединком с Оливейрой Шлеменко не побеждал три боя подряд по правилам смешанных единоборств. В августе 2022-го Шторм нокаутом проиграл Александру Иличу на RCC 12, в сентябре побился вничью с Клебером Соузой на SFC 6, а в декабре единогласным решением судей уступил Магомеду Исмаилову на RCC 13. Зато три месяца назад судьи выбрали Шлеменко победителем в бою с Ясубеем Эномото по правилам кикбоксинга.

Алекс Оливейра по прозвищу Ковбой выступал в UFC семь лет, с 2015 по 2022 год. За это время он провел в лиге 22 боя, в 11 из которых победил, а в 10 проиграл. Еще один поединок признан несостоявшимся. Последние пять боев Ковбой провел за пределами UFC, четыре из них завершились в первом раунде, и в трех Оливейра забрал победу.

Бразилец выходил на поединок с танцами под веселую португальскую музыку, а хозяин мероприятия появился в клетке максимально сосредоточенным и под песню группы «Любэ» — «Атас». Аккомпанировал выходу живой оркестр.

Александр Шлеменко. Биография Александра Шлеменко: жизнь российского бойца ММА

Первый раунд начался с хорошего мидл-кика с разворота от Шлеменко. Оливейра стремился зарубиться и даже попробовал летящее колено — видимо, посмотрел бой Шторма с Иличем. Спустя минуту бойцы сцепились в клинче у сетки, а затем оказались на канвасе, где Шлеменко поймал шею бразильца в гильотину. Захват не казался очень плотным, но Оливейра не выдержал и постучал. Когда Оливейра поднялся, он просто развел руками.

«За меня говорят многое: пора завязывать, развязывать, перевязывать. Но я хочу сказать, что сегодня я переживал как никогда. 8 тысяч на нашей «G-Drive Арене» — как я могу проиграть? Я вышел сюда умирать ради вас. И так хорошо получилось», — сказал Шторм после боя в микрофон.

Александр Шлеменко
ММА
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