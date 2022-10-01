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ММА

1 октября, 20:05

Алексей Олейник: «Разговаривать по-английски у нас дома запрещено»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Алексей Олейник.
Фото Соцсети
Алексей Олейник.
Фото Соцсети
Алексей Олейник.
Фото Соцсети
Алексей Олейник.
Фото Соцсети
Алексей Олейник.
Фото Соцсети
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Интервью с самым возрастным бойцом UFC. Олейник родился в Харькове, потом переехал в Москву, а в последние несколько лет проживает в основном во Флориде (США), где проводит бои и тренируется.

45-летний Олейник в ночь на 2 октября проведет свой 17-й бой в UFC (рекорд для российских бойцов) — он выйдет в клетку против Илира Латифи. За несколько дней до боя ветеран ММА дал интервью «СЭ» — про свое будущее в UFC, Александра Емельяненко, свои зубы как у американца, воспитание детей и новости с Украины.

Латифи

— Вы наконец-то проведете поединок с Илиром Латифи. Скучных боев у вас не бывает, сплошные досрочки, за малым исключением. Стилистически какой бой мы увидим?

— Сейчас Илиру позвоню, спрошу, на что он рассчитывает (улыбается). Правильное, ключевое слово было в начале — «наконец-то». Надеюсь, что этот бой пройдет, после чего мы уже не будем к нему возвращаться. В прошлый раз я прошел хороший лагерь, хорошо подготовился — смотрел видео его боев, настраивался. Приехал, прошел все проверки, взвешивание — все-все-все. А за три часа до боя люди из UFC мне сообщили, что боя не будет. Это было очень тяжело осознать, был прямо мандраж такой. Сейчас все заново, и у меня есть элемент дежавю в голове, будто это все уже было.

Стилистически? Не знаю, все покажет первая минута боя. У меня есть наметки, но не хочу о них говорить, чтобы мой соперник не знал, что я планирую делать. В любом случае постараюсь сделать так, чтобы не было трех раундов и судейского решения.

— Вы же тогда за две неделю сразу два гонорара получили? (Бой с Латифи должен был состояться 26 марта, в итоге Олейник вышел против Джераде Вандераа 9 апреля — и победил удушением. — Прим. «СЭ»)

— За Латифи не получил ни копейки.

— Как же так? Вы же вес сделали.

— А вот так. К сожалению, не получил ни копейки. Плюс мы привезли своих... Я же могу привезти одного тренера — за счет UFC. За остальных нужно платить самому. Я привожу тренера, супругу и еще одного углового. Я им все оплатил: гостиницу, перелет, питание, все-все-все, — и мы не получили ни копейки. Мне сказали, что у меня будет замена — через месяц или сколько там.

Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Емельяненко

— У нас времени не так много, поэтому сразу по инфомаркерам. Разочаровал Александр Емельяненко своим поражением от Вячеслава Дацика за 13 секунд? Ждали большего от него?

— Нет, не разочаровал, потому что я не ждал ничего ни от него, ни от Дацика. В данный момент я не слежу за этими ребятами. У меня, как и у десятка других бойцов с Сашей, к Саше были какие-то непонятные вопросы и еще что-то. Кто-то на него злится, кто-то его игнорирует, кто-то еще что-то. Я же постарался выйти из этого информационного потока, из слежения за кем-то. Честно, у меня хватает событий в жизни, за которыми я слежу.

Да, мне присылали ссылку [на видео боя], я посмотрел, как ребята подрались, и, как я говорил, это были два огромных тяжа, они очень сильно махали руками и так далее, то есть были размашистые удары, и это продолжаться бесконечно долго не могло. Мог проиграть и Дацик, как мне кажется, и все бы говорили, что Саша наконец-то... Фениксом его бы стали называть, что он восстал и так далее. У меня нет ничего плохого к Саше. Ему не надо опускать голову, опускать руки и так далее. Ему надо спокойно работать дальше, если он еще планирует выступать, надо собраться, хорошенько отдохнуть, потренироваться и опять показывать бои.

Александр Емельяненко. «Дацик сделал ровно то, к чему мы готовились...» Куда движется Емельяненко?

— Вы рано или поздно покинете UFC. Могли бы провести бой по боксу? С тем же Емельяненко, например.

— Первое: ухода из UFC фиг дождетесь (улыбается). Я шучу. У меня прошлый бой уже был последним в UFC.

— Это как?

— По контракту он у меня был последним.

— И сейчас у вас уже новый контракт?

— UFC настаивала, просила, чтобы я дрался дальше. Подрался, получил очередной бонус и так далее. Поэтому у меня есть этот бой [с Латифи]. Почему бы мне не драться, не бороться? Я могу и по грэпплингу выступить, и по боксу выступить. Кто там думает, что я совсем не могу драться в стойке? Я не люблю в стойке драться, а не не могу — я бы так сказал. У меня корявая техника борьбы? Корявая, но пусть так скажут 40 с лишним людей, которые стучали в поединках со мной на профессиональной арене. Ну, корявая она, и бокс у меня корявый, но порой у меня бывают неплохие, пусть и корявые, рубящие удары. Поэтому, если будет предложение [провести бой по правилам бокса], я с удовольствием выступлю.

— Если бы был бой по боксу с Емельяненко, Александр долго бы продержался?

— Он тоже не будет по очкам (улыбается). Так что пусть будет предложение, и мы с удовольствием на него ответим.

Алексей Олейник. Фото Соцсети
Алексей Олейник.
Фото Соцсети

UFC

— У вас сейчас новый контракт на сколько боев?

— Если честно, не помню.

— То есть там тоже несколько?

— Там либо каждый раз один, либо буквально на два-три боя.

— Вам 45 лет, и вы самый возрастной боец в UFC...

— Старше меня никого нет, насколько я знаю.

— Как думаете, надолго вас хватит? Все-таки это высочайший уровень.

— Илья, приезжайте в зал, поработайте со мной, а потом с ребятами, которые помоложе, которым лет по 25-30, потом скажете, кто слабее. Потом сразу всем разнарядку сделаете, мол, ты туда, ты сюда, ты в UFC, а ты — брысь из UFC.

Сложно говорить об этом [надолго ли хватит], не хочу сейчас, перед боем, загадывать. Перед боем у меня есть суеверность. Перед боем не люблю говорить, что будет с моей спортивной карьерой. Про бой я могу сказать — как я готовился или еще что-то. А тут буду отшучиваться, замалчивать, съезжать с разговора и так далее. Это не потому, что с вами, не потому, что сейчас, а перед каждым боем было так. У меня такой характер. Как меня еще очень давно научили: перед боем не надо хвастаться, не надо привлекать к себе нехороших, злых духов. Стараюсь их не привлекать.

Алексей Олейник. Фото Соцсети
Алексей Олейник.
Фото Соцсети

Зубы

— Алексей, давно у вас хотел спросить. У вас такие зубы красивые. Вы их себе сделали, будучи бойцом. Я, конечно, понимаю, что бойцы — не хоккеисты, тем не менее есть риск пропустить удар и лишиться зуба.

— Не, у меня просто хорошая зубная паста, это во-первых (улыбается), а во-вторых, тьфу-тьфу-тьфу, слава Богу, мне за всю карьеру еще ни разу зубы не выбивали. Все зубы — мои, ни один не был сломан, поврежден, выбит и так далее. Даже трещин не было, хотя у меня больше, чем у многих, схваток, спаррингов, тренировок и так далее. Как мне подсказывает супруга, сыну моему 10 лет, и он на плавании зуб сломал. Старался так быстро плыть, что зубом ударился о железные ручки — разогнался и бахнул.

— У вас виниры? У вас же улыбка как у американца.

— А посмотрите мои фотки 10 лет назад, 15 лет назад, тогда я тоже улыбался. Я тоже улыбался, но, может быть, они не такие белые были. У меня виниры. Такие штучечки толстые, которые где-то приклеены, а где-то — одеты на подготовленные зубы. Вот и все.

— Почему решили сделать? Чтобы с американцами сливаться?

— Нет, не скажу. Получилось так, что один из моих фанатов сообщил мне, что он зубной доктор: мол, давай я зубы тебе сделаю. Я говорю: «Зачем мне это надо? Все отлично. Спокойно улыбаюсь, кушаю, слава Богу». Но супруга меня уговорила, сказала: «Ты знаешь, сколько это стоит?» Отвечаю: «Нет. Но давай сделаем». И сделали. Это был подарок от очень хорошего человека, доктора, специалиста. Взял мне и бесплатно подарил мне все эти зубы.

— Ничего себе. Классно!

— Как тут было отказаться.

Алексей Олейник. Фото Соцсети
Алексей Олейник.
Фото Соцсети

Воспитание детей

— Вы многодетный отец, насколько понимаю, много времени уделяете их воспитанию. По вашему опыту, чем воспитание детей в США и России (и в целом странах СНГ) отличается?

— В любом случае стараемся воспитывать по большей части как у нас. Например, мы запрещаем детям дома разговаривать на английском. Разговор по-английски дома запрещен. Точно так же у нас с историей и остальными вещами. Стараемся детям все свое передавать. Воспитание [в США и в России], конечно же, отличается. Но где воспитание в основном происходит? В детсадах, школах, институтах. Вот там воспитание... Там вся система. Не скажу, насколько сильно эта система отличается [от той, что в России], как, что и так далее, но, конечно, отличается. Мы иногда с удовольствием, а иногда с расстройством понимаем, что ребенок перенимает вещи не совсем те, к которым мы привыкли в нашем обществе. Вот. Где-то все хорошо, а где-то мы стараемся их подправить.

— Какие именно вещи, если не секрет? Поясните.

— Все что угодно. Отношение к старшим, к более слабому, отношения мальчиков к девочкам, отношение к родителям, общение с родителями. Не «Эй, ты, почему не положил?», там, а: «Мама, почему не положила?» Или: «Папа, почему не положил то-то?» «Спасибо», «пожалуйста», «приятного аппетита» и все остальное — для американцев это достаточно редкие вещи. Воспитание, культура, уважительность к старшим и многое другое. Даже не про знания какие-то там, а про общежизненные установки — те, которые я сейчас начал называть.

— Контролируете, что они смотрят? Например, по Netflix?

— Пытаемся контролировать, и, например, младших приучили, что мультики — как вы говорите, «нетфликовские» — они их... Мы заметили еще давным-давно, что, когда ребенок сидит и смотрит мультик, то ни на что не реагирует. Сидит, уставившись, и можно рукой провести у экрана, и он не отреагирует. Там идет какая-то штука, которая просто ворует твое внимание и тебя в картинку всасывает. Нашим детям нравятся мультики, например, «Три богатыря», «Барбоскины», «Фиксики» и так далее. Они смотрят мультики на русском языке, и они им очень нравятся. После них они очень довольны. Они гораздо добрее, спокойнее, более понятны по цветам, яркости и окраске, по тому, кто кем является — мальчиком или девочкой — и как они между собой общаются. Чем какие-то яркие, кричащие, взрывные, которые, как мне кажется, нарушают нейронные связи в мозгу.

Алексей Олейник. Фото Соцсети
Алексей Олейник.
Фото Соцсети

50 побед

— У вас 47 побед сабмишенами. Есть ли цель довести это число до круглого — то есть до 50?

— До 100. Мне сейчас супруга подсказала, что мы сделаем это более хитро, по-нашему. У меня сын — Алексей Олейник, поэтому я думаю, что мы сейчас его немножко подготовим, и он пойдет дальше продолжать эту цифру вести. Это другой Алексей Олейник, а записывать будем туда же. Нет у меня никакой цели, на цифры никогда не смотрел. Слушай, у тебя сейчас 19, и нужно еще 1 для чего-то там. У тебя там 99, у тебя там 9, у тебя еще что-нибудь. Что-то один, два или три, и нужно еще добавить, чтобы до какого-то круглого. И что? Если бы мне, например, сказали, что за 50 подарим тебе квартиру, пентхаус и так далее, то я бы сказал, мол, ребят, 50 будет (улыбается), я вам гарантирую. Я бы пошел пахать и так далее и знал бы, что у меня есть цель, что нужно три победы. Там хочешь не хочешь, можешь не можешь, болит не болит, устал не устал, я бы сделал, поверьте. Если это достойная цель, понимаете? Меня, там, 1000 долларов не воодушевят. Или, там, мобильный телефон, или велосипед. Мне нужно что-то позначимее. Просто чтобы у меня была цифра 50 — я в этом не вижу смысла. Можно потом вырезать цифру 50, повесить ее в рамку на стенку и ходить гордиться. Но зачем? Я вот горжусь своей супругой, сыном, дочерью горжусь, другим сыном, третьим сыном, второй дочерью.

Украина

— Алексей, сколько времени сейчас уделяете просмотру новостей? Есть люди, которые каждые 5 минут ленту обновляют.

— К сожалению или не к сожалению, делаю это где-то три раза в день, просматриваю их по 10 минут. У меня есть несколько источников. Это источники российские, европейские и украинские, чтобы знать это со всех сторон. Американские меньше всего смотрю, хоть и нахожусь в этой информационной среде. Хочу сказать, что многие американцы относятся к этому [происходящему на Украине], слава Богу, разумно. Те, кто не участвует в политических программах, баталиях и так далее. Среднестатистический американец более чем спокойно к этому относится и понимает, что на самом деле происходит. А не то, что пишется во многих именно ангажированных, купленных и так далее СМИ.

Естественно, я слежу. Это моя страна, моя родина, и я должен следить за тем, что происходит, почему это происходит, где происходит. И где-то поддержать, помочь. Но я стараюсь не подливать этого масла, вот этой гнили и гадости, не размещаю у себя. Вряд ли вы найдете у меня призывы к чему-то. Призыва всех предать, призыва всех купить, всех убить, всех разрезать и все это самое. Это могут делать только люди, у которых нет абсолютно ничего своего. У них входит в голову канал информации — и изо рта выходит. Что оттуда получают — то и несут. Фильтра, к сожалению, у них нет.

— Каким источникам доверяете?

— Давайте без источников. У каждой страны есть ведущие источники. Плюс есть люди, которым я лично доверяю, которые там находятся. Знаете, слушать украинца, находящегося в Австралии, который рассказывает, как у него все плохо в Украине, — это неправильно. Точно так же неправильно слушать россиянина, который находится где-нибудь в Таиланде и рассказывает о том, как все плохо в России. Неправильно слушать людей, которые сидят где-то в другом месте и говорят о том, как где-то что-то происходит. Это как если мы сейчас будем сидеть и рассказывать о том, что на Луне происходит. Это неправильно. Нужно рассказывать о том, что происходит с тобой, вокруг тебя, с твоими друзьями. А что где-то там переплачивают, что где-то там... Мне сейчас присылают кучу старых видео, которым год, два, пять лет, из других стран или еще что-то, говоря, что это там происходит, а это тут происходит. То есть присылают какие-то штуки с наводнениями, а я говорю: «Ты посмотрел, что в ютубе написано? Это же было два года назад». А они: «Ой, а я думал это было сейчас». Вот так и фейки делаются. И с катаклизмами, и с конфликтами военными, и с политическими, и с чем угодно.

Алексей Олейник
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