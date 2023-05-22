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Сегодня, 15:30

Олейник — гений сабмишенов. Как он делает свои фирменные приемы

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Боксер Алексей Олейник
Алексей Олейник.
Фото Getty Images
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Удав знает, как создать соперникам максимальный дискомфорт.

26 мая в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», а в главном поединке Алексей Олейник встретится с англичанином Оли Томпсоном. Для Удава этот бой станет первым после ухода из UFC — последний бой в промоушене Даны Уайта он провел в октябре 2022-го. В поединке с ударником Томпсоном многие ожидают от Алексея победы приемом, все-таки 78% побед Олейника заканчивались именно таким образом. Но получится ли у 45-летнего бойца победить одним из фирменных удушающих? У него их, кстати, два.

Афиша боя Олейник — Томпсон

Первый всем широко известен и называется «Иезекииль». Этот прием Алексей удачно выполнил 14 раз в ММА-карьере. Олейник до сих пор остается единственным бойцом, кому удалось оформить подобный финиш в UFC, причем сделал он это дважды — пострадали Виктор Пешта и Джуниор Альбини. Вне UFC Олейник побеждал «Иезекиилем» в том числе молодого Адлана Амагова, для которого тот поединок стал дебютом в профессиональных ММА.

Неизвестно, кто и когда придумал «Иезекииль», но считается, что первую широкую известность прием получил благодаря бразильскому дзюдоисту Эзекиэлу Парагуасу, когда тот готовился к Олимпиаде-1988. Тогда удушающий назывался «Содэ Гурума Дзимэ» (круговое сдавливание с захватом рукава — с японского). Парагуасу в то время тренировался в академии Карлсона Грейси, где о приеме не слышали, но вскоре ввели его в свой арсенал, а сам сабмишен стали называть в честь дзюдоиста.

В смешанных единоборствах популяризатором приема стал именно Алексей Олейник, хотя до него «Иезекиилем» успешно пользовались японцы на турнирах промоушенов Pride и Dream. В отдельных случаях прием даже называют «Удушение Олейника», но «Иезекииль» — более традиционное наименование. Сабмишен хорош тем, что сделать его можно, когда соперник находится в фулл-маунте и имеет хорошие шансы закончить бой досрочно. Но как технически выполнить «Иезекииль»? Объясняет сам Алексей:

«Есть строение шеи у человека: идет группа мышц [по бокам], идет кадык, — рассказывал Олейник YouTube-каналу 66.RU. — Ошибка людей: они давят в кадык или в группу мышц, некоторые давят в челюсть снизу вверх. Вопрос в том, чтобы давить между кадыком и этой группой мышц. Здесь свободное пространство, которое никогда не накачивается. Шею можно накачать просто огромную, мышцы очень большой вес выдерживают. Это место никак не защищается. Мы просто придвигаемся максимально плотно к человеку, чтобы моя шея была ровно на одном уровне с его шеей. Ручку делаем в замочек, я завожу ее за свое ухо, и она внезапно оказывается у него [в зоне шеи]. Вот эта часть [на ребре ладони], треугольник, как раз попадает в эту зону, которую я показал, — немножко под углом сверху вниз».

Второй фирменный прием Олейника — давление на диафрагму. Об этом сабмишене известно куда меньше. Кто-то называет его neck crank (защемление шеи), кто-то — scarf hold (захват шарфом), но сам Алексей говорил, что правильнее всего называть этот сабмишен воздействием на диафрагму. Этим приемом Олейник победил Мирко Кро Копа, Энтони Хэмилтона и Джареда Вандераа. Поединком с Хэмилтоном Олейник дебютировал в UFC, а Кро Копа он финишировал на полгода раньше. Благодаря таким громким победам сабмишен стал ассоциироваться с именем Алексея.

«Прием безумно простой, но в своей простоте он настолько мелконюансовый, что почему-то люди пробуют и начинают делать неправильно, — рассказывал Олейник на YouTube-канале Blood and Sweat. — Часто вижу, что его пытаются назвать neck crank. Это не скручивание шеи, потому что на нее воздействие минимальное. Шея здесь выполняет только роль рычага, за который я держу. Все воздействие происходит на диафрагму, которая за счет сжатия создает вакуум легких. Диафрагма не сможет втягивать воздух в легкие — человек просто не дышит. Не передавливаются никакие кадыки или дыхательные пути, просто человек физически не может вдохнуть воздух».

После победы над Вандераа (которая стала последней для Алексея в UFC) американец подошел к российскому ветерану и попросил показать, как технически выполняется прием, которым он только что проиграл. Удав не раз объяснял, в чем основной нюанс: главное — нанести воздействие на конкретную зону, диафрагму, находящуюся под грудью. Для этого из бокового удержания нужно надавить на эту зону с помощью захвата шеи, который усилит давление.

Алексей Олейник
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