Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры! Но сначала уничтожила претендентку из Мексики

Аманда сложила два чемпионских пояса в центр клетки.

В ночь на 11 июня в Ванкувере, Канада, состоялся турнир UFC 289, в главном событии которого Аманда Нуньес встретилась с Ирен Алданой в поединке за пояс легчайшем весе. Бразильянка провела уже 12-й бой за титул — в 11 предыдущих она проиграла всего один раз. Алдана получила первый шанс заполучить пояс.

В прошлом поединке Нуньес победила Джулианну Пенью и вернула титул, взяв реванш за поражение. Если в первом бою Аманда проиграла удушающим сзади во втором раунде, то вторая встреча закончилась по очкам с разгромным счетом 50:43, 50:44, 50:45. После этого Пенья требовала провести трилогию, но матчмейкеры решили, что Нуньес пора двигаться дальше.

Ирен Алдана — не самый очевидный претендент, но более явных в этом дивизионе сейчас просто нет. Мексиканка выиграла два последних боя досрочно: финишировала редким апкиком Мэйси Чиассон и в первом раунде избила Яну Сантос (Куницкую). В последних пяти поединках Алдана победила четыре раза, уступив только Холли Холм решением, а самую яркую победу она одержала над Кейтлин Виейрой, которую наглухо вырубила в первом раунде хуком слева. При этом Ирен шла у букмекеров солидным андердогом.

Аманда Нуньес и Ирен Алдана. Фото Global Look Press

В первом раунде Алдана была осторожна, почти не сближалась и не била. Когда Нуньес прошла в ноги, мексиканка выбросила апкик, что выглядело опасно. Активизироваться Ирен стала только к концу отрезка, когда стала отвечать на выпады Нуньес. Один из ее контрпанчей получился акцентированным и слегка потряс Нуньес, но в целом бразильянка забрала раунд.

Во втором отрезке Нуньес продолжала перестреливать соперницу, которая действовала максимально пассивно. Алдана будто довольствовалась тем фактом, что вышла в клетку. При этом Ирен все-таки выбросила яркий хай-кик в конце раунда, который, правда, пролетел над головой Нуньес.

Третья пятиминутка проходила так же пассивно до тех пор, пока Нуньес не перевела бой на канвас, где попыталась поймать соперницу на гильотину. Когда сделать это не удалось, бразильянка еще раз уронила Алдану и попыталась задушить сзади, но Ирен и здесь защитилась. В последние десять секунд девушки неплохо зарубились в стойке, но и этот раунд определенно забрала Нуньес.

Аманда Нуньес. Фото Zuffa LLC

Чемпионка без проблем забирала каждый раунд, а в четвертом она стала попадать намного чаще. Тренеры в углу Алданы пытались мотивировать мексиканку, но без толку: претендентка пропускала жесткие локти от Нуньес, а сама не предпринимала ничего. Все это было похоже на избиение примерно в том же духе, что произошло в реванше с Джулианной Пеньей. В пятом раунде ничего не изменилось — Нуньес довела бой до судейского решения. В нем сомневаться не стоило: все трое судей выбрали бразильянку — 50:44, 50:44, 50:43.

Казалось, этот бой не запомнится ничем, но сразу после Аманда Нуньес объявила о завершении карьеры. В центр клетки она сложила не только перчатки, но и два пояса. Похоже, бразильянка выбрала идеальный момент для ухода: после доминирующей победы и при отсутствии достойных претенденток.