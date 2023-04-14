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ММА

Сегодня, 13:45

Самая популярная девушка-боец России вернется спустя 5 лет. Ее соперница почти вдвое младше

Отдел единоборств «СЭ»
Анастасия Янькова.
Фото Соцсети
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Для камбэка Анастасия Янькова выбрала не ММА, а кикбоксинг.

Вечером 21 апреля в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу, в главном событии которого встретятся Александр Шлеменко и Ясубей Эномото. Также в карде запланировано возвращение одной из самых популярных девушек-бойцов России: спустя пять лет поединок проведет Анастасия Янькова.

Бой Яньковой также пройдет по правилам кикбоксинга, а соперницей станет Сюденюр Бостанжи из Турции. Последний поединок Анастасия провела в мае 2018-го. Тогда она выступила на турнире Bellator 200 и проиграла единогласным решением судей Кейт Джексон. Поражение стало для Анастасии первым в профессиональной ММА-карьере.

До первой неудачи Янькова демонстрировала приличный уровень. На старте карьеры фирменным приемом девушки был армбар. Сначала Анастасия провела рычаг локтя Элеоноре Тассинари на турнире White Rex в 2013-м, затем после двухлетнего простоя тем же способом расправилась с тайкой Чомманее Сор Таерихан.

В 2016 году Янькова подписала контракт с Bellator, а первую соперницу, Анджелу Пинк, удосрочила тем же армбаром еще быстрее, чем предыдущих — всего за полторы минуты. Но эта победа пока остается последней в карьере Яньковой, которую россиянка одержала финишем. В дальнейшем она раздельным решением судей одолела Веру Артеагу и единогласно победила Эллину Калиониду. Затем последовала неудача в бою с Тейлор, и после этого Янькова сделала паузу длинной в пять лет.

Боец Анастасия Янькова.
Фото Соцсети

Девушка сконцентрировалась на работе в медиа. Помимо раскрутки личных соцсетей, где у нее 178 тысяч подписчиков, Янькова работала на спортивном телевидении — вела различные шоу об ММА. Также Анастасию можно было встретить на турнирах, где она брала интервью у бойцов после поединков. Например, недавно Янькова работала на Ural FC 2, где бились Вячеслав Дацик и Джеронимо дос Сантос.

Соперница 32-летней Яньковой такого опыта в профессионалах не имеет. Лучшее ее достижение в карьере — золотая медаль на молодежном чемпионате мира по муай-тай. Но Бостанжи всего 17 лет, и она считается самым перспективным тайбоксером в Турции.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 21 апреля в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.

Анастасия Янькова
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