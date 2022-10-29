«После шутинга приезжал к школе сына и сидел в машине часа два-три. Страх был». Орловский: борода, хардкор, стрельба

Большое интервью с легендой ММА.

Андрей Орловский — один из немногих бойцов, кто дрался в четырех десятилетиях, а в UFC он дебютировал почти 22 года назад, в ноябре 2000-го. Орловский по-прежнему в UFC, идет на серии из четырех побед, а этой ночью проведет бой с Маркосом Рожерио де Лимой. Победа, скорее всего, обеспечит Орловскому попадание в топ-15. Да, соперники у него в последнее время были очень средние (самое то для 43-летнего ветерана), и все же столько побед подряд в тяжелом весе — это серьезно. Кстати, не так давно, в феврале 2021-го, Орловский бился с восходящей звездой — Томом Аспиналлом. Да, проиграл сабмишеном во втором раунде, но в первом был ничуть не хуже — даже перебивал оппонента.

В общем, Орловский, бывший чемпион UFC в тяжелом весе, просто красавец. Если он выиграет у де Лимы, то сравняется по числу побед в UFC с Джимом Миллером — их станет 24, и это рекорд промоушена. Также Миллеру принадлежит рекорд UFC по числу боев — 40. У Орловского их пока 38. Так что у Андрея есть дополнительный стимул.

За несколько дней до боя мы с Орловским записали довольно объемное интервью, поговорив на самые разные темы.

«Соперник — бройлер. Увидел меня — лицо отвернул»

— У вас четыре победы в последних четырех боях, 6-1 в последних семи боях, вы конкурировали с Томом Аспиналлом. Какую цель преследуете в UFC ?

— Ничего не поменялось, чемпионские амбиции. Хочу еще раз подраться за титул.

— В скольких победах находитесь от титульного боя?

— Не знаю, понятия не имею.

— Что скажете про ближайшего соперника?

— Опасный, бройлер, тяжелые удары, нокаутер. Тренируется в American Top Team.

— Значит, вы с ним хорошо знакомы?

— Да, можно и так сказать.

— И в спаррингах, наверное, не раз стояли?

— Нет, в спаррингах не стояли, но пару раз боролись — по заданиям.

— После того как вы оба подписали контракт на бой, не было такого, что друг другу руки пожали в зале или что-то такое?

— Нет, никто не здоровается. Я раз зашел, улыбнулся, а он что-то лицо отвернул, мягко говоря. И бразильцы, с которыми я раньше общался и здоровался, сейчас тоже морды воротят.

— Вам это неприятно?

— Абсолютно. У меня постоянно было такое впечатление от бразильцев, сейчас они только подтвердили мои догадки и сомнения.

— А ведь ATT считается бразильским залом.

— Ну, начнем с того, что это зал Дэна Ламберта, он хозяин. Да, бразильцев подавляющее большинство, но кроме них там есть и другие. Может, изначально это и был бразильский зал, но сейчас он таким не является.

«Белый Нганну» — это что, критерий оценки?"

— Раз уж зашла речь об ATT : Сергей Павлович недавно начал там сбор. Вы с ним не работаете?

— Нет, с ним не работаем.

— Тренер Сирила Гана, Фернанд Лопес, назвал Павловича белым Нганну. Вы бы могли Сергея так назвать?

— А «белый Нганну» — это какой-то критерий оценки бойцов?

— В данном случае это был комплимент, конечно. Здоровый, сильный и так далее.

— Слушайте, здоровый и сильный — это хорошо, он будет драться с Туйвасой — посмотрим. Борьба у него великолепная, страйкинг — тоже. Поглядим.

— Борьба великолепная?

— Ну, по тому, что я видел. С кем он боролся на тренировках — Сергей им тейкдауны делал.

— Вот это интересный момент. Павлович ведь обычно все решает в стойке.

— Он и проходит, и добивает. Он с моим спарринг-партнером тренировался.

— А что у вас за спарринг-партнер?

— Саид Соума из Bellator .

— Я у вас про это уже спрашивал, может даже неоднократно, но зайду под другим углом. Раньше у вас что ни победа — то нокаут, порой однопанчевый. А сейчас вы соперников не роняете, но перебиваете. Есть чувство, что былая мощь в руках осталась в прошлом?

— Ну, во-первых, будем объективны, мне уже не 20 лет, а в два раза больше. Второе — знаете, в этом тоже что-то есть, поиграть, как кошка с мышкой, перебить, подвигаться, измотать. Не поймите меня неправильно, если я вижу возможность засадить без риска и отправить в нокдаун или нокаут — конечно, я использую эту возможность. С Джейком Колье я попал, болтанул его немного, но не закончил. Конечно, физические показатели не те, но есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах.

— В общем, есть чувство, что раньше была бомба, а сейчас...

— Ну, в 20 лет я бил из-за задницы — и люди падали, все бывает, все проходит, но иногда что-то возвращается. Надо смотреть, если есть возможность — буду ей пользоваться, если нет — буду просто перебивать, двигаться.

«Борода? Салей сказал, что они во время Кубка Стэнли не бреются. Плюс я «300 спартанцев» посмотрел»

— Вы, на мой взгляд, один из самых стильных бойцов в истории ММА. Начали отращивать бороду еще до того, как это вошло в моду. По-моему, еще в 2004-2005 годах...

— Атрибутом стало.

— Да-да. Помните момент, когда решили: почему бы мне не отрастить бороду?

— Насчет бороды... Ну, насчет стиля вы правильно заметили, я первый из бойцов UFC , кто начал надевать костюмы на мероприятия, потому что раньше все ходили в майках и джинсах. В то время мой тренер по боксу Майк Гарсия назвал меня European Dream — Европейская Мечта. И я первый, кто сделал custom - made капу с клыками. Потом, когда пришел Макгрегор, уже каждый стал надевать костюмы. Извиняюсь за выражение, даже посрать идут в костюмах. А я теперь, наоборот, хожу в майках и спортивных штанах или джинсах. Зачем быть как все?

— Уже пройденный этап.

— Когда были медиадни, как правило в четверг, до коронавируса, бойцов вывозили, были красный и синий углы, у каждого было свое время, большой зал с журналистами, которые ходили от одного бойца к другому. Тогда жена подбирала мне какие-то майки, рубашки, штаны, джинсы, кофты, туфли. А сейчас — какая разница? Не имеет смысла.

— Про бороду сейчас уже не вспомните?

— Мой товарищ, хоккеист Руслан Салей, сказал мне, что они, когда играют в Stanley Cup Finals, не бреются. Это у меня в голове было. Потом кто-то мне сказал, что борцы, когда идут многодневные соревнования, отбор, тоже не бреются. Плюс к этому я посмотрел «300 спартанцев» — не знаю, какой это год был...

— Фильм вышел в марте 2007-го.

— Да! Я думаю: ну ладно, может, на это... Меня там сравнивали — король Леонидас и т. д. и т. п. Сейчас уже приходится с бородой. После боя в воскресенье побреюсь. Доставлю детям удовольствие — бороду мне сбреют, и жена будет рада.

— Кстати, за сколько у вас борода отрастает до такого размера, как сейчас?

— Я ее триммил сейчас два раза... Ну, не буду врать, может, месяца два уходит.

«Могу сказать пару слов в защиту Емельяненко»

— Знаете, у кого еще из бойцов ММА достаточно красивая борода? У Дацика. В UFC могли бы разрешить вам провести с ним боксерский бой, если бы поступило солидное предложение? Думаю, российским болельщикам было бы очень интересно посмотреть на такой поединок.

— Во-первых, уже было, что я с боксом пытался попой на двух стульях усидеть. Я был первым из ММА, кто должен был драться с профессиональным боксером (с Владимиром Кличко. — Прим. «СЭ»), потом пришел с Тони... Тони... как его... который дрался с Рэнди Кутюром.

— Джеймс Тони.

— Да-да. Макгрегор вот делал бой с Мейвезером. Сейчас Силва будет с Джейком Полом драться. Я был первооткрывателем в этом. Что касается Дацика — мне кажется, в UFC вряд ли разрешат. А после моего контракта с UFC , когда я буду свободным агентом и если смогут заинтересовать, — почему нет?

— Кстати, сколько боев у вас осталось по контракту c UFC ?

— Понятия не имею. Меня же гложут надежды. Пока я хочу, я буду задействован и буду продолжать взаимодействовать с UFC . Человек предполагает, а Бог располагает, поглядим.

— Есть сайт The Sports Daily , там публикуют предположительные гонорары бойцов. Там пишут, что у вас солидный гарантированный гонорар — 300 тысяч долларов. Эта цифра близка к реальности?

— Начнем с того, что всегда хочется больше, но грех жаловаться. И они пишут неправильную информацию, это я сразу говорю.

— Неправильную информацию в меньшую сторону или в большую?

— Давайте следующий вопрос (улыбается) .

— Как вам победа Дацика над Александром Емельяненко?

— Да никак. Я уже говорил, что могу и пару слов в защиту Емельяненко сказать. Тяжелый вес, понимаете, в чем дело. У Дацика же нет как таковой боксерской техники. Удары летят откуда ни попадя, попадает — и все, нокаут. Сколько там бой длился — 12, 13 секунд? Я потом видел видео, в котором Емельяненко сказал, что не всерьез воспринял Дацика. Если все-таки сделают реванш, то я думаю, что Александр подойдет к этому поединку более ответственно.

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. Фото Reuters

«Махачев точно в тройке лучших бойцов мира»

— В России не утихают страсти по поводу UFC 280, в частности по поводу судейства в бою О ' Мэлли и Яна. Что скажете, если смотрели бой?

— Я смотрел поединок. Мне кажется, Ян выиграл два раунда.

— Нет ощущения, что к нему предвзято относятся в UFC , если это в принципе возможно?

— У меня были такие ситуации, когда я дрался с Туивасой и с Сакаи, и, как мне кажется, я выиграл бой с Тыбурой в Сингапуре. Ну, какая разница, кто что думает? Я тут читал, что Дана Уайт собирается сделать Яну реванш с О'Мэлли, плюс вчера прочитал два комментария, что Шон считает, что стопроцентно выиграл бой. Мне больше всего понравился пост Джо Рогана. Он написал, что Ян больше контролировал О'Мэлли на земле, делал тейкдауны, но урона как такового не было. Роган написал, что теперь есть вопросы по судейству: должно быть понятно, если ты берешь и делаешь тейкдаун, то нужно ли продолжение и как считать? Считать, что ты просто сделал тейкдаун, или считать, что ты сделал тейкдаун и продолжаешь работать дальше на земле, наносить урон. Поглядим, поглядим.

— Как вам Ислам Махачев?

— Я был уверен, что он выиграет. Ни в коем случае не умаляю достоинств Чарльза Оливейры, но я знал, что Ислам победит. Он выиграл достаточно быстро и, как показалось, легко. Удушающим у чувака, у которого, кажется, черный пояс по джиу-джитсу. Молодец! И руки в порядке оказались.

— Если составлять ваш личный рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, на какое место поставили бы Махачева?

— Он точно был бы в призерах. У него сейчас будет первый серьезный тест — защита титула против Волкановски. И защита будет на вражеской территории, в Австралии. Поглядим, но Ислам — молодец, заслуженный пояс, он заслужил его своей пахотой и желанием.

«Хардкор-концерты? Для жизненного опыта можно сходить и посмотреть»

— Обратил внимание, что вы дружите с парнями из группы Madball . Слушаете хардкор?

— Иногда. А почему нет?

— Расскажите, как они появились в вашей жизни.

— Амир, мой кореш, который делает им майки, делает майки и для меня, постоянно присылает. И с Фредом (Фредди Кришен, солист группы Madball . — Прим. «СЭ») меня познакомил, мы ходили на ужин. И на концерты меня приглашали. Слушаю не все, я не большой фанат, но кое-что можно послушать. Тем более когда работаешь, железо тягаешь или по груше бьешь.

— В общем, любите тяжелую музыку.

— Ну, я люблю всякую музыку.

— А на концерте у Madball вам понравилось? Там же слэм, мош, все такое.

— Там и крики, вообще порой треш.

— На сцену залезают и прыгают с нее.

— Прикольно. Для жизненного опыта можно сходить и посмотреть.

— Ходили в Нью-Йорке или, может, в Чикаго?

— По-моему, концерт был где-то во Флориде.

«Не каждый профессионал стреляет так же, как Киану Ривз»

— Вы сейчас сидите в футболке своего спонсора — это компания, которая производит пистолеты. У вас был пост, в котором вы рассказывали, что соревновались в стрельбе с Чаком Лидделлом.

— И с Люком Расселлом!

— Точно, и Люк тоже был. Вы тогда написали: «Пока не скажу, кто выиграл». Кто в итоге победил?

— Выиграл я, но я просто видел их тренеров, и в этом мире соревнований по стрельбе это известные чуваки. Я видел, что Чак тренировался с Taran Tactical , это самый быстрый шутер на сегодняшний день из более-менее молодых. Какой-то многократный чемпион. Этот чувак, кстати, тренировал Киану Ривза для «Джона Уика». Я видел, как стреляет Киану, — поверьте, не каждый профессиональный стрелок так сможет. Я думал: «Блин, на что я подписался?» А малой говорит мне: «Пап, давай!» Это было, как это называется в Америке... В общем, людей сажают в инвалидные коляски. Первая стойка — по-моему, с ружья, вторая — с автомата, а третья — с пистолета. И к каждой надо на коляске ехать. Люди, инвалиды, которые этим серьезно занимаются, — поверьте, это стоит увидеть. Я согласился, сказал: «Хорошо, только дайте пару раз попробовать, как коляска едет, чтобы понять, как правильно разворачиваться, какой темп». Хотел выиграть. Еще малой говорил: «Пап, там какие-то призы, прицел дают оптический, я хочу такой». Сказал ему: «Сын, хорошо, я постараюсь». Мы тянули жребий, я был третьим. Посмотрел, как стреляет Чак, как стреляет Люк. Подумал: «Ладно, если буду не первым, то вторым точно». А оказалось, что... И пистолеты с автоматами там были какие-то разбитые, не очень. Но все нормально получилось.

— Как вы вообще увлеклись стрельбой?

— Да заходишь в любой тир, берешь оружие и стреляешь. А Каник — у нас общий стоматолог, жена приехала на чистку зубов, а доктор сказал: «Кстати, если Андрею нравится стрелять, этот чувак может пригласить». Кстати, там, в Джорджии, куда мы с сыном ездили, я иду — а мне навстречу такой огромный чувак, выше меня на полторы головы. Раньше баскетболом занимался. Прохожу рядом с ним, а он мне: «Андрей?» Я ему в ответ: «Адам?» Он в ответ: «Да, это я», — и пошло-поехало, он меня приглашает на какие-то мероприятия. Нет худа без добра. Хотел полечить зубы, пошел — и вот как случилось.

Андрей Орловский, Чак Лидделл и Люк Рокхолд. Фото Соцсети

— В США, как известно, оружие легализовано. А если легализовать его в странах СНГ, что будет?

— Лучше не надо, это первое. Во-вторых, я считаю, что в Америке нужно немного ужесточить законы о разрешении на ношение оружия и на продажу оружия. Бывает, молодые не совсем адекватные люди без проблем приходят и покупают без проблем.

— Это вы про шутинги?

— Да, шутинги бывают. Недавно, кажется, в Сент-Луисе был еще один. Слышал даже, кто-то мне говорил, когда произошел очередной шутинг, были дети в какой-то команде, 13-14 лет. Они начали обсуждать в школьном автобусе действия стрелков, что и как они делали, как заходили, как перезаряжали, и сказали: «Это неправильно». Кто-то услышал, что дети просто это обсуждали, и детей в итоге отстранили от школы на несколько дней. Это страшно, на самом деле.

— А насколько серьезная охрана в американских школах в связи с этими историями?

— Вот когда произошло (стрельба в школе в Паркленде (Флорида) 14 февраля 2018 года. — Прим. «СЭ»), у меня малой ходил туда в начальную школу. После того как произошло, я несколько раз приезжал [к школе сына] и сидел в машине на протяжении двух-трех часов, это было на протяжении двух недель. Какой-то страх был. Хотя все школы закрыты, тебя не пускают, не открывают дверь с пульта в учительской, пока ты не позвонил. Сейчас полицейские дежурят в школах, я видел.

— Ваш сын ходил в школу, где был шутинг?

— Нет. Тут же школы делятся на начальную, среднюю и высшую. Это [шутинг] было в высшей школе, а малой ходил в начальную.

— А в высшую школу же ходила дочь Алексея Олейника.

— Вот, у них там было.

Федор Емельяненко. Фото Global Look Press

«Включаем Емельяненко в рейтинг лучших. Они прославили бывший Советский Союз»

— Кого бы вы включили в топ-5 величайших бойцов из СНГ за все время?

— Имеется в виду за всю историю?

— Да, за всю. С 1992 года.

— Ну, начнем с Тактарова, все знают, что он первым начал выступать в UFC . Из Украины — Вовчанчин. Потом я стал чемпионом. Потом Хабиб, сейчас — Ислам. Ян блистал, когда со Стерлингом дрался и коленом его ударил. Сейчас из Дагестана куча бойцов, они сильные, у всех борьба классная, они дерутся и в UFC , и в Bellator , и в PFL . Думаю, Россия еще увидит немало бойцов-чемпионов из всех лиг.

— Вы Федора не стали включать.

— А, Емельяненко в Pride дрался, забыл, сорян.

— Включаем в рейтинг, в общем?