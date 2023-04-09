«Удар Адесаньи — просто лаки-панч». Легендарный тайбоксер — о реванше Иззи с Перейрой

Артем Левин считает, что победил бы новозеландца.

Утром 9 апреля состоялся турнир UFC 287, в главном событии которого Исраэль Адесанья взял реванш у Алекса Перейры и вернул чемпионский пояс в среднем весе. После боя «СЭ» связался с бывшим чемпионом Glory Артемом Левиным, который побеждал Перейру в 2014 году по правилам кикбоксинга.

— Какие впечатления от боя? Удивлены достаточно быстрым финишем от Адесаньи?

— В первую очередь хочу сказать, что за Адесанью я реально рад, потому что это такой путь преодоления, по которому книжки можно писать. Безусловно, психологический и моральный труд выходить каждый раз с тем парнем, которому ты проиграл.

— А что не так делал Перейра? Ощущение сложилось, что очень мало бил руками. Будто зациклился на киках.

— Не мог сказать, что я считал очки, но мне показалось, что Перейра больше давил, больше уверенности [показывал]. Перейра мне понравился даже больше в первом раунде, я сомневался в Адесанье. На самом деле мне показалось, что во втором раунде этот удар — просто лаки-панч. Классный лаки-панч, красавчик Адесанья, но это лаки-панч. Из защиты он попал, продлил свою атаку и добил. В этом плане не может быть никаких претензий. Но по картинке, без подсчета очков, Перейра мне понравился больше. Не могу сказать, что Перейра плохо атаковал с рук, он атаковал как обычно.

— Сейчас у них счет по личным встречам 3-1 в пользу Перейры. Можно сказать, что Адесанья полностью реабилитировался?

— Я бы сделал одну-две защиты и завершил бы красиво. Можно еще что-то сделать, а можно завершить. Про Перейру — это была такая хорошая точка в их истории. Я его не знаю, и мне оба они не нравятся, но Адесанье я жму руку, он красавчик. Но я бы ему ***** дал.

Бой Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи. Фото AFP

— Адесанья после нокаута издевался над Перейрой: из лука воображаемого стрелял. Насколько это этично?

— Для меня это неэтично. Возможно, мое интервью было бы другим, если бы я это видел. Я вышел, потому что мы с тобой договорились [об интервью] и меня там позвали. С одной стороны, я понимаю, эмоции после трех поражений. Сейчас в интервью UFC он скажет уважительные слова в адрес Перейры, но всякое может быть. Нельзя осуждать человека, не походив в его мокасинах.

— Принимали участие в подготовке Масвидаля к бою с Бернсом?

— В этой не принимал, и в принципе особо с Хорхе я не работал. Хорхе достаточно своенравный, я его встретил уже на пике. У нас хорошие отношения, я не могу сказать, что он не тренируется — он пахарь на самом деле. Но есть другие нюансы, которые после тренировки, может, допускает. Не хочу о них говорить, потому что я их не видел. Для меня конкретно это хороший человек. Если он положил перчатки на канвас, это его дело. Как по мне, это не Конор Макгрегор, у которого много инвестиционных проектов, которые могут держать его на плаву даже без боев.

Фото AFP

— И он не похож на человека, который будет тренировать.

— Не-не, абсолютно. Хорхе не такой. Как мне показалось, он погорячился с этим. И вообще, эти четыре последних боя... Понятно, первый бой с Усманом он на коротком уведомлении [вышел], нет никаких претензий. Но потом надо было восстановить карьеру, кого-нибудь более легкого. Он пошел по всем топам, но с топами тяжело конкурировать.

— А инцидент с Ковингтоном не мог психологически надломить Масвидаля? Может, было тяжелее тренироваться после этого?

— Нет, с точки зрения психологии там нет проблем. Когда человек наедается, ты видишь это. Художник должен быть голодным.

— Заявление о завершении карьеры — это именно погорячился или продуманный ход, чтобы потом красиво вернуться?

— Можно сказать, на эмоциях, но когда ты делаешь так, это... Не то чтобы вызывает вопросы... Если ты вернешься, люди скептически посмотрят на тебя, мне кажется.

— Не было ощущения, что Хорхе много пропускал в стойке?

— Последний раунд — да. Устал от борьбы, хотя функционалка не была его слабой стороной. Но у меня ощущение, что я такого и ожидал.

— А эти колени выглядят опасно или он ими бьет, потому что один раз прошло?

— Вообще не понимал, зачем их выкидывают. Махачев боксировал с Оливейрой. Когда Оливейра прыгал с коленями, это тоже было настолько... Зачем ты прыгаешь, когда тайминга не чувствуешь? Для чего ты прыгаешь? Колено в прыжке — настолько беззащитный удар, так же как и вертушка. Она должна вовремя быть. Ты должен ее столько раз сделать на спарринге...