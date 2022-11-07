«Резников станет проблемой для Махачева. Ислам еще не встречался с такими борцами»

Обсуждаем гипотетический бой с вице-президентом АСА.

4 ноября состоялся полуфинал «Гран-при» АСА в легком весе, в котором Эдуард Вартанян досрочно победил Юсуфа Раисова. Вартанян во втором раунде локтями сильно посек Раисова, и того не выпустили на второй раунд. И этом при том, что Эдуард был андердогом. В финале Вартанян встретится с победителем боя между Артемом Резниковым и Андреем Кошкиным, который пройдет 23 декабря в Москве на турнире АСА 150. Вице-президент АСА, матчмейкер Асланбек Бадаев убежден: Резников — фаворит «Гран-при». «Его борьбу никто не остановит», — констатировал Бадаев в интервью «СЭ». Далее же мы завели разговор о том, сможет ли Резников победить Ислама Махачева — в гипотетическом поединке. Бадаев уверен: Артему по силам составить достойную конкуренцию чемпиону UFC.

— Для заголовка нужно, да (улыбается)? «Асланбек Бадаев: Артем Резников вынесет Ислама Махачева», да (улыбается)? И тонны-тонны хейта, — говорит Бадаев. — Понятно, что мы сегодня не можем подписать Ислама. Артем, по крайней мере, пока находится в нашей лиге, и в ближайшие год-два мы точно его не увидим в UFC. Вообще сомневаюсь, что мы его увидим [в UFC], АСА — его лига. Считаю, после «Гран-при» мы с ним договоримся и он продолжит здесь драться. Это то, что ему подходит и где он может расти. По поводу гипотетического боя: считаю, что борьба Резникова станет проблемой для любого легковеса на планете Земля — от 70 до 80 кг. Прямо такой заголовок можете сделать, если вам это интересно. 70 кг на взвешивании и 80 кг в бою. Или 82, 81, 79 кг — я не знаю. Считаю, что борьба этого парня будет проблемой [для Махачева]. Думаю, он из той категории бойцов, как Хабиб Нурмагомедов или Камару Усман, которых ты можешь победить, только попав по ним, как это было в случае с Усманом (имеет в виду бой Усмана с Леоном Эдвардсом, который победил нокаутом после хай-кика. — Прим. «СЭ»). По Хабибу не попали, он доминировал и не оставил вопросов. Но если бы остался, то всегда было бы такое. Вряд ли бы кто переборол Хабиба. Был бы шанс только на лаки-панч поймать. То же самое и здесь [с Резниковым].

Мы должны понимать, что те поражения, которые есть у Артема, они, образно говоря, были в прошлой жизни. Тот Артем, который в АСА, — это уже совсем другой человек. Кто-то скажет, что он до этого сдавался и так далее, но посмотрите на него сейчас — это совсем другой боец. Именно эта версия Артема... Как он прошел Дави Рамоса (бывший боец UFC, который дрался с Махачевым. — Прим. «СЭ»)! Не менее впечатляюще победил, чем Ислам Махачев, если сравнивать их выступления.

Кто-то сразу скажет о допинг-контроле... Ребята, если допинг-контроль запрещен, это не означает, что все не принимают. Если человека не поймали... Я не могу утверждать. Я могу предполагать, что здесь [в АСА] принимают, потому что он не запрещен, но я никого не ловил. Но я знаю некоторые моменты и предполагаю, что в UFC обходят систему. В конце концов, есть препараты, которые не внесены в USADA в список запрещенных, но имеют такой же эффект. Вместе с антидопинговой системой развивается и фармакология, вы не забывайте об этом. Не обязательно принимать то, что там в списке. Вы можете идти выше, если у вас есть возможности, и принимать то, что принесет такой же эффект, но не находящееся в списке запрещенных препаратов. Но это мы, скажем так, размышляем. Это наше мнение, это мы не докажем, и мы не пытаемся кому-либо это доказать, но когда ребята говорят, что там есть допинг-контроль, а здесь его нет, то я не считаю, что это аргумент. И вот это лицемерие, которое бывает у бойцов UFC, когда кого-то поймают, вот эти танцы на костях, мол, «да блин, его надо дисквалифицировать» и туда-сюда... Тот же Гарбрандт: «Диллашоу — мошенник», туда-сюда... А вдруг завтра тебя поймают?! И поймают, возможно, на загрязненных добавках. Что ты тогда скажешь?! Скажешь, что нечаянно? Но так и Джонс говорил о пикограммах и так далее. Как мы к этому тогда отнесемся?! Это такая игра лицемерная на самом деле, поэтому для меня этого пункта не существует. Для меня есть боец А и есть боец Б.

По поводу гипотетического боя [Резникова и Махачева]: многое зависело бы от того, где бы он прошел. Если здесь, в АСА, то это один расклад, но если в США, то другой. Ислам может драться и там и здесь. Для него ничего не изменится. А вот Артему полет за океан поменял бы многое. Но, считаю, Артем как минимум доставил бы ему проблем — в частности, своей борьбой.

— Что есть в борьбе Резникова, чего нет в борцовских навыках Махачева?

— Дело в том, что Ислам Махачев не встречался с такими борцами, как Артем Резников, который всю жизнь борется на ковре, который хорошо адаптировал борьбу к ММА. Тот же Али Багов... Да, это было по любителям, но он победил Ислама Махачева (в 2012 году на турнире по боевому самбо. — Прим. «СЭ»). Понимаете? Перевод, кимура и так далее. Вспомните любительские бои... Да, Ислам сейчас на другом уровне, и, возможно, в реванше он закрыл бы вопрос с Баговым и, возможно, выиграл бы у Резникова, я этого не исключаю. Я не категоричен, я лишь размышляю. Но эти проходы, которые есть у Резникова, поставленные, вот этот вот его железобетонный хват, контроль и так далее...

Что было в борьбе Царукяна, чего нет у Ислама Махачева!? Ничего не было. Но у него была борьба достойная для того, чтобы сдержать Ислама. И Царукян стал одним из немногих, кто сдержал его борьбой и дал равный бой. Да, он проиграл (Махачев победил Царукяна единогласным решением судей в апреле 2019 года. — Прим. «СЭ»), и, опять же, не исключаю, что и Артем проиграет, но его [Резникова] борьба не хуже, чем у Царукяна. Считаю, что лучше, поэтому это был бы тяжелый бой для Ислама. Уровень борьбы плюс, скажем так, принципиальность. Оливейру чуть захватили — и он постучал. Он сломался. А эти ребята — тот же Артем Резников, тот же Абдул-Азиз Абдулвахабов, наш чемпион, — эти ребята просто так не ломаются, просто так не стучат. Оливейра, Порье — безусловно, бойцы высокого уровня и могут создать проблемы любому, но именно на бои с Хабибом и Исламом они выходят будто уже проигравшими. Возможно, мы чего-то не понимаем, возможно, эти ребята [Хабиб и Махачев] настолько уникальны, что они понимают, что с ними им ловить нечего, — и просто ломаются. Но я уверен, что тот же Абдул-Азиз не сломался бы в бою ни с кем. Если вы дадите заголовок, что борьба Резникова станет проблемой для любого...

— В том числе и для Махачева?

— Для любого. Вот вам заголовок еще один: «Характер Абдул-Азиза станет проблемой для любого легковеса». Поверьте мне, это реальный лев.