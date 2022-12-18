Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:30

Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом

Отдел единоборств «СЭ»
Зайон Кларк.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Зайон Кларк сразился против здорового человека, но правила немного изменили.

Пока в Лас-Вегасе Арман Царукян побеждал Дамира Исмагулова, а Джаред Каннонье — Шона Стрикленда, в Сан-Диего проходил турнир Gladiator Challenge: Season's Beatings, где дебютный бой по правилам смешанных единоборств провел безногий американец Зайон Кларк.

25-летний Кларк родился с синдромом каудальной регрессии, редкого заболевания, которое ухудшает развитие нижней половины тела человека. В начальной школе он начал заниматься борьбой и добился приличных успехов, соревнуясь с соперниками без ограниченных возможностей.

Зайон Кларк. Фото Соцсети
Зайон Кларк.
Фото Соцсети

Его соперником стал боец Юджин Мюррей с рекордом 0-4. Все поединки Мюррей проиграл нокаутами, лишь однажды пережив первый раунд. Чтобы посмотреть первый бой Кларка в прямом эфире, интересующимся пришлось заплатить 20 долларов (1297 рублей). Из-за объективных причин в правила поединка внесли небольшие изменения: Мюррей не мог бить Зайона ногами и коленями по голове.

Зайон, чье имя можно три раза встретить в Книге рекордов Гиннесса, был настроен очень серьезно: «Я уникальный не потому, что у меня нет ног, а потому что во мне горит огонь. Я живу по принципу «никаких оправданий», и каждый день я иду вперед. Я начинаю профессиональную карьеру. Я здесь, чтобы перегрызть ему глотку и устроить шоу», — говорил Кларк в интервью Fox LA.

У Мюррея не было больших проблем с тем, чтобы биться с безногим. Когда представители Gladiator Challenge несколькими неделями ранее мужчине, который работает на складе в Калифорнии, предложили бой с Зайоном Кларком, Юджин не мог в это поверить. «Подождите, мы говорим об одном и том же Зайоне Кларке?» — прервал он.

Афиша боя. Фото Соцсети
Афиша боя.
Фото Соцсети

По словам Мюррея, Зайон вдохновляет его, но он намерен выйти и победить впервые в карьере. «Достижения, решимость, все это. Он удивительный человек. Да, мне нужна первая победа. Действительно ли я хочу разбить его? Не совсем. Мне будет немного больно бить его. Но победа над ним будет иметь огромное значение для моей жизни», — рассказывал неудачливый боец в интервью ESPN.

По клетке Зайон передвигался на руках — такой же способ он выбирает и в жизни, предпочитая его инвалидной коляске и протезам. Поначалу бойцы действовали осторожно: держали дистанцию, изредка обмениваясь ударами. Но в середине первого отрезка Кларку удалось провести тейкдаун — Мюррей не устоял под его напором. Позже безногий боец еще несколько раз переводил соперника на канвас, а иногда Зайону даже удавалось контролировать оппонента в партере. По ударам Кларк тоже не отставал, но финиша не случилось — судьи единогласно отдали победу дебютанту.

Большая цель Кларка — попасть в UFC, Зайон уже возмущался, что руководство промоушена подписало контракт с Хасбиком, хотя дагестанец никогда не демонстрировал навыков в клетке. Вряд ли в сильнейшем промоушене мира когда-то появится человек вроде Кларка, но сделать карьеру в организациях уровнем пониже американец вполне способен.

2
0
Читайте также
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов» за 10 минут
«Роскосмос» заявил о снижении температуры в поврежденном «Союз МС-22»
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чеченец весил на 24 кг меньше, но избил польского качка. Пудзяновский не дожил до второго раунда