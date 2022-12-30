Безумные бои на парящей платформе, с которой очень больно падать. В Японии странно почтили память Иноки

Зато мы увидели несколько крутых ветеранов, чьего возвращения уже не ждали.

Пока в России удивляются боям в машине, в Японии под конец декабря провели, возможно, самый странный турнир года. Промоушены Inoki Bom-Ba-Ye и Ganryujima организовали совместный ивент, видео которого гуляют по соцсетям и приводят в недоумение фанатов. Турнир проводили в честь знаменитого рестлера Антонио Иноки, который скончался в октябре этого года в возрасте 79 лет. Мероприятия Inoki Bom-Ba-Ye не проводились с 2015 года, после смерти Иноки традицию возродили, ведь так было сказано в завещании легендарного японца.

Помимо ММА, в карде присутствовали поединки по странным правилам — реслинга UWFi (Universal Wrestling Federation) и Гандзюрима. В первом случае правила были схожи с профессиональным реслингом, но с отличиями. Каждый боец начал схватку с 15 очками. Очки уменьшались, если атлета сбивали с ног или бросали через голову, а также при защите от захватов. Если в обычном реслинге бой обязан закончиться финишем, то здесь проигрывает тот, чье количество очков первым достигнет нуля.

Правила Гандзюрима — это регламент поединков, который используется в одноименном промоушене. Бой в партере ограничивают несколькими секундами: если рефери видит, что происходящее на канвасе не закончится сабмишеном в ближайшее время, он поднимает соперников в стойку. Поединок можно выиграть нокаутом, техническим нокаутом, остановкой рефери и ринг-аутом, если одному бойцу удастся вытолкнуть своего противника за пределы арены.

Место проведения. Фото Соцсети

Здесь начинается самое интересное: турнир Inoki Bom-Ba-Ye х Ganryujima проходил в самом необычном ринге, который только можно представить. Место боя ничем не ограничено, никаких канатов или сетки. Платформа будто плывет в воздухе, а под ней расстилается белый туман.

Для смешанных единоборств канаты все же устанавливаются, но таких поединков в карде было всего три. Зато из-за необычных правил японского промоушена некоторым бойцам пришлось проверить, что скрывается под тем самым белым туманом. Хуже всего пришлось Хиденори Накате — выходец из Rizin очень жестко приземлился на землю под весом противника Маркуса Аурелио. Если бразилец сразу поднялся, то Наката не мог встать самостоятельно. Зато стало понятно, что внизу совсем неглубоко, но вряд ли постелены матрасы.

А еще по правилам Гандзюрима выступил легендарный ветеран UFC и Pride Джош Барнетт. Бывший соперник Александра Емельяненко победил японца Сому Сибисая техническим нокаутом. А бывший чемпион Bellator в среднем весе Рафаэль Ловато победил Тайгу Ивасаки кимурой в поединке по ММА — в начале 2020-го бразилец закончил со спортом из-за опухоли мозга. Состоялось возвращение и еще одного известного бойца — завершивший карьеру Мелвин Манхуф проиграл бразильскому японцу Игору Танабе скручиванием пятки.