Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?

Биберт Туменов и Андрей Гончаров разогрелись перед поединком в Москве.

Биберт Туменов, 25 лет, полулегкий вес. Статистика в ММА: 11 побед, 2 поражения.

Андрей Гончаров, 25 лет, полулегкий вес. Статистика в ММА: 17 побед, 3 поражения.

4 ноября в Москве состоится турнир ACA 147, главное событие которого — полуфинал «Гран-при» легковесов, где встретятся Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян. В со-главном поединке Андрей Гончаров подерется с Бибертом Туменовым. Два ярко выраженных ударника уже пошумели перед поединком, сцепившись в прямом эфире «Матч ТВ».

Бойцы посетили студию телеканала, где обсуждали предстоящий бой вместе с ведущим Ильей Трифановым. Ничто не предвещало конфликта, но слово за слово — и ситуация предельно накалилась. Отчасти бойцов спровоцировал Трифанов — с его подачи состоялся диалог, после которого сцепились Туменов и Гончаров.

Трифанов: «Мне уйти?»

Туменов: «Если хочешь, уйди, без проблем».

Трифанов: «Прямо сейчас начнете?»

Гончаров: «Можно прямо сейчас».

Туменов: «Можно прямо сейчас, без проблем, я готов».

Гончаров: «Без проблем».

Туменов: «Погнали».

После этого бойцы подошли друг к другу ближе. Ведущий, который стоял между ними, возможно, не понял, чем это может закончиться, либо просто решил пустить происходящее на самотек. Трифанов сделал шаг назад, после чего Туменов толкнул Гончарова, и бойцы устроили легкий махач. «Так, я что-то не понял. Что-то пошло не по плану», — воскликнул изумленный Илья, как бы призывая к помощи.

На разборку один на один у Биберта и Андрея было порядка семи секунд, но рубиться на кулаках нокаутеры не стали — вошли в клинч и пытались оформить перевод. Разнять конфликтующих удалось не сразу — Гончарова с большим трудом оттащили от Туменова. У Биберта в пылу борьбы даже стянулась толстовка.

После того как драку остановили, оппоненты стукнулись кулаками — реального конфликта здесь, очевидно, нет, зато раскачка поединка получилась неплохой.

«Не знаю уж, насколько я это спровоцировал», — осторожно поинтересовался Трифанов. «Нет, нормально все. Мы пропотели просто», — ответил Туменов. «Разогрелись», — резюмировал Гончаров.