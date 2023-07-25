Биография Даны Уайта: жизнь и карьера президента UFC

История американского бизнесмена и бессменного главы промоушена.

Дана Фредерик Уайт — младший

Дата рождения: 28 июля 1969

Место рождения: Манчестер, Айова, США

Рост: 1,71 м

Деятельность: бизнесмен, президент UFC

Семья и юность Даны Уайта

Будущий босс UFC родился в Манчестере, штат Коннектикут. Он был первым ребенком в семье, у американского бизнесмена также есть сестра Келли. Его отец, Дана Уайт — старший, выпивал и в конечном итоге ушел от жены, когда дети были еще маленькими.

Мать Уайта Джун часто меняла место жительства, так как стремилась к лучшей жизни. Таким образом, детство президента UFC прошло в нескольких городах. Он окончил школу в городе Хермон, штат Мэн. При этом он был достаточно неусидчивым — его просто не могли заставить учиться.

Его даже дважды выгоняли из католической школы Bishop Gorman High School. А ведь именно здесь Уайт познакомился с будущими владельцами UFC, братьями Фертитта.

«Первый раз меня выгнали из католической школы за то, что я выбил ногой дверь кабинета старой монахини. Второй раз — за драку. Как-то я шел и смотрю — один парень посадил жабу в горшок и бросает туда тяжелые камни. Говорю ему: «Завязывай. Оставь жабу в покое». Он меня послал, в итоге мы начали драться. Я наносил удары и думал: «Вот он я, в католической школе, дерусь, чтобы спасти жизнь пупыристой жабы. Они назовут меня героем». Но нет, они снова выгнали меня», — рассказал Уайт в интервью Playboy.

После школы Дана пробовал учиться в массачусетском колледже Quincy, числился в Университете Бостона, но так и не окончил учебные заведения, оставшись без высшего образования.

Каким спортом занимался Дана Уайт

В детстве американец занимался боксом и спортивной гимнастикой, но на профессиональный уровень выйти не смог. Как впоследствии рассказывал сам Дана, он видел многих парней, которые отдавали спорту всю свою жизнь, но в итоге так и не достигали высот. И он не хотел такого для себя.

Еще до того как Уайта отчислили из университета, он работал охранником в ночном клубе, а днем посещал секции аэробики и бокса. Работая инструктором, Дана сумел разработать авторский комплекс тренировок. Но при этом понимал, что больших денег таким образом не заработаешь.

В итоге американец в 1992 году открыл три спортзала под брендом Dana White Enterprises. Параллельно с предпринимательской деятельностью Уайт не оставлял свои амбиции построить карьеру крутого промоутера и изучал особенности бразильской борьбы джиу-джитсу и боксерского менеджмента.

Фото Скриншот с видео

Как Дана Уайт пришел в UFC

Бизнес будущего босса одной из самых известных спортивных лиг мира со временем накрылся. У него были проблемы с налоговой, также масла в огонь подливала бостонская мафия. В итоге Уайт закрыл свой проект и переехал в Лас-Вегас. Это стало судьбоносным решением в его карьере.

Именно там Дана вновь встретил братьев Фертитта и впоследствии познакомился с многими бойцами смешанных единоборств, среди которых были Би Джей Пенн, Тито Ортиз и Чак Лиделл. Последние в итоге попросили Уайта представлять их интересы в качестве менеджера.

Американец стал часто приходить на мероприятия UFC и замечал, что дела промоушена плохи. К тому же стало известно, что Semaphore Entertainment Group, материнская компания UFC, была выставлена на продажу. В итоге он предложил братьям Фертитта приобрести компанию.

После сделки приятели назначили Уайта президентом организации — так Дана и начал свой путь в UFC. С тех пор он является бессменным главой промоушена и сделал очень многое для развития и популяризации ММА во всем мире.

По ходу своей деятельности американец столкнулся с массой проблем. К моменту продажи UFC ее бывшие владельцы умудрились распродать буквально все имущество организации, даже ее собственный сайт! Тем не менее Уайт умудрился вернуть и его. Правда, эта покупка обошлась ему в копеечку.

«Когда UFC начал подниматься, нам остро понадобился свой сайт. Но проблема была в том, что сайт под названием ufc.соm уже существовал. Его занимала компания User-Friendly Computers. Я связался с владельцем и предложил ему продать сайт. Он заломил цену в $ 15 000. И я просто послал его. Это была моя первая большая ошибка как президента компании. UFC продолжал мощно расти, а параллельно с нами росли гребаные User-Friendly Computers. Все, кто искал нас, заходил на их сайт. Трафик ufc.соm рос сильнее и сильнее. И мне пришлось вернуться к переговорам с этим парнем и заплатить ему — только уже не 15 штук, а 75», — рассказал Уайт на YouTube-канале Raiders.

К тому же были проблемы и с телетрансляциями. Бои пугали телевизионщиков — они видели в них жестокость и не желали ставить их в эфир. Но Дана не сдавался: он вместе со своей командой разработал правила, шоу и идеи для организации мероприятий промоушена. Ему также удалось вернуть ММА в реестр допущенных к показу на ТВ видов спорта.

The Ultimate Fighter

В 2005 году Уайт совместно с братьями Фертитта разработал реалити-шоу для популяризации ММА и спасения UFC. Сюжет проекта крутится вокруг бойцов смешанного стиля, которые делятся на две команды, живут в одном доме, тренируются и проводят поединки. Победитель получает?? контракт с UFC, но иногда отмечают и проигравших.

Проект действительно помог спасти организацию, хоть изначально никто не хотел брать шоу в сетку телевещания. Но Уайту в итоге удалось договориться с Spike TV и начать получать столь долгожданную прибыль. С тех пор прошло уже более 30 сезонов реалити-шоу. А к участию привлекаются не только начинающие бойцы, но и ветераны ММА.

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Образ жизни Даны Уайта

Президент UFC ведет достаточно активный образ жизни. В его доме полно тренажеров, есть бассейн. Сам Уайт занимается в основном кардиотренировками: всему виной травма плеча. Поэтому после 50 лет Дана больше не работает с тяжелыми весами и сфокусирован над техникой выполнения.

При этом глава UFC не отказывает себе во вредной еде: он любит булочки с корицей, молочные коктейли и пончики. В сюжете Men's health Уайт показал содержимое своего холодильника и уточнил, что тренируется для того, чтобы не толстеть.

«Причина, по которой я тренируюсь — это еда. Я очень люблю поесть», — заявил Дана.

Как похудел Дана Уайт

В 2022 году глава UFC резко похудел — на целых 14 килограммов. Дана Уайт заявил, что сдал ДНК на анализ, который показал, что ему осталось жить около 10 лет. Именно поэтому он принял решение сбросить вес.

«Один врач может взять твою кровь и сказать, когда ты умрешь. Я стал этим одержим. По случаю дня рождения сына мы прилетели на вечеринку в Майами. Ко мне пришли и сделали анализ крови — берут ДНК по слюне. Через несколько дней врач сказал, что все очень плохо. Он дал мне 10 лет жизни. Это было 16 недель назад. Он добавил: «Если ты не изменишь свою жизнь, то вот сколько ты проживешь». Итак, он заявил: «Если ты будешь делать то, что я тебе говорю, то ты изменишь свою жизнь». Я сделал все, что он сказал. Я похудел на 14 килограммов. 13 недель назад я даже не мог завязать шнурки на ботинках. У меня дико болели ноги. Я едва мог ходить», — рассказал Уайт в подкасте Action Junkeez.

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Состояние Даны Уайта

Под руководством Уайта UFC стал одной из самых известных и узнаваемых спортивных лиг мира. Стоимость промоушена достигла 12 миллиардов долларов в 2023 году. Состояние самого Даны также продолжает расти. При этом глава UFC не боится рисковать своими средствами — и часто играет в казино.

Дана Уайт в Forbes

По данным наиболее авторитетного и известного экономического издания в мире, состояние главы UFC на 2023 год оценивается в 500 миллионов долларов. Он является бессменным президентом промоушена с момента его продажи в 2001 году. В марте 2019 года Уайт подписал новое соглашение с UFC — на семь лет. Его годовой заработок оценивается в 20 миллионов долларов.

Личная жизнь Даны Уайта

Cо своей будущей супругой президент UFC познакомился еще в школьные годы — когда учился в 8-м классе. Уайт заключил брак с девушкой по имени Энн еще в 1996 году. В семье родилось трое детей — сыновья Дана III и Эйдан, а также дочь, которую назвали Саванна.

Дана считает себя примерным семьянином и тщательно охраняет свою личную жизнь, стараясь не выносить детали на всеобщее обозрение. Известно, что один из сыновей Уайта, Эйдан, в 2018 году дебютировал в профессиональном боксе.

У главы UFC достаточно тяжелые отношения с матерью. Она считает, что деньги и слава испортили ее отпрыска, и даже выпустила об этом целую книгу в 2011 году под названием «Дана Уайт, король ММА».

Сам Дана считает себя достаточно скромным человеком. И даже отказался от выпуска собственной биографии. За выход книги Уайт получил бы гонорар в размере 3 миллионов долларов.

«Как-то мне предложили написать книгу о себе. Давали большие деньги. 3 миллиона долларов. Я подумал и сказал: «Договорились». Я сел с писателем, который записывал все, что я рассказывал ему о себе. Но скоро меня затошнило от разговоров о самом себе. И уже на второй день я бросил это дело. У меня просто нет эго», — говорил Дана на John Bartolo Show.

Фото Global Look Press

Отношения Даны Уайта с супругой

Образ главы UFC как примерного семьянина сильно подпортил скандал, который случился в начале 2023 года. На сайте TMZ появилось видео, на котором Уайт танцует в ночном клубе вместе со своей женой Энн, а затем между супругами произошел конфликт. Сначала Дана получил пощечину от супруги, а затем ответил несколькими в своем исполнении.

Спустя несколько часов Уайт дал комментарий по инциденту тому же новостному ресурсу, что опубликовал ролик ссоры: «Это одна из ужасных ситуаций. Я смущен. Было определенно много алкоголя, но это не оправдание. Я буквально не оправдываю эту вещь вообще. Такого никогда раньше не было, это случилось впервые. Люди будут говорить, что им вздумается, просто это то, что есть. И что бы люди ни говорили, это заслуженно. Я заслужил это», — заявил Дана.

Жена президента UFC Энн объяснила, из-за чего произошла их драка во время празднования Нового года.

«Дана и я женаты уже почти 30 лет. Сказать, что такое поведение не в его характере, значит ничего не сказать — ничего подобного раньше не случалось. К сожалению, мы оба слишком много выпили в канун Нового года, и все вышло наружу в виде потери контроля с обеих сторон. Мы обсудили это как семья и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей», — цитирует TMZ Энн.

Этот инцидент негативно отразился на бизнесе Уайта — цена на акции компании Endeavor, которой принадлежит UFC, снизилась почти на 6 процентов.

Фото Getty Images

Где живет Дана Уайт

Президент UFC вместе со своей супругой и детьми в настоящее время проживает в Лас-Вегасе. Известно, что там Уайт приобрел несколько особняков.

Социальные сети Даны Уайта

Сайт UFC

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