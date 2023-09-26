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Сегодня, 21:10

«Хочу дать люлей брату Хабиба. Буду весь в розовом». Блогер Даня Милохин собрался дебютировать в ММА

Блогер Даня Милохин хочется дебютировать в ММА
Отдел единоборств «СЭ»
Даня Милохин и Хабиб Нурмагомедов
Даня Милохин и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
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Милохин уже визуализировал, как Хабиб аплодирует ему после боя.

Звезда тик-тока Даня Милохин внезапно бросил вызов брату Хабиба Нурмагомедова. Об этом блогер заявил в интервью на YouTube-канале Мадонны Мур, когда рассказывал, что намерен попробовать себя в смешанных единоборствах.

Неизвестно, о каком именно брате Хабиба говорил Милохин — все-таки всемирно известных братьев у Орла как минимум трое. Но есть ощущение, что такие громкие заявления блогер делал либо в измененном состоянии, либо без серьезных намерений. Потому что звучали его слова довольно дерзко.

«Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю, — сказал Милохин. — Возможно, это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец. По мне видно, что я такой сладенький. Но в этом и фишка: продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовом весь, [надену] сережечки, а перед боем их снимаю и даю хороших... Все будут понимать, что я показываю красивые бои. Уже плотно тренируюсь четыре месяца. Думаю, смогу что-то показать и удивить людей».

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Блогер добавил, что заняться единоборствами его надоумил Morgenshtern (признан иностранным агентом на территории РФ. - Прим. «СЭ»). По его словам, он ходил с рэпером на спарринги, и тот заметил, что Милохин горит этим занятием. Тогда они и решили, что Милохину надо провести бой. «Я сейчас занимаюсь, чтобы в будущем был дикий хайп от того, что я бьюсь, не просто выступаю, а еще и даю люлей», — отметил блогер. «Еще и даешь люлей брату Хабиба?» — уточнила ведущая. «Ну да! Что я бью чуваков, которые занимаются этим несколько лет», — выдал Милохин.

Хабиб Нурмагомедов
ММА
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