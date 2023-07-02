«В лагере к Макгрегору Хабиб даже не шутил. Он хотел убить Конора». Сильные истории от бойца АКА

Вы их точно нигде не слышали.

Хотя Хабиб Нурмагомедов уже три года как закончил карьеру, его наследие продолжается.

Его рекорды стоят, а бывшие спарринг-партнеры рассказывают о нем такие истории, которые еще раз подтверждают — да, он был совершенно особенным. По накопительному фонду баек и историй с Хабибом вообще мало кто может тягаться. Любой, кто с ним работал и был впоследствии качественно допрошен журналистом, обязательно вносил в этот фонд какой-то новый будоражащий рассказ.

Боец Кайл Дрисколл спарринговал с Хабибом несколько лет, и это сотрудничество — центральная тема всех его интервью. Журналисты вытягивают у него новые истории про дагестанца, и тот почти всегда припоминает что-то новенькое. Мы прослушали все интервью Кайла в ютубе (их, кстати, не так много, боец он не самый успешный) и выбрали три самые яркие истории о Хабибе.

В лице Хабиба Дрисколл впервые увидел человека, который 15 минут молотил не боксерскую грушу, а ГНП-мешок

«Он первый человек, которого я видел в жизни, кто... Мы видим, что ребята обычно делают три хороших жестких раунда по 5 минут на кикбоксерской груше. А Хабиб делал три жестких раунда по 5 минут на граунд-энд-паунд мешке (смеется). Просто чисто граунд-энд-паунд, никакого кикбоксинга (смеется). И там в зале цементные стены, он изначально строился для ракетбола, там идет эхо, и от его ударов звук, как будто сбрасывают бомбы».

О габаритах Хабиба и почему никто из-под него не мог встать

«Хабиб огромный. Я как-то увидел его... по-моему, это было к бою против Конора, за 10 недель до боя. И он был где-то 200-205 фунтов (90-93 кг). И при этом он нетолстый, можно было разглядеть даже кубики. Он просто такой медведь, огромный. А Ислам Махачев еще крупнее (смеется). Люди видят, как плохо соперникам Хабиба в боях, когда он начинает накладывать контроль. Но в спарринге это еще хуже. У нас с ним много раз случалась одна и та же ситуация. Он переводит меня, затем засовывает тебе левую ногу под колено, правую закидывает сверху, обвязывает твои ноги, забирает их на треугольник и садится.

А ты же в шин-гардах и наколенниках [скольжения нет], и просто физически не можешь пошевелиться. Он еще говорит: «Двигайся, брат». Но как? (Смеется.) «Мне шах и мат, давай заново». Когда он обвязывает твои ноги, ты не можешь двигаться. Ему очень естественно даются захваты, они у него не ослабевают и не соскакивают. Если он прошел и забрал ноги, но не сел хорошо, то сначала он прикармливает тебя ударами, твой единственный шанс — упереться на локоть, убрать руку подальше, чтобы он не добрался до этого локтя. В итоге ты на боку, ноги у него, ты пытаешься не дать ему взять под контроль руку, но он все равно забирает ее, и тебе все, крышка».

В кэмпе к Макгрегору Хабиб был серьезен как никогда — не шутил и не прикалывался

«Когда Хабиб готовился к Конору, я тогда впервые стал его настоящим спарринг-партнером. Я помню, что в том кэмпе чувствовалось напряжение в зале. На каждой тренировке в АКА был просто какой-то другой уровень напряжения. Хотя мы все пахали ради нашей личной карьеры, но тогда мы все были там ради него. Высокое напряжение, UFC Embedded постоянно были начеку в зале, что-то снимали. Хабиб был очень сдержан в эмоциях, обычно он прикалывается, шутит, но не в том кэмпе. У него была миссия убить этого человека.

Фото из соцсетей I'm The Bay

Ни при каких раскладах он не проиграл бы тот бой. Когда Конор начал говорить о его отце, культуре, религии, я понял, что он закопал себя этим еще глубже (смеется). Потому что мы тут, в Америке, христиане, мы ходим по воскресеньям в церковь, это все здорово, но для этих ребят религия — это вся их жизнь, у них все построено на этом. Если тренировка задерживалась, то они молились прямо на матах. По пятницам они уходили пораньше. Для них это все, их жизнь».

Материал составлен на основе историй Дрисколла в интервью «PFP MMA Podcast» и ютуб-каналу «Before The Scrap».