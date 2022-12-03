Как вам атлетизм Махачева? Сделал сальто и «солнышко» на турнике без малейших проблем

Удивил Никиту Нагорного.

Уже больше года олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный разъезжает по стране и миру, снимая рубрику «Обмен спортом» для своего YouTube-канала.

В ней он обменивается навыками с топовыми атлетами — учит героя выпуска делать сальто или какой-то другой гимнастический элемент, а взамен узнает, как, например, бить кики и панчи, делать аксель или какой-то трюк на велосипеде BMX. Последние два эпизода Нагорный снял с известными бойцами ММА. Сначала заехал в ОАЭ к Марифу Пираеву и научил его крутить сальто, а затем полетел в Дагестан к Исламу Махачеву.

Выпуски с бойцами неслучайны — Никита давно любит смешанные единоборства и даже иногда просыпается ночью на топовые карды UFC, находясь на важных соревнованиях по гимнастике. Кстати, в Эмираты он, конечно, приехал не только к Пираеву, но и вживую посмотреть UFC 280. То, что следующий выпуск получился как раз с главным героем этого турнира, новым чемпионом в легком весе Исламом Махачевым, — большая удача.

Прежде чем переходить к содержанию выпуска, нужно вообще отдать должное Махачеву за согласие участвовать в такой программе. Топовые бойцы UFC связаны строгим контрактом с организацией, вовлечены в один из самых травмоопасных видов спорта, и вдруг по незнанке еще и крутить сальто и «солнышко» на турнике — все это ненужный риск и авантюра.

Но, как оказалось, с первоклассной атлетической подготовкой и инструктажем олимпийского чемпиона подобная задача выглядит не такой уж сложной. Правда, начали выпуск ребята с боевой части. Ислам учил Никиту бить кики и панчи, а также объяснил ему важные поведенческие принципы.

Ислам Махачев учит Никиту Нагорного наносить удары. Фото Соцсети

«Смотри, самое главное, когда ты заходишь в клетку, — это расслабиться. Потому что некоторые заходят в клетку, они вот здесь напряжены, все тело напряжено, и они за минуту просто устают полностью. Из-за этого тренеры постоянно говорят: «Расслабь плечи». У некоторых плечи вот так стоят (сильно сведены и зажаты. - Прим. »СЭ"), считай, что руки напряжены, через две минуты ты уже приехал, не сможешь руки поднять. Надо расслабиться и только в момент удара сам кулак напрячь, и удар получится быстрее. Вот смотри, я тебе сейчас буду держать [перчатки, как лапы], а ты постарайся сделать правильный удар. Если я вывожу локоть, вот некоторые начинают отсюда локоть выводить, если я так вывел, ты уже видишь этот удар. Поэтому надо скрыть его, чтобы не было видно. Прямо по линии бей. Вот давай двоечку, да, хорош. Просто попадай костяшками".

Ислам Махачев объясняет технику нанесения и скрытия удара Никите Нагорному. Скриншот с выпуска на YouTube-канале Нагорного

Надо сказать, что Никита приятно удивил, когда дело дошло до киков и коленей. Растянутость и атлетизм позволили ему нанести удар ногой с хорошим выхлестом, гибкостью и скоростью — все-таки не просто так он олимпийский чемпион. Даже Махачев отметил этот кик.

Никита Нагорный наносит кик в корпус Исламу Махачеву. Скриншот с выпуска на YouTube-канале Нагорного

Затем парни перешли к спаррингу, и тут Никита тоже выглядел не так уж плохо — ловко и быстро двигался, прекрасная координация, хорошее чувство пространства. Правда, закончилось все ожидаемо — Ислам затянул оппонента на землю и задушил. Причем задушил - в точности как полтора месяца назад Чарльза Оливейру: ручным треугольником. После спарринга Махачев даст Никите совет почаще приезжать в Дагестан, чтобы подтянуть борьбу.

Ислам Махачев душит Никиту Нагорного ручным треугольником, как Чарльза Оливейру.

После боевой части наступила самая интересная — гимнастическая. Нагорный взялся поставить Исламу сальто и «солнышко» на турнире. С первым пунктом все оказалось совсем просто — оказывается, боец уже давно умеет крутить сальто.

«Я хотел попробовать научиться с тобой делать сальто, но наткнулся на одно видео, где ты делаешь не просто сальто, а рондат-сальто, и делаешь довольно-таки профессионально», — расстроился олимпийский чемпион.

Тем не менее спортсмены решили все-таки поделать сальто в качестве разминки перед «солнышком», и Ислам довольно быстро сделал чистое сальто с места.

Ислам Махачев делает сальто с места.

Затем, наконец, гвоздь эфира — мечта и страх всех дворовых пацанов, так называемое солнышко — прокрут в полный оборот на турнике. Сначала Никита сам влез на перекладину и объяснил кое-какие подготовительные нюансы.

«Короче, делаем следующее упражнение. Повисли, полностью выпрямились и делаем вперед-назад раскачку. Для чего делаются эти штуки? У тебя идет раскачка, идет мах, ты делаешь расхлест-бросок, понял? Расхлест-бросок и подкручиваешь кисти. Опять — мах назад спокойно, расхлест-бросок. То есть эта раскачка нужна, чтобы ты снизу мог делать расхлест. Это самое главное. Ты набираешь скорость за счет того, что мах идет, расхлест, бросок, кисть подкрутил».

Для постороннего все эти термины звучат как абракадабра, поэтому напрягся и Ислам. «Честно, я ничего не понял», — засмеялся он, начиная раскачиваться на турнике.

«Если бы ты не понял, ты бы болтался просто, я вижу, что по технике ты правильно делаешь, — успокоил Нагорный. — Сейчас я тебе объясняю, что еще нужно. Мах назад ты не делаешь, на махе назад когда ты идешь, ты останавливаешься пяткой. А ты должен, наоборот, залазить на перекладину. И плечи на опору ставь».

Ислам Махачев делает первую неудачную попытку «солнышка».

После объяснений Ислам пошел на приличную раскачку, сделал амплитудный мах, Никита закричал: «И пошел, давай-давай!», но «солнышко» не получилось — боец недокрутил и воткнулся прямо в перекладину.

«Блин, ну было-было, почти, — переживал Нагорный. — Сейчас сделаешь, блин, Ты четвертый делаешь высоко [мах], и он у тебя готов. Просто ты выпрямляешься здесь. Я помню, на соревнованиях выступал, элемент у меня есть такой — в стойке стоишь, делаешь, одну руку отпускаешь, переворачиваешься и такой хват [обратный] берешь. А такие обороты я делать не умел. Я выхожу не туда случайно, вылетаю, руки слетают, и я вот так [падаю], пробил себе губу».

После передышки и еще одного круга разъяснений Ислам заходит на новую попытку и, наконец, делает «солнышко»!

Ислам Махачев делает «солнышко». Фото Соцсети

«Красава!» — кричит Нагорный. Довольный боец спрыгивает с турника: «Два элемента у меня в копилку прибавились».

Закончили парни выпуск обменом подарками и передачей эстафеты следующему герою канала — двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву.