Ледовые гладиаторы. Единоборства с русской душой

12 мая в Москве пройдет второй этап OLIMPBET Кубка России по боям на льду.

Два бойца сходятся в центре круга и начинают наносить друг другу удары, уклоняться, маневрировать, стараться сбить друг друга с ног. Скажете, это похоже на бокс или любой другой вид единоборств? А теперь добавьте к этому то, что под ногами у соперников вовсе не настил ринга, а сами они обуты в коньки. Знакомьтесь — это бои на льду.

Этот новый и очень увлекательный вид спорта придуман в России. Из-за текущей обстановки в мире на считаном количестве соревнований можно увидеть российский триколор. А вот в промоушене ICEFIGHTS все участники выходят на бой под звуки гимна России и под бело-сине-красным флагом.

Артем Игнатов.

Уважая традиции

Бои на льду — достаточно молодая дисциплина, ей нет еще и пяти лет. Хотя зрелище действительно увлекает, и, посмотрев пару поединков хотя бы в записи, невольно задаешься вопросом — почему же такая идея не пришла кому-то в голову намного раньше?

— Идея боев на льду возникла, когда я готовился к экзаменам и изучал историю России, — сказал «СЭ» организатор ICEFIGHTS Артем Игнатов. — И наткнулся на факт, что в старину на замерзших руслах рек проводили кулачные схватки, которые были очень популярны в народе. Я сам занимался и хоккеем, и единоборствами и подумал — а что получится, если это совместить? Скорость катания на коньках плюс ударная техника. Мне стало интересно. Получается, это может увлечь и болельщиков хоккея, и поклонников единоборств.

По словам Игнатова, для начала нужно было придумать что-то, чтобы бойцы не катались по всей площадке. Выход нашли простой — огородить лентой круг 9 метров в диаметре, за который, например, можно вытолкнуть соперника и тоже получить за это очки. А вот бортов в боях на льду нет, это очень травмоопасно. Согласно правилам нового вида спорта, драться допускается только в стойке. Разрешены удары кулаками, локтями, а также плечами, которых нет в других видах единоборств. А вот использовать удары ногами и любые элементы борьбы, включая захваты, нельзя. Под запретом также клинчи, которые так не любят многие поклонники бокса. А вот быстро перемещаться, уходить от соперника, стараться его запутать — пожалуйста. Благодаря этому поединки выглядят очень зрелищно.

Отсюда же происходят и временные рамки. Бои проходят в 5 раундов, по минуте каждый, с перерывом в 30 секунд между ними. Это оптимальный вариант, проверенный опытом, потому что на льду бойцы быстрее устают — большая нагрузка на ноги, сбивается дыхание. Ничьих не предусмотрено — в случае равенства назначается экстра-раунд.

Хоккейные болельщики по-разному относятся к дракам во время матчей — кто-то считает их неотъемлемой частью спорта, другие предлагают вовсе запретить. Но факт в том, что такие эпизоды прочно стали частью хоккейной культуры. Чем же отличаются битвы тафгаев от боев на льду?

— Прежде всего движением, они более динамичные, — отмечает Игнатов. — Плюс наши поединки менее травмоопасные, так как используется экипировка. Это боксерский шлем, перчатки в 4 унции и хоккейная защита. Хотя некоторые бойцы ее дорабатывают под свои нужды — например, даже делают карбоновые наколенники. Отдельно скажу про шлем — он предохраняет не от ударов соперника, потому что на льду к скорости руки прибавляется скорость всего тела, а от падения головой на лед. И еще очень важное различие — у нас так сделан свитер, что его нельзя натянуть на голову оппоненту или просто схватиться, запутаться в складках. Он подогнан по фигуре.

Умение не просто стоять а хорошо кататься на коньках является базовым для бойцов на льду. Научить этому профессионального бойца, никогда не выходившего на лед, гораздо сложнее, чем наоборот. Сейчас в ростере ICEFIGHTS около семи десятков бойцов, и большинство из них занимались хоккеем минимум на любительском уровне. Впрочем, бывают исключения.

— У нас был парень-фигурист, был парень-вратарь, — вспоминает Игнатов. — Один боец, с которым мы потом подружились, вообще до боев занимался только скоростным спуском на коньках. Настоящие тафгаи? Да, они к нам приходили, мы их побеждали. Конечно, интересно, когда приходят такие серьезные соперники, поэтому всегда их ждем. Профессиональный уровень ведь предполагает очень серьезную подготовку и тренировки порой в режиме 24/7. Хотя вы лучше меня знаете, что сейчас тафгай — вымирающее амплуа, в хоккее теперь другие времена и правила.

Краснов Кирилл, Артем Игнатов и Михаил Никифоров (слева направо).

Горячий лед

Итак, 12 мая на «ВТБ Арене» в Москве пройдет второй этап OLIMPBET Кубка России по боям на льду. По регламенту эти соревнования состоят из трех этапов и финала — первый состоялся в марте, следующий планируется на июль. Всего же в год промоушен ICEFIGHTS проводит примерно шесть турниров. Как объясняет Игнатов, после поединков спортсменам нужно около месяца отдыха и еще минимум месяц на подготовку к следующему бою.

В карде майского турнира — 13 пар бойцов. На лед в том числе выйдут три чемпиона ICEFIGHTS — не знающий поражений Николай Ермилов по прозвищу Питбуль, Марк Ковалевский и Валентина Каримова. Да, женщины в боях на льду тоже есть, и это не единичный случай. У мужчин и женщин, согласно правилам, насчитывается по четыре весовых категории — легкая (до 80 кг у мужчин и до 55 кг у женщин), средняя (до 90 кг у мужчин и до 65 кг у женщин), тяжелая (до 100 кг у мужчин и до 75 кг у женщин) и супертяжелая (свыше 100 кг у мужчин и свыше 75 кг у женщин).

— Девушки очень активно просятся в бойцы, — говорит Игнатов. — Причем сначала мы предложили им драться в 16-унциевых перчатках, но они тут же отказались. Дали им 12-унциевые, а они заявили, что хотят такие же, как у мужчин. Постепенно снижая, все-таки дошли до 4 унций на прошлом турнире. Как вдруг они у меня на пресс-конференции спрашивают: а можно биться на голых кулаках? Я вам скажу, что не все парни на такое готовы (улыбается). На тренировках смотришь на них — такие милые девчонки, приветливые, а выходят на лед — и кажется, что сейчас будут убивать друг друга.

Интересно, что соперником Ермилова, владеющего титулом в легком весе и выигравшего все семь боев за карьеру, станет дебютант Александр Поплевко. Да, при росте 194 сантиметров он является самым высоким в дивизионе и заметно превосходит оппонента в размахе рук. Но, с другой стороны, сам Поплевко на пресс-конференции сказал, что до прихода в ICEFIGHTS занимался исключительно хоккеем, а ударную технику начал отрабатывать только несколько месяцев назад.

— Многие удивляются, как мы одну из наших главных звезд Ермилова выставили против дебютанта Поплевко, — отвечает скептикам Игнатов. — А Саша-то очень талантливый парень и быстро учится. Вижу в нем потенциал и задатки стать чемпионом. А такое «боевое крещение» поможет ему сразу понять, готов он двигаться дальше или нет.

На пути чемпиона ICEFIGHTS в среднем весе Марка Ковалевского в полуфинал OLIMPBET Кубка России встанет Степан Ваганов, любимец публики Кирилл Круглов сразится с чемпионом Белоруссии по хоккею Георгием Сергеенко, еще один непобежденный боец Никита Гомзяков по прозвищу Сибиряк подерется с молодым Вячеславом Соловейчиком, в супертяжах опытный Евгений Костин сойдется с Иваном Сиохиным. Интересно, что первого называют Медведем, а второго, как он сам рассказал на пресс-конференции, — Пандой. Вот такое «медвежье дерби».

Стоит отметить, что сама пресс-конференция прошла в очень теплой обстановке. Многие бойцы пришли не просто взглянуть в глаза соперникам на традиционной процедуре, но и задавали вопросы участникам других боев. Причем привычный многим трэш-ток в боях на льду не приветствуется, все максимально дружелюбно — можно подколоть оппонента, но показывать бойцовские способности надо на льду.

Президент Всероссийской Федерации боёв на льду Александр Маркеев.

В планах развития у лиги — выйти на новый уровень. Как сказал в четверг президент Всероссийской Федерации боёв на льду Александр Маркеев, уже в нынешнем году планируется организовать турнир за пределами Москвы, где именно, определится позднее. Заглядываются организаторы боев и на зарубежье, тем более что интерес со стороны зрителей есть. Плюс новая дисциплина стремительно набирает популярность и просмотры в различных соцсетях.

— Нам каждый день приходят сообщения с просьбами открыть где-либо филиал лиги или пригласить бойца на просмотр. Недавно мне в личку написал парень с Ближнего Востока, готов сам купить билеты, сделать визу и приехать в Москву. География тех, кто следит за нашими турнирами, очень большая.

Поэтому не исключено, что в будущем мы увидим не только Кубок России, но и Европы, Азии или даже мира. А те, то уже сейчас следит за этим видом спорта, будут вспоминать, что стояли у его истоков.