Братья Емельяненко vs бойцы-блогеры — 2:0

Несколько неожиданных результатов в «Бойцовском клубе РЕН ТВ», удивили о Олейник, и братья Емельяненко.

Началось все с кражи слона. Я понимаю, выглядит как описание мультфильма «Следствие ведут Колобки», но это рассказ про вот этот последний бой Александра Емельяненко. Бойцы говорят «крайний», но мы так не станем делать. Итак, посетитель полез в вольер к слону, оперативно был задержан охраной, и только потом выяснилось, что это Евгений Ершов — соперник Александра Емельяненко, и бою — быть. Потом появился на горизонте Иван Емельяненко, о котором вспоминали обычно раз в несколько лет, но в последние месяцы вдруг стали чаще. Допускаю даже, что для многих важнее было посмотреть не на АЕ, а как раз на Ивана — новое лицо в легендарной саге о семье Емельяненко. Это же наш любимый сериал! Мыльная опера для фанатов ММА.

Иван Емельяненко и Алексей Леденев. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Иван Емельяненко

Иван начал здорово. Честно говоря, серьезного сопротивления от дзюдоиста Леденева я не ждал. Но держал в уме, что базовые борцы часто в состоянии поставить себе очень приличный удар и даже на поздних стадиях карьеры могут превратиться в опаснейших панчеров. На стороне Леденева был, как оказалось, просто более высокий соревновательный тонус, ресурсы организма и четкое понимание — пропускать нельзя, но если уже пропустил — то и не страшно. Нокдаун в первом раунде не превратился благодаря этому в нокаут. Застрявший на ударной дистанции Алексей Леденев съел жесткий хук и свалился, но стал цепляться за бой, к удивлению бодро провел второй раунд, а в третьем Иван начал задыхаться, работал монотонно и вдруг его начали наказывать лоу-киками, били ногой же навстречу в корпус, и он натыкался на удары, чаще всего сам. Отбитая нога, лицо в гематомах, поднятая в знак победы рука. Но психологическая победа за Леденевым.

Интересно было бы увидеть бой не 3 по 3, а 3 раунда по 5 минут? Просто, чтобы снять вопросы — да.

Дядя Леша

Как и в предыдущем поединке здесь был попросту бой в стойке, ММА без борьбы. Лично я ничего не имею против — в мире слишком много борьбы. Хотите смотреть, как люди валяются в партере и применяют хитроумные приемы — вам джиу-джитсу. Интересно, как борцы закатывают ударников в асфальт — это обычный ММА. «Бойцовский клуб РЕН ТВ» использует обычно правила WTKF, где ограничение по времени на проведение приема и добивание. А детали уже рефери трактует так, как ему комфортнее.

Алексей Олейник, который даже вроде бы закончил с UFC после очередного поражения, и в свои 45 лет не считается стариком. Год назад он до хруста в шее душил Джареда Вандераа в UFC, а затем показывал ему в подтрибунке, как именно он все это сделал. Олейник добрый, он не только «Боа констриктор» (Удав) он еще и педагог. Кто давно его знает — для них он получается дядя Леша.

Выбор соперника на бой — казался безопасным. Оли Томпсона нокаутировал Харитонов, а затем британец проиграл еще трижды. Но ММА без борьбы это формат, который уничтожил главное преимущество Олейника, виртуозное умение ломать и душить. В стойке, казалось, у него тоже получается, но ощущение близкого успеха дало ложную уверенность в себе. Один удар справа точно в голову Томпсон не готовил. Но он попал точно, Олейник ошибся с выбором позиции, ноги стояли так, что сдвинуться даже увидев начало атаки, он не смог бы — и затем обрушился всей массой вниз, кажется еще и ударился затылком о настил. Считать там было бы незачем. Глаза Алексея явно показывали, что он где-то в другом измерении. Но там нет радостных открытий.

Александр Емельяненко. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Дядя Саша

Это, повторяюсь, сериал. Сага. Роман. И это законы жанра — никто не в состоянии выйти из книги или серии фильмов прежним. И сам АЕ, и зрители, и его соперники. Соперники, в целом, играют эпизодические роли, все смотрят на то, как Саша борется сам с собой, с внутренними демонами. Кто-то болеет за него, кто-то против, но нет более притягательного персонажа для зрителя, который не являет хардкорным фанатом смешанных единоборств. Целый набор сюжетов и ярких историй, большую часть которых, вдобавок, детям нельзя рассказывать. Легендарное прошлое — PRIDE, М-1 и АСА, татуировки. Умение воскресать как Феникс — или хотя бы показывать признаки жизни, что сейчас более чем достаточно для людей, которые верят в его все еще не истраченные до конца способности.

Проблема в том, что он ощущает себя спортсменом. Бывшим профессиональным бойцом. Потому заставить себя драться всерьез с блогерами и представителями поп-мма он не может. Или не хочет, но это в данном случае примерно одно и то же. Биться, включая рефлексы в стойке он, наверное, сможет — но для этого нужно стряхнуть слой ржавчины такой толщины, что никакая химия не поможет — доставайте болгарку, сверла и кувалду. Многие не верят, что алкоголь можно из него вывести... Ну, все выводится из организма. Кроме разве что цезия-137. Но в прежнее время мне казалось, что и он не возьмет Емельяненко.

Но в этот раз хватило левого хука от Евгения Ершова, чтобы АЕ попятился и присел у сетки. На повторах было видно, что Александр не пропустил ряд ударов вдогонку, ему просто стало дискомфортно, и он решил присесть. Уважения в этом бою было, наверное, слишком много. Затрудняюсь объяснить, почему вдруг Ершов решил переводить бой в партер в начале второго раунда, но в том, что самбист дядя Саша, нащупав руку, смог с ней что-то сделать — ничего удивительного. Времени, отведенного правилами на партер, хватило как раз для победы болевым приемом. И даже эфир завершился вовремя. Если бы АЕ спросили об этом, то скорее всего услышали бы что-то про «Я же профессионал».

Из-за этого ему очень тяжело. Ему стоило бы признать себя бойцом-блогером и готовиться к поединкам по-блогерски. Бороться с медиа-звездами, снимать клипы и бить татуировки. Воровать слонов, наконец. Тогда не будет ни у него, ни у зрителя когнитивного диссонанса. Будет катарсис. И счастливый финал.

Ну а следующий бой АЕ — уже скоро, этим летом.