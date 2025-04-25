«Хочу бой с Суаресом! Заплачу из своего кармана». Патрис Эвра проведет поединок по ММА

Сегодня, 19:30
Пока лучший бомбардир в истории сборной России Артем Дзюба делает громкие заявления о том, что способен победить Ислама Махачева, в лиге PFL анонсировали бой с участием легенды «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра. Бывший футболист дебютирует в ММА 23 мая на турнире PFL в Париже.
43-летний Эвра проведет бой по любительским правилам, но ММА-тренировки он практикует уже давно — с 2016 года. Один из тех, с кем работает Эвра в зале, — его друг Седрик Думбе, бывший кикбоксер и нынешний боец PFL с рекордом 6-1. Анонс подписания контракта с Эвра уже опубликовали в официальных соцсетях лиги.
«Я выступал на крупнейших мировых аренах, выиграл все главные трофеи в футболе, но PFL Europe в Париже станет для меня невероятно особенным вечером, — приводит слова Эвра PFL. — Я годами тренировался вместе с лучшими в мире, и они также скажут вам, что я готов к этому. Я собираюсь устроить шоу».
Лига еще не рассказала, кто станет соперником Эвра, но француз уже назвал имя, которое все любители футбола знают не хуже, чем имя самого Патриса. «В PFL спросили, с кем я хочу встретиться, — написал Эвра в соцсетях. — Я сказал: Луис Суарес. Я заплачу из своего кармана. Он даже может меня укусить».
Конфликту Эвра и Суареса в этом году исполнилось 14 лет. Тогда в матче между «МЮ» и «Ливерпулем» футболисты повздорили на поле, а после матча Патрис рассказал, что уругваец назвал его «негром». Тогда футбольная ассоциация Англии оштрафовала Суареса на 40 тысяч фунтов и дисквалифицировала на восемь матчей, а перед матчем в 2012 году нападающий отказался пожать Эвра руку. При этом в 2015 году в финале Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» футболисты пожали друг другу руки.
Француз завершил карьеру в 2018 году в составе «Вест Хэма», за который в том сезоне провел лишь пять матчей в АПЛ. Суарес в свои 38 лет продолжает выступать: сейчас он играет MLS в составе команды Дэвида Бекхэма «Интер Майами». За два сезона уругваец провел 38 матчей, забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач. При этом футболиста продолжают вызывать в сборную Уругвая. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков MLS, зарплата уругвайского форварда составляет 1,5 млн долларов в год, так что его дебют в ММА можно исключить: финансово мотивировать Луиса будет очень сложно.