Бывший муж девушки-бойца UFC — тиран. Он избивал ее и отсидел за жестокое убийство

При этом Андреа Ли защищала супруга, когда его критиковали за нацистские тату.

В ночь на 26 марта в Лас-Вегасе, США, состоится турнир UFC Fight Nights, в главном событии которого Кори Сэндхаген встретится с Марлоном Верой. А в главном карде состоится женский поединок — Андреа Ли сразится с Мэйси Барбер.

Ли начала карьеру в UFC в 2018 году с трех побед, а с повышением позиции проиграла три раза подряд. Затем Ли одолела Антонину Шевченко и Сильвию Калвильо, а в последнем поединке уступила Вивиан Араужо. Нестабильные выступления Ли могут быть связаны не только с ее общим уровнем, но и с проблемами в личной жизни. В том же 2018-м стало известно, что муж бывшей чемпионки LFA Донни Аарон крайне жестоко с ней обращался.

Фото Соцсети

5 августа подруга Ли, боец ММА Энди Нгуен, сообщила в полицию, что Аарон напал на Андреа. По словам Нгуен, Аарон якобы напал на Ли в их доме в Шривпорте, штат Луизиана, после турнира UFC 227. Нгуен, которая живет с парой в одном доме, сказала, что легла спать, когда услышала ссору, продолжавшуюся всю ночь до следующего утра.

Согласно заявлению Нгуен, в ту ночь она не могла уснуть, потому что за стеной пара злилась на судейское решение в поединке Мышонка и Сехудо. После окончания турнира Нгуен услышала, как Донни кричит. Она открыла дверь и увидела, что Андреа бежит в комнату дочери, а Донни преследует ее и пытается потушить сигарету о ее руку. Еще один парень, который жил в том же доме, не захотел вмешиваться в ругань. Он просто надел наушники и сказал: «Это происходит постоянно».

Нгуен включила свет и приоткрыла дверь — так она дала понять Донни, что не спит. Затем Нгуен пошла на кухню, услышала собачий лай, а после — голос Ли: «Стой, стой». Энди открыла дверь и сказала: «Донни, оставь ее в покое».

По словам Нгуен, Аарон выглядел потерянно, он не спал двое суток и все это время пил. Он начал идти на нее и кричать: «Она изменяет мне уже три гребаных года». Нгуен ответила, что это неправда. В этот момент Донни увидел, как Ли побежала, и сказал: «Нет, ты никуда не убежишь». Он начал преследовать девушку, а вскоре вернулся в дом и сообщил Нгуен: «Я сделал это снова». «Что ты сделал? Ты убил ее?» — сожительница перепугалась, потому что Аарон раньше уже убивал. Донни ответил: «Я снова заставил ее убегать босиком».

Нгуен попросила у Аарона ключи от джипа, чтобы догнать Ли, и после уговоров он согласился. Энди знала, что в автомобиле почти нет бензина, так как она была последней, кто сидел за рулем. Нгуен поехала на заправку, откуда вызвала полицию и сказала, что ее лучшая подруга страдает от домашнего насилия со стороны мужа. Она назвала имя и адрес, и к дому приехали шесть копов.

Ли в это время доехала на такси до отеля. Там Нгуен передала ей вещи, а затем туда приехали полицейские, чтобы провести допрос. Аарону же удалось скрыться. Когда он увидел приближающиеся полицейские машины, он схватил под руку пожилого отца и скрылся.

«Это полная жесть, потому что Донни когда-то был полицейским. Он больной на голову. Он заставлял ее подделывать доказательства того, что она изменяет. Он пытался заставить ее стянуть брюки и сфотографировать, чтобы отправить парню, и это выглядело бы так, будто она сама выслала фото. Они ругались всю неделю. Она не могла тренироваться, потому что он держал ее дома и не позволял уйти. Я не звонила в полицию, пока дело не дошло до применения физической силы.

Он пытался ее задушить, но она хорошо защищалась. Полиция сфотографировала следы на шее. В этот раз было не так плохо. Никаких синяков под глазами или чего-то еще, но он уже бил ее раньше, просто меня не было рядом. Он был моим тренером и моим другом. Это впервые случилось в моем присутствии, и я не собиралась пускать это на самотек", — писала Нгуен в заявлении.

Девушка также рассказала, что в UFC предлагали Донни Аарону бесплатно перебить нацистскую татуировку на локте, но он этого так и не сделал. При этом его наколки могли навредить карьере жены — ранее в медиа активно публиковались фото татуировок Аарона. Сама Ли не считала тату чем-то ужасным и даже выгораживала мужа.

Аарон работал офицером в полиции Гринвуда, когда в 2005 году убил мужчину во время стычки возле своего дома. В 2009-м его осудили за убийство по неосторожности с применением огнестрельного оружия и приговорили к пяти годам лишения свободы. Прокуратура считала, что это был случай чрезмерного убийства, так как Аарон выпустил семь пуль в безоружного человека, который не представлял для него разумной угрозы. Защита Донни заявила, что Аарон действовал в рамках самообороны, так как чувствовал опасность от убитого — якобы тот собирался взяться за оружие.

Уже после выхода из тюрьмы Аарон встретил Ли, они поженились, и Донни также стал тренером девушки, который сопровождал ее на турнирах UFC. Сейчас Донни может вернуться за решетку. Ему удавалось бегать от полиции девять месяцев, но в мае 2019-го Аарона задержали за превышение скорости и незаконное хранение наркотиков. Ему также предъявили обвинения в неявке в суд и домашнем насилии. Согласно ESPN со ссылкой на представителя тюрьмы, Аарона освободили под залог в 1700 долларов и теперь он ожидает суда.