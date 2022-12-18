«Арман может составить конкуренцию Махачеву. Но сможет ли он победить? Сомневаюсь». Топ-боец АСА о бое Царукян vs Исмагулов

Артем Резников знает толк в борьбе.

Этот год промоушен UFC закончил турниром Fight Night в Лас-Вегасе, где главным событием был бой двух сильных и перспективных легковесов — Армана Царукяна и Дамира Исмагулова. Царукян в поединке с техничным ударником Исмагуловым сделал ставку на борьбу и в итоге забрал все три раунда. После боя мы созвонились с топовым легковесом АСА — как раз-таки борцом Артемом Резниковым — и обсудили этот любопытный поединок.

«Так и думал, что один будет навязывать борьбу, а другой будет драться в стойке, — сказал Резников. — Дамир готовился в Алма-Ате, и я предлагал ему: «Давай поборемся, давай поспаррингуемся, давай поборемся у стены, приходи». Дамир мне каждую неделю писал: во вторник приду, в четверг. Но у него все не получалось и не получалось. Он готовился со своими тренерами. Может, они его не отпускали, опасались, что я могу его травмировать? У них был свой лагерь — и они отдельно работали. Хотя я Дамира звал, говорил, что мы стилистически похожи и что ему нужно со мной поработать.

Знаю, с кем он работал. У него во всей команде был один борец — Егор Кичигин. Но Егор — не Арман Царукян, у них абсолютно разная борьба. Егор борется возле клетки, цепкий, но медленно работает, тянет. А Арман — скоростной и чаще всего делает тейкдауны в центре [октагона]. Ему [Дамиру] лучше всего было со мной работать. Но Дамир так выбрал.

На вольную борьбу Дамир пришел два раза. Но я не могу говорить, что он неправильно работал. Может, ему тренеры сказали определенно работать, а если бы он пришел к нам, то работал бы, как наш тренер сказал бы.

Дамир постоянно двигался, старался перебивать, делал акцент на вставаниях. Он неплохо вставал. Единственная его ошибка — он отдавал спину. Если бы не отдавал спину, ему легче было бы.

Арман знает, когда нужно пройти, у него хороший тайминг. Он проходит или когда он бьет, или когда его бьют. Он не проходит без ударов и без контратаки. Еще Царукян старается снести — он проходит и бежит. И у Дамира неплохо получалось защищаться от этих проходов, раза 4-5 он отзащищался. Но борцам с ударниками так и надо работать [несмотря ни на что, пытаться сделать тейкдаун], потому что у нас мышцы приспособлены для этого, мы не забиваемся, а ударник будет защищаться — и в итоге забьется.

В этом бою я увидел, что Царукян может составить конкуренцию Махачеву. Но может ли он выиграть у него? Я в этом сомневаюсь. Это чуть другой уровень, другой грэпплинг. Арман плохо удерживает в партере. Если Арман бросит Ислама — Ислам встанет, если Ислам переведет, то Арману тяжело будет встать. Я заметил, что у Армана хромают болевые приемы. Он их мало делает. Ислам же не упускает возможности задушить. Конкуренцию ему [Махачеву] можно составить, но кто у него выиграет, кто даст равный бой? Я не вижу таких бойцов в UFC.

Бой Махачева с Волкановски — чисто денежный. Мне было бы намного интереснее посмотреть [Махачева] с Дариушем. Алекс Волкановски все же [выступает] в 66 килограммах, и я не думаю, что он будет хорошо защищаться от борьбы Ислама. Мне кажется, маленьких еще легче перевести, если пройти в ногу. Если Ислам пройдет, ему будет легче перевести. А дальше, с его габаритами, засабмиттить и не дать встать вообще — проблем нет. Дариуш может защищаться от борьбы, было бы интереснее с ним [подраться Махачеву]. Такой хорошей защиты, как у него, я еще не видел [как в бою с Матеушем Гамротом] . Хороший тайминг, хорошая борьба, вообще не давал Гамроту [сделать тейкдаун].

Кроме Дариуша, не вижу сейчас [соперников Махачеву]... Не хочу никого из ребят оскорбить, сказав, что никто не может... А в дальнейцшем... Как сказал Виталий Слипенко после победы над Вагаевым: «Год назад я не смог бы с ним драться». Сейчас я не вижу серьезной конкуренции [Махачеву], а через год она может появиться».