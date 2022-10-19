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Сегодня, 19:40

«Исламу не следовало серфить на волне Хабиба и лезть вне очереди». Оливейра на медиадне перед боем с Махачевым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Чарльз Оливейра.
Фото Соцсети
Оливейра намеревается совершить очередной апсет.

Уже в эти выходные в Абу-Даби пройдет номерной турнир UFC 280, в главном бою которого будет разыгран вакантный пояс в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Сегодня, 19 октября, на медиадне бойцы пообщались с представителями СМИ. Вот что говорил Оливейра о предстоящем бое против Махачева, друга и спарринг-партнера Хабиба Нурмагомедова.

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— Какие эмоции испытываешь в преддверии противостояния с Исламом? Фанаты взбудоражены. Теперь же вы тут, в Абу-Даби. Какие эмоции?

— Знаете, никак не поменялись. Я сфокусирован и счастлив находиться здесь. Я тот, кто всегда прет вперед и штурмует. Я здесь, чтобы сотворить историю.

— Тот ли этот бой, который ты хотел бы провести прямо сейчас в Абу-Даби?

— Ислам заслуживает всякого уважения, но я считаю, что ему следовало бы провести поединок против кого-то из первой пятерки, как сделал это я, а не серфить на чьей-то волне и лезть вне очереди, как он это сделал.

— Под фразой «серфить на чьей-то волне» ты имеешь в виду волну Хабиба?

— Конечно. Этот бой состоится только из-за Хабиба.

— Что ты имеешь в виду?

— Это из-за его истории и всех достижений. В другом случае этому парню пришлось бы пройти тот путь, который прошел я, стучаться в двери, пытаясь получить кого-то из первой пятерки. Что есть, то есть. Бой наш состоится только из-за него.

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— Ислам сказал, что его цель — финишировать тебя на земле, чтобы показать свое превосходство в партере. Твоя реакция на его слова?

— Я готов. Каждый должен верить в лучшее для себя и хотеть этого. Если он хочет провести бой на земле, то его ждет лучший финишер в истории UFC. Если решит подраться в стойке, то подеремся в стойке. Я здесь, чтобы сотворить историю.

— Майкл Биспинг на своем подкасте заявил, что в случае твоей победы над Исламом тебя следует считать величайшим легковесом в истории. Мне интересно узнать твое мнение. Хочешь ли ты этого, думаешь ли об этом? Или это лишь то, о чем говорят люди?

— Во-первых, очень приятно, что Майкл Биспинг сказал такое. Это честь. Это предмет для их разговора, а мне же следует выйти и сделать работу, чтобы об этом начали говорить. Мы здесь, чтобы сотворить историю, и это то, что собираемся сделать.

— Твои последние три оппонента как бы недооценивали тебя. Считаешь ли ты, что Ислам и его команда поступают так же?

— Считаю, что они несут полную чушь. Как только мы окажемся там и закроют клетку, вы увидите, кто является настоящим чемпионом.

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— Его команда сделала довольно громкие заявления в преддверии вашего боя. Насколько ты взбудоражен, чтобы выйти туда и доказать, что они, включая Хабиба, были неправы?

— Если честно, о таком не думал, но считаю, что они поставили не того парня на пьедестал. У чемпиона есть имя — Чарльз Оливейра, и он чемпион этого дивизиона. Я проблема для этого дивизиона.

— Вы приехали сюда со своей большой командой. Мы спросили у Ислама о том, чувствует ли он давление перед боем из-за комментариев представителей его команды, и он ответил, что на самом деле ты и твоя команда чувствуете давление. Как ты думаешь, кто испытывает больше давления на этой неделе?

— Разве мы чувствуем давление? Посмотрим. Мы никакого давления не испытываем. Честно говоря, вообще не понимаю этих ребят, несут какую-то чушь. В конце концов, мы выйдем туда и докажем, что они были неправы. На самом деле не вижу логики в их словах.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
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