«Нокаутирую Махачева в первом раунде». Эксклюзивное интервью с Чарльзом Оливейрой

Настроен он очень решительно.

22 октября в Абу-Даби пройдет супертурнир UFC 280, в главном событии которого подерутся Чарльз Оливейра (33-8) и Ислам Махачев (22-1).

Самый яркий агрессор-финишер в мировых ММА против бойца, который выиграл 22 раунда подряд и пропускает меньше всех ударов в истории UFC. На кону будет стоять не только титул, не только выдающиеся победные серии, но и принципиальное противостояние школ — самбо и джиу-джитсу. И пусть оба бойца уже давно выросли из этих стилей и стали суперуниверсалами, хабибовскую футболку «Если бы самбо было легким, оно бы называлось джиу-джитсу» нельзя просто так взять и забыть.

В преддверии поединка «Спорт-Экспресс у » удалось пообщаться с Оливейрой в рамках наших традиционных 10 минут от UFC. Бразилец предсказал нам, когда и как нокаутирует Ислама Махачева, усомнился в том, что навыки дагестанца в джиу-джитсу тянут на черный пояс, рассказал, кто бьет сильнее : Порье, Чендлер или Гэтжи, а также объяснил, почему он никак не может заговорить по-английски.

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— Раз уж наш разговор пойдет через португальского переводчика, объясните: почему вы не учите английский?

— Английский - сложный. Я пытаюсь учить, многое понимаю, но это очень сложный язык. Учу, пытаюсь улучшать его.

— Будете к этому бою перекрашивать со всей вашей командой волосы в серебряный цвет, как обычно делаете?

— Кто знает, кто знает (улыбается). Это сюрприз.

— На последних фото вы выглядите крупнее, чем обычно. Еще поднабрали массы?

— Я не знаю (смеется). Ребята в зале говорят, что я стал гораздо сильнее физически. Посмотрим.

Чарльз Оливейра. Фото Соцсети

— Майкл Чендлер — единственный боец, кто смог выбраться из вашего фул-бэк-маунта, нейтрализовал ваше джиу-джитсу. Были удивлены его защите в партере?

— Конечно, я был удивлен, но ведь мы говорим о бойце из верхней десятки самого укомплектованного дивизиона UFC. Отдаю ему должное, каждый боец в топ-15 нашего дивизиона заслуживает уважения, потому что это очень сильная весовая.

— Вы побеждали в UFC многими видами приемов. Мне вообще интересно, есть ли хоть один сабмишен, который вам дается настолько тяжело, что не решаетесь применить его в бою?

— Есть много всяких сабмишенов и позиций, которые я даже не пробовал разучивать. Мое джиу-джитсу — это джиу-джитсу возможностей. Как только я вижу шанс, я делаю транзишн и финиширую.

— Кто бьет сильнее: Порье, Чендлер или Гэтжи?

— У них у всех очень тяжелые удары с рук, но я отдаю первенство Джастину Гэтжи.

— Вы нокаутировали Чендлера очень чистым и техничным левом хуком. Раньше вы никогда не роняли этим ударом - когда и благодаря чему он у вас так прорезался?

— У меня сильный удар с рук, особенно с левой. Мы много работали над этой комбинацией, и я рад, что смог довести ее. За этим стояла большая работа.

— Многие пытаются понять, насколько у Ислама Махачева крепкий подбородок. Мы видели, как он был нокаутирован Мартинсом, потом его пошатнул левым джебом навстречу Дэйви Рамос... Как думаете, он держит удар на уровне Хабиба, является ли подбородок его проблемой?

— Не могу сказать, я никогда не дрался с ним. Я уверен только в том, что у меня тяжелый удар, и если я попаду - он упадет.

— Помните, когда Порье душил Хабиба той гильотиной в 3-м раунде? Как думаете, если бы такая атакующая позиция досталась вам, вы бы финишировали его?

— Трудно сказать, когда ты смотришь на такой эпизод со стороны. Хабиб показал волю, упорно защищаясь в этой позиции, Дастину же не хватило кое-каких нюансов.

— Многие считают, что Ислам сможет контролировать вас сверху. Как думаете, что работает против него лучше всего, когда защищаешься со спины?

— Мне просто нужно быть Чарльзом, использовать мое джиу-джитсу. В последних боях у меня получилось фокусироваться на том, что делаю я, а не мой оппонент.

— Если брать навыки Ислама чисто в джиу-джитсу — они тянут на черный пояс?

— Трудно сказать. Я не дрался с ним, он доминировал только над ударниками, которые впадали в панику. Не могу сказать, тянет ли он на черный пояс.

— После победы над Джастином Гэтжи вы купили себе гигантские золотые часы. Тяжело их носить на руке? Они выглядят просто огромными.

— Любую очень дорогую вещь тяжело носить в том плане, что это небезопасно, могут отобрать. Но я парень, который поднялся с самого дна, поэтому меня здесь уважают.

— Как видите бой 22 октября?

— Я нокаутирую Ислама в первом раунде.

— Левой, правой? Локоть, колено?

— Не знаю (смеется). Но я нокаутирую его.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

— О чем вы обычно просите Бога в предбоевой молитве?

— Я прошу Бога продолжать наделять меня своим благословением, потому что все в его руках. Благодарю его за возможность быть там, где я сейчас.

— В России сейчас заварилась большая каша, люди пытаются искать позитив где кто может. Я вот в последнее время слушаю бразильскую музыку, сертанежу. «Mas tem que ser assim, Pra ser de coracao, Nao diga nao precisa, Ah ah ahh». Знаете такую песню?

— (Смеется.) Я слышал эту песню, знаю ее. Паула Фернандеш — отличная певица, я очень рад, что нашу бразильскую музыку слушают по всему миру, в том числе и в России.