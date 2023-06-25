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Сегодня, 16:45

Оливейра в цифрах. Первым в истории UFC набрал 20 финишей, чудом обманул бойцовский возраст

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Оливейра нокаутирует Дариуша.
Фото USA Today Sports
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Человек-рекорд.

10 июня Чарльз Оливейра снес Бенила Дариуша в соглавном событии UFC 289 и обновил свои искрометные рекорды.

Мы собрали их — старые и новые — для нашей традиционной подборки.

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Оливейра — первый боец в истории UFC, кто сохранил такой класс после 30 боев в организации

Провести 30 боев в элитной организации — это прожить несколько жизней. Даже если боец все еще остается биологически молодым (Оливейре 33 года), его бойцовский возраст уже преклонный. 30 боев в ММА — это, прежде всего, 30 кэмпов, 30 сгонок веса, травмы и огромный накопительный стресс. Если вы посмотрите в список тех атлетов, кто провел 30 и более боев в UFC, все они уже пенсионеры, старики и бойцы класса Б.

Фото Скриншот с сайта fightmatrix

Да, Демьян Майя на момент 30-го боя в UFC находился в топах, но не был так высоко, как Чарльз, и на титул ему было не покуситься. Да, Дональд Серроне на момент 30-го боя в UFC шел на неплохой победной серии в три поединка подряд, но не против абсолютных топов, а просто хороших крепких ребят, и уже был бойцом, давно прошедшим пик. Да, Рафаэль Дос Аньос по-прежнему неплохо пылит после 33 боев в UFC, может кусать топовых оппонентов, но не выигрывать у них. И уж конечно, никакая топ-5 ему на данном этапе не светит. А Оливейра не просто топ-5, он первый номер, сразу же за чемпионом, и в следующем поединке с очень высокой вероятностью опять будет оспаривать пояс.

13 лет в лиге, в среднем больше двух поединков за год, 32 сгонки веса, 5 раз не делал вес, 8 досрочных поражений, 7 раз падал в нокдаун — и после всего этого ПЕРВЫЙ номер в одном из трех самых конкурентных дивизионов UFC. Единственный в истории промоушена боец, который сохранил такой класс после 30 боев на топ-уровне.

Первый в истории UFC, кто оформил 20 досрочных побед

Нокаут с Дариушем стал ровно 20-м финишем для Чарльза. Его ближайший преследователь — Джим Миллер с 17 финишами. У Серроне — 16, Брауна — 15. Заметьте, что Миллер и Мэтт Браун продолжают улучшать рекорды в боях с нерейтинговыми, никому не известными оппонентами.

По сути, просто берут измором. На вершину эти ребята уже никогда не вернутся, обоим по 40 лет, но есть здоровье, мотивация и доверие Лиги, чтобы продолжать выступать и получать хоть какие-то бои. И в этих поединках они выбивают цифры, которые ставят их в один ряд с абсолютными легендами и чемпионами. Такими, как Оливейра, который свои рекорды как раз таки устанавливает в боях с лучшими.

Бой Чарльза Оливейры и Дастина Порье.
Фото Getty Images

Почти наверняка станет первым в истории UFC, кто выиграет 20 послематчевых бонусов. Сейчас у него 19 — разумеется, больше всех. 13 из них — «Выступление вечера», это тоже больше всех в истории.

У Оливейры самый высокий процент финишей среди всех бойцов в истории UFC, кто провел 30 и более боев в организации.

32 боя в UFC и всего три из них дошли до решения. Это 90 процентов финишей, фантастика! Например, у Дос Аньоса на момент 32-го боя в UFC было 20 боев, которые дошли до решения. У Майи — 18. У Гуиды — 17. Миллера — 15. У тяжеловеса Орловского — 13. То есть Оливейра не просто выбивается из ряда на 2-3 порядка, он выбивается на 5 и больше. Боец-аномалия.

Фото из соцсетей Оливейры

Оливейра — единственный боец в истории UFC, кто построил серию в 10 и более побед подряд после затяжного посредственного выступления в организации.

Обычно бойцы начинают строить исключительные победные серии либо сразу с дебюта (как Хабиб, Джонс, Усман, Волкановски, Грейси, Сильва и т.д.), либо после короткой пробуксовки на старте, когда проиграли парочку боев (Сен-Пьер, Холлоуэй, Леон Эдвардс).

Чарльз же не относится ни к одной из этих категорий. Его пробуксовка составила не пару боев, а 18! Спустя 7 лет выступлений в UFC он шел на джорнименском убогом рекорде 10-8 и уже не считался следующей суперновой звездой. Когда ты то выиграл, то проиграл, фифти-фифти, нахватал 8 поражений в 18 боях — тут уже судьба твоя у тебя на лице. Но Чарльз сумел произвести величайшую трансформацию в истории UFC и с 10-8 построить 11-матчевую победную серию, стать большим чемпионом.

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Оливейра чаще других действующих бойцов UFC выигрывал после падения в нокдаун.

4 раза бразилец побеждал в поединках после того, как его уронили. С Дэвидом Теймуром, Майклом Чендлером, Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Это были довольно серьезные пропущенные удары, но Чарльз вставал, возрождался и находил путь к победе. Из действующих рейтинговых бойцов к Оливейре по этому показателю близки Роберт Уиттакер и Нил Магни — они трижды выигрывали после нокдаунов.

Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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