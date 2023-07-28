Мурад Мачаев вскипел, когда сестра отдала сына на волейбол. «Как можно сына в Дагестане на волейбол отдать?!»

Территория бойцов.

Мурад Мачаев (22-3) — еще один выходец из школы Абдулманапа Нурмагомедова, который построил добротную карьеру в ММА. Когда-то он был одним из лучших легковесов России и одержал победы над такими сильными ребятами, как Зубайра Тухугов, Александр Сарнавский и Алексей Полпудников.

В сентябре 2018-го он завершил карьеру из-за травм и отсутствия перспектив и начал заниматься бизнесом. Его первым проектом стал компьютерный клуб, который ему вскоре пришлось закрыть из-за хулиганского поведения гостей.

«Компьютерный зал — это очень нехороший бизнес в плане постоянного контроля, — вспоминал боец в интервью каналу «Omarov». — Я запрещал материться в компьютерном зале у себя. Запрещал вкидываться. Меня если нет там, то администратору без разницы, он свою зарплату получал и уходил. А там ребята начинали и материться, и вкидываться, и кто-то у кого-то деньги забирает, что-то делает, бардак начинается. Если тебя там нет, очень тяжело следить за порядком. Ты только отвернулся, молодой какой-то уже монитор разбил, потом крайнего не найдешь. Дверь сломали, что-то сделали».

Мурад Мачаев. Фото Соцсети

Потом Мурад открывал диспетчерскую такси, но тоже вышел из этого бизнеса — и тоже по причине специфического поведения клиентов. Кто-то на его машинах устраивал гонки по Махачкале, а кто-то три раза брал авто и постоянно возвращал его со сгоревшим бензонасосом, потому что заправлял машину газом, чтобы не тратиться на бензин.

После первых неудач в бизнесе Мачаев не сдался и запустил бургерную «Гамач бургер», на которую потратил все личные сбережения — два миллиона рублей. Поначалу люди шли в новую фастфудную точку плохо, но затем боец подключил для рекламы своих друзей с мощными соцсетями — Хабиба, Зубайру Тухугова, Ислама Махачева — и с клиентами стало гораздо лучше.

Ислам Махачев, Хавьер Мендес и Мурад Мачаев. Фото Соцсети

Бургерная работает уже три с половиной года и параллельно Мачаев занимается еще одним проектом, связанным с едой, но уже не фаст-фудом, а диетологией. Недавно он запустил еще один бизнес — платформу ментального и физического развития Baguvix. По случаю открытия Мачаев с партнером дали на одноименном Youtube-канале интервью, и получилось оно небезынтересным из-за нескольких высказываний бывшего бойца.

В первом, которое вызвало наш интерес, он рассказал, как разозлился из-за того, что сестра отдала племянника в волейбол.

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«У родителей должно быть понимание, что в каких-то вещах нужно ограничивать своих детей в выборе. Могу пример провести своего же племянника. Разговор зашел, я его в один зал отвел, во второй зал отвел, он бросил. Туда бросил ходить, сюда бросил ходить.

Я спрашиваю сестру: «Я же его отправил на спорт, почему бросил?». Она говорит: «Ему не нравится, он на волейбол пошел». Я сижу, жи есть, у меня просто кипит, ну как можно сына на волейбол отдать в Дагестане?!

Здесь вопрос выбора не стоит, ты говоришь человеку, ты ограничить его выбор должен: зал борьбы, зал грэпплинга, зал, не знаю, дзюдо, жи есть. Вот тебе выбор, выбирай. А не так, что чем ты хочешь — иди занимайся. Так не бывает, детей нужно ограничивать. Мне мой отец в нужный момент сказал: «Нет, ты будешь заниматься спортом». И я остался заниматься, попал в зал боевого самбо к Абдулманапу Нурмагомедову. Я очень благодарен отцу за это решение».

Мурад Мачаев. Фото Соцсети

А вторая реплика связана с рассуждением на тему неуместности длинноволосых мужчин в Дагестане.

«Длинные волосы у мужчин — это не из нашей культуры. Многие говорят, что это относится к сунне. Это не относится к сунне, поклонению. Это из сунны обычаев народов, от какого-то народа это пришло, от арабов. То, что говорят пророк так ходил, говорят... Это сунна обычаев, она к поклонению никакого отношения не имеет. На нашей территории Дагестана внешний вид с длинными волосами был неприемлем, всегда неприемлем был. И сейчас настолько это распространилось, это не из нашей культуры. А я человек такой, который за самобытность, за чтение наших традиций, поэтому мне это чуждо и многим дагестанцам чуждо. Если так ходить [с длинными волосами] — я буду к себе внимание привлекать. И мнение ученых есть по этому поводу — если ты привлекаешь к себе внимание, привлекаешь внимание женщин, то это для тебя запретным является».