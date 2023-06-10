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Сегодня, 16:30

Боди-арт на теле чемпионки мира по боксу: рассечение и топлес Джонсон

Отдел фото «СЭ»
Фото Reuters
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Чернека Джонсон вышла на взвешивание обнаженной/

Чемпионка мира по версии IBF во втором легчайшем весе австралийка Чернека Джонсон сегодня, 10 июня, в Лондоне проведет бой с англичанкой Элли Скотни.

Фото Getty Images

На церемонию взвешивания Чернека пришла топлес. На своем теле Джонсон изобразила белый топик.

Фото Reuters
Фото Reuters

Этой акцией она поддержала свою подругу — актрису фильмов для взрослых Эль Брук, которая приняла решение завершить карьеру в кино и заняться боксом.

Фото Соцсети

28-летняя Чернека любит привлекать к себе внимание. Она часто приходит на церемонию взвешивания в красивом нижнем белье.

Фото Getty Images

В октябре прошлого года Джонсон отобрала пояс IBF у своей соотечественницы Сьюзи Рамадан.

Фото Getty Images

Поединок Чернека завершала с ужасным рассечением. Кровь заливала ей лицо.

Фото Getty Images

Несмотря на травму, мужественная Джонсон завоевала чемпионский пояс.

Фото Getty Images

От шрама через полгода не осталось и следа.

Фото Reuters

За профессиональную карьеру 28-летняя австралийка одержала 15 побед и потерпела одно поражение.

Фото Соцсети
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