Первая квадрология в истории UFC нелепо завершилась. За четыре боя сильнейший так и не определился

Но Брэндон Морено теперь точно не отдаст пояс извечному сопернику.

Утром 22 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия, состоялся турнир UFC 283, в со-главном поединке которого встретились Дейвисон Фигейредо и Брэндон Морено. Бразилец и мексиканец оспаривали пояс в наилегчайшем весе, причем делали это в четвертый раз.

Их первый бой состоялся в конце 2020 года — тогда Морено был претендентом на пояс, а Фигейредо совсем недавно взял титул в поединке с Джозефом Бенавидесом и защитил его от Алекса Переса. Бой завершился вничью, хотя бой Дейвисон может считать выигранным: с него сняли балл за удар ниже пояса в третьем раунде, из-за чего оценки немного поменялись. Но уже через полгода в реванше Морено доказал, что может справиться и без помощи судей: мексиканец внезапно задушил чемпиона в третьем раунде.

Дейвисон Фигейредо и Брэндон Морено. Фото Reuters

Исходы двух поединков только сильнее все запутали, поэтому мужчинам организовали трилогию, которая должна была все решить. В январе 2022-го Фигейредо победил Брэндона Морено единогласным решением судей, но бой получился настолько близким, что вопросы все равно остались. Возможно, в UFC не решились бы на первую квадрологию в истории, но бразилец после победы начал ставить условия UFC, и промоушен оперативно организовал бой за временный пояс между Морено Каем Кара-Франсом. Мексиканец финишировал новозеландца, и четвертый бой оказался неизбежным.

Первый раунд начался с попытки быстрого финиша от Фигейредо. В итоге все затянулось: Дейвисон сжимал замок на шее соперника около минуты, но так и не заставил Морено сдаться. Бойцы выдали близкий раунд, а в конце Фигейредо попытался сделать скручивание пятки — мексиканец этого сделать не позволил. Плотная гильотина получилась в Дейвисона и во втором раунде, но Морено не планировал сдаваться. Брэндон много контролировал бразильца во втором отрезке, но в целом поединок получался тягучим и не слишком зрелищным.

Третий раунд начался в стойке, и этот факт сильно сказался на исходе боя. Спустя полторы минуты после начала отрезка Морено попал Фигейредо пальцем в глаз. Бразилец показывал судье, что не может продолжать, но тот не отреагировал. Дейвисону пришлось отбиваться в партере еще две с половиной минуты, чтобы в перерыве врач не допустил его к продолжению поединка.

Звучит как начало раскрутки пятого боя, но нет. Теперь Брэндон Морено становится полноправным чемпионом наилегчайшего дивизиона, а Дейвисон Фигейредо поднимается на категорию выше. Видимо, он и сам устал от подготовки к одному и тому же сопернику, ведь у бразильца, в отличие от Морено, не было ни одного перерыва — он провел против Брэндона четыре боя подряд.