Дмитрий Кудряшов не хочет, чтобы его жена развивалась: «Нужно не карьеру делать, а делать из себя женщину»

Серьезный разговор с Валерией Гай Германикой.

Дмитрий Кудряшов (25-6) — бывший претендент на регулярный титул WBA в первом тяжелом весе, могучий панчер, которого за силу удара прозвали Русской Кувалдой.

В 2015 году он стал депутатом Волгодонской городской думы по 21-му округу, и успешно переизбирается на эту должность уже восемь лет подряд. Когда забиваешь в Google «Дмитрий Кудряшов депутат», чтобы почитать о его делах на пользу народа, первые три ссылки выдают такие заголовки: «Доход волгодонского депутата Дмитрия Кудряшова вырос в 125 раз», «Депутат Дмитрий Кудряшов будет восстанавливать спортивную площадку», «Своих не бросаем» — депутат Дмитрий Кудряшов поддержал спецоперацию на Украине".

Кстати, в его случае заявления действительно могут быть иногда важнее кем-то сделанных дел, потому что у Кудряшова больше одного миллиона подписчиков в соцсетях. И, судя по всему, миллион этот не накрученный. Когда на такую аудиторию говорится что-то стоящее, это может иметь большой прок. В основном Дмитрий всем этим людям рассказывает о своих ценностях православного патриота с жесткими консервативными семейными установками. Мужчина — безоговорочный глава, женщина исключительно позади, а не впереди, и думает не о карьере, а о муже и детях.

К сожалению, в российских бойцовских медиа, когда бойцы говорят что-то острое, их крайне редко оспаривают. Как-то не сложилась у нас дискуссионная манера интервью — то ли потому, что журналисты боятся потерять героя для своих будущих материалов (мирок ММА очень маленький, за каждого бойца здесь нужно крепко держаться), то ли потому что опасаются какой-то агрессивной реакции, то ли потому, что просто вот так повелось у нас, что нужно только робко спрашивать и кивать головой.

Поэтому, когда известный боец со спорными мыслями попадает к тому, кто на него может насесть, это становится очень интересно. И вот недавно Кудряшов (видимо, через каких-то общих знакомых или по какой-то случайности) неожиданно оказался на интервью у самобытного в прошлом режиссера Валерии Гай Германики. Девушка хорошо подготовилась и сразу пошла в атаку. В итоге получился любопытный разговор на больную тему — разводы, как должна строиться семья, почему сейчас так неохотно идут в брак и так далее. Приводим вам отрывок из разговора на эту тему, где было сказано самое сочное.

***

— Моя твердая позиция — женщина счастлива с мужчиной. Все эти теории успешных девушек, которые должны, должны, должны чего-то добиться, кем-то стать... Прежде всего для меня женщина — это мама. Сейчас спрашиваешь у молодых: «Когда ты замуж?» — «Да че, дядь Дим, я пока карьеру не сделаю, я никуда. Я ему до 40 лет буду носки стирать, а потом он меня бросит, и у меня ни карьеры, ничего».

— По официальным данным, в России 22% матерей-одиночек, я думаю, их, конечно же, гораздо больше, потому что тут наверняка считаются дети с прочерком в свидетельстве рождения. То есть больше трети в стране рождены вне брака. Это не проблема эмансипации, а проблема вымирания мужчин в России. У нас не берут сейчас женщин замуж.

— Почему не берут? Всех берут. Я взял же.

— Ну ты молодец, Дим. А вот у меня куча одиноких подруг под 40 лет, у которых детей еще нет. Потому что на них не нашлось мужчин. И что им делать? Им приходится делать карьеру, самим зарабатывать, чтобы не рассчитывать на какого-то мудака, который [потом может бросить].

— Когда твоим подругам было 20 лет, они не должны были делать карьеру, а нужно было делать из себя женщину. Рожать детей. Вот у тебя 20 подруг, а у меня 20 ребят, которые также не могут найти нормальную девушку. И куда все они делись?

— Ну ты можешь мне показать этих своих ребят? Им же, надеюсь, не по 15 лет (смеется)? Если они готовы жениться, значит, у них есть работа, деньги?

— Да может быть, нет денег и нет работы. Они в 20 поженятся без работы и денег и...

— Ну вот поэтому женщине и надо иметь квартиру и работу, чтобы ее потом [не бросили].

— Подожди, стоп. Я поженился в армии, у меня были кирзовые сапоги и папина «девятка». Всё!

— Слушай, если мы будем в такой риторике говорить, то я вообще в школе не училась, а на Каннском фестивале приз получила. Это тоже, знаешь, исключение. Мы же не можем по таким примерам судить о жизни миллионов людей.

— Мы вообще не можем судить о жизни миллионов людей, но если мы вымираем, если русских с каждым годом все меньше, смертность превышает рождаемость, значит, что-то не то? Мужчина должен быть сильным, а женщина должна быть замужем. ЗА мужем. А не впереди мужа.

— Твоя жена не работает, только детьми занимается?

— Нет, не работает, только детьми [занимается].

— Как повезло. Слава Богу, правда. Я так рада, побольше бы у нас таких семей было. Я тоже на самом деле против, чтобы женщины там че-то в институты ходили, работали. Меня сейчас все закидают, но...

— Она работала тоже и институт закончила. Но сейчас их [детей] трое, когда? Да и мне хочется, чтобы она дома была, не хочу, чтобы она работала.

— А если тебе жена завтра скажет: «Дим, пока ты был на сборах, я тут стартап начала».

— Часто она мне такое говорит, но мне это не очень нравится. Она понимает, что не нравится, и старается лишний раз на эту тему не заводить разговор. Если она захочет [чем-то заниматься], пусть делает.

— Почему ты хочешь, чтобы жена не работала? Не значит ли это, что она не развивается?

— Она прекрасно развита, у нее высшее образование, мне интересно с ней. Где она еще должна развиваться? Она развивается, что у нее трое детей, она занимается их воспитанием, сегодня была на тренировке с ними, присылает мне видео. В чем она должна развиваться?

Фото Соцсети

— А что ты скажешь, что есть мужчины, которым этого мало. Они говорят: «Нет, я хочу, чтобы она чем-то занималась»

— Это проблема этих мужчин. Это же не моя проблема. Значит, этот мужчина выберет себе женщину, которая будет развиваться. Мне такая не нужна.