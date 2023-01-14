Легенда UFC купается в стероидах на пенсии, набрал уже 20 кг мышц. «Это фонтан молодости»

Вы его не узнаете.

2 июля 2022 года завершил карьеру самый активный боец в истории UFC Дональд Серроне (36-17-2).

Он занимает третье место в истории промоушена по количеству поединков — 38. У Андрея Орловского — 39, у Джима Миллера — 40. При этом к отметке в 38 боев Ковбой подобрался гораздо быстрее своих исторических соседей — за 11 лет. Миллеру понадобилось 13, а Орловскому аж 16 лет.

Дональд дрался аномально часто, чеки текли к нему регулярно, но таким темпом он, безусловно, и навредил своей карьере. Ковбой не успевал восстанавливаться, пренебрегал качественной длительной подготовкой и хватался за любые предложения матчмейкер а . Например, такой подход не позволил ему выжать максимум из своего последнего взлета. В конце 2018-го - начале 2019-го стареющий Ковбой вдруг вошел в чрезвычайно сильную форму.

Сначала засабмитил крепкого Майка Перри, затем красиво разобрал и нокаутировал дерзкого Александра Эрнандеса, а потом отвел в школу пикового Эла Яквинту. Если кто забыл, на тот момент Яквинта никогда не падал в нокдаун, шел на 6-1 в последних семи боях, и единственное поражение в этой серии пришлось на бой с Хабибом. Причем дагестанцу Эл проиграл только решением. И вот старый Ковбой, будучи андердогом, берет и избивает его, дважды роняя — джебом и фронт-киком.

После такого спурта ему бы отдохнуть и восстановиться — как - никак провел три боя за 6 месяцев, но не тут-то было : Ковбой снова вернулся к лихому темпу и погоне за чеками. Спустя всего 34 дня после боя против Яквинты он взял поединок против пикового и тогда очень страшного Тони Фергюсона, и с этого момента началось уже неуклонное и отвесное падение. Дональд проиграл шесть раз подряд, пять досрочно, и закончил карьеру таким скверным способом, каким только возможно.

Оказавшись на пенсии, Ковбой, однако, не печалится и активно занимается своим ранчо, семьей (на днях у него родился третий ребенок) и собственным телом. Сначала он по совету Франсиса Нганну слетал в Турцию и пересадил волосы, а затем плотно сел на стероиды и раздулся с 79 килограммов до 99.

Употребление допинга так понравилось Ковбою, что он нахваливает его при каждом удобном случае. Сначала побывал на подкасте Food Truck Diaries и сказал, что чувствует себя на 20 лет.

«Я только вчера был в Вегасе и говорил всем подряд: «Теперь, когда я начал впрыскивать стероиды в мой организм, я понимаю, почему они запрещены». Я чувствую, как будто мне снова 20 лет б****. Тренировки у меня никогда не прекращаются. Я могу тренироваться так интенсивно, как хочу, а на следующий день просыпаюсь свежим и восстановившимся. Восстановление — это главный плюс стероидов. Это просто фонтан молодости».

Затем Ковбой записал специальное видео уже на своем YouTube-канале и расхвалил на этот раз отменную тестостерон-терапию, которой он себя подвергает.

«Сейчас вы можете купить тестостерон даже рядом с Уолмартом, онлайн, почти везде — но вы не знаете, что конкретно вам продают. Не знаете, какую дозу принимать. Да, какой-то чувак в зале или чувак за Уолмартом могут продать вам что угодно, но чтобы достигнуть своих целей с помощью этих штук, вам нужны профессионалы.

Мне наконец-таки удалось найти компанию, которая предоставляет весь спектр : берут у тебя кровь, все анализируют, заполняют «пустоты» нужными добавками, чтобы ты был здоров настолько, насколько это возможно. Они идут тебе навстречу во всем — нужно ли тебе такое-то восстановление или такое-то, восстановление суставов или ты хочешь выглядеть, как Тор, или просто быть накачанным, или хочешь, как я — поработать над больными кистями, суставами, над многолетним ущербом мозгу. Список продуктов, которые они предлагают , бесконечен.