43-летний ветеран снова устроил кровавую рубку за пояс UFC. А после поражения закончил карьеру

Джамал Хилл — новый чемпион UFC.

Утром 22 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия, состоялся турнир UFC 283, в главном поединке которого встретились Гловер Тейшейра и Джамал Хилл. Бразильский ветеран и американский выходец из претендентской серии Даны Уайта разыграли вакантный пояс в полутяжелом дивизионе. Титул остался бесхозным после боя Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича, завершившегося вничью.

43-летний Тейшейра уже завоевывал титул: в октябре 2021-го он победил Блаховича и стал самым возрастным бойцом из тех, кто впервые надел пояс UFC. Но уже в первой же защите Гловер проиграл Иржи Прохазке. Ветеран вел 3-1 по раундам, однако попался на удушение в конце пятого отрезка.

Джамал Хилл выступает в UFC с 2020 года. В промоушене он проигрывал только Полу Крэйгу — шотландец сломал сопернику руку. С тех пор Хилл три раза выиграл нокаутом в первом раунде, но для титульника этого все равно было недостаточно — Джамал шел на седьмой строчке в рейтинге и должен был встретиться с Энтони Смитом. Бой отменили, когда Гловеру Тейшейре понадобился соперник на UFC 283, а Анкалаев и Блахович не выявили победителя. Тогда Хилл вышел на коротком уведомлении против Тейшейры, а Смит стал страхующим этого поединка, в итоге провалив вес.

Гловер Тейшейра и Джамал Хилл. Фото Reuters

Учитывая ударную мощь в кулаках Хилла, от боя с Гловером можно было ожидать любого исхода. Получился веселый поединок, по течению похожий на тот, что бразилец устроил с Прохазкой. В первом раунде Хилл не позволил утянуть себя в партер и полностью перебил Гловера в стойке. Во второй пятиминутке Хилл несколько раз потряс Тейшейру хай-киками, а Гловер отвечал размашистыми контратаками. В конце раунда бразилец все же повалил Джамала на канвас, но полноценного контроля не получилось.

С третьего раунда дела Тейшейры резко ухудшились. Хилл разбивал его и в стойке, и в граунд-энд-паунде. Лицо Гловера было залито кровью, но худшее было впереди. В четвертом отрезке Хилл попадал еще чаще — на ветерана было больно смотреть. Марк Годдард останавливать бой не торопился, хотя был готов сделать это в любой момент. В перерыве между раундами Тейшейру осмотрел врач — непонятно, как ему позволили продолжить драться с глубочайшей сечкой над бровью. По акцентированным ударам Гловер проигрывал почти в четыре раза — 54 против 192.

Финальная пятиминутка тоже прошла при преимуществе Хилла, хотя Джамал резонно не лез в рубку. В этом не было необходимости, ведь он выиграл все предыдущие раунды. Тейшейра же предпринял попытку совершить камбэк и выйти на прием, но Хилл не только отзащищался, но и вышел в позицию халф-гарда. Поединок закончился без финиша, а все судьи насчитали 50-44, отдав Хиллу четвертый раунд со счетом 10-8.

Хилл — новый чемпион UFC. После поединка Джамал плакал от счастья, а Тейшейра сложил перчатки в центр октагона, объявив о завершении карьеры. Хилл стал первым выходцем из шоу Dana White's Contender Series, кто взял пояс. Кроме того, Джамал установил рекорд титульных поединков по значимым ударам — всего их набралось 232. Следующим для Хилла должен стать Иржи Прохазка, который добровольно оставил пояс. Но если чех не успеет восстановиться от травмы, возникнет очередь из претендентов, и один среди них — Магомед Анкалаев.