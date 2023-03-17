Гэтжи пропустил 500 ударов в голову за 10 боев. Неужели Физиев его не нокаутирует?

Разбираем бой.

В ночь на 19 марта в Лондоне пройдет бой двух самых разухабистых ударников легкого веса UFC Джастина Гэтжи (23-4) и Рафаэля Физиева (12-1).

Бойцы оспорят не только, кто из них зрелищнее, но и приближение к титульнику. Физиев заслуживает такого повышения и за стиль и за победную серию, ну а у Гэтжи есть имя и горячая любовь публики. Поединок очень интересен для размышления, потому что тут есть сложная стилистическая головоломка, оба бойца столкнутся с новизной задач.

Для начала, что несет Физиев нового для Гэтжи:

Он первый соперник Джастина в UFC, который настолько моложе его — на целых 4 года (Физиеву только-только исполнилось 30, Гэтжи в ноябре будет 35). До этого самым молодым был Дастин Порье, он моложе Джастина всего год.

Первый соперник с такой богатейшей любительской карьерой — у Физиева под 300 боев по муай-тай и кикбоксингу. Да, Эдсон Барбоза тоже очень много дрался по любительскому муай-тай, но все равно меньше Физиева, и дрался в Бразилии, а не на стадионах Таиланда.

Первый соперник, который настолько здорово связывает руки с ногами . Да, Барбоза тоже мощно бил с рук, если удачно попадал панчем, то выключал, но Физиев делает это более постоянно, его левый боковой- вообще один из самых мощных в UFC.

Физиев обладает почти в два раза более богатым арсеналом, чем Гэтжи . Для примера, в последних боях, где оба эти парня дрались три раунда против ударников (Физиев против Риддела, Гэтжи против Чендлера), Джастин использовал 10 ударных техник, а Физиев — 18.

Вот, что применял Гэтжи с Чендлером: правый боковой, левый боковой, правый оверхэнд, правый прямой, правый апперкот, джеб, правый лоукик в икру снаружи, внутренний лоукик левой, локоть из клинча, правый фронт-кик в корпус. Как видите, Джастин вообще не бил ногами в голову, коленями, локоть он использовал всего раз — это даже близко не его постоянный инструмент.

Рафаэль Физиев. Zuffa LLC.

А вот, чем сыпал с Ридделом Рафа: правый боковой, левый боковой, джеб, правый прямой, правый оверхэнд, левый оверхэнд, правый апперкот, отменный фронтальный локоть с правой (рассек им соперника), отличный левый боковой локоть, колено в прыжке, правый лоукик в икру снаружи, левый внутренний лоукик, спиннинг бэк-кик, спиннинг уил-кик, левый хайкик, правый хайкик, левый фронт-кик в корпус, левый фронт-кик в голову.

Подводя итоги, Физиев — это более молодая и не менее атлетичная версия Барбозы, чуть более разнообразная арсеналом и тоньше ограненная богатой любительской школой . И есть подозрение, что бойцовский интеллект у Рафы тоже чуть повыше.

Какие угрозы несет для Физиева сам Гэтжи? Надо сказать, что несмотря на образ рубаки, у Джастина очень недурная техника. В бою с Чендлером он очень здорово завершал комбинации левым боковым, постоянно ловил на этом соперника. Он умеет выстегивать своим правым лоу из самых сложных позиций — чуть ли не из клинча и после самых ожесточенных разменов панчами, когда кажется, что уже не до лоукиков. Никто в этом весе, и возможно, во всем UFC, не умеет так вышибать фундамент из-под бойца, как Джастин. От его лоукиков даже успел немного пострадать Хабиб, было видно, как ему неприятно было принимать эти удары по ногам, после первого раунда тренер Джастина Тревор Уиттман даже сказал своему бойцу: «Еще 8 лоукиков, и ему конец».

Другая угроза — это волна ущерба, которая всегда накрывает соперников американца. Джонсон уехал в больницу, у Альвареса голова раздулась, как арбуз, у Порье были порваны от лоу связки бедра, у Фергюсона сломана орбитальная кость и нос, Чендлер был избит до полусмерти, а Оливейра дважды упал в нокдаун. И даже Хабиб потом признавался, что именно Джастин доводил до него самые тяжелые удары. Физиев умеет стойко держать ущерб, у него у самого очень высокая плотность боя, почти от каждого соперника ему доставалось — с РДА он даже пять раундов дрался со сломанным носом, но Гэтжи — это все-таки немного другой зверь. Посмотрим, сможет ли Рафа мужественно принимать эти бомбы на руках и сабли по ногам.

Джастин, разумеется, тоже далеко не железный, он побывал в двух нокаутах в UFC и ряде нокдаунов. Его голова приняла 487 значимых ударов в голову, это совершенно безумный показатель для 10 боев, который приближает его к списку самых пострадавших от ущерба бойцов в истории UFC.

Кто в истории промоушена пропустил больше всего значимых ударов в голову:

Макс Холлоуэй / 1262

Диего Санчес / 929

Би Джей Пенн / 800

Нейт Диаз / 771

Даррен Элкинс / 769

Висенте Люке / 744

Келвин Каттар / 742

Брайан Ортега / 687



У Джастина Гэтжи 487. Шейн Бургос очень хорошо шел — 643, но покинул организацию. Барбарена пропустил 602 в голову.

В пользу Джастина, правда, говорит большой заживляющий простой. После боя с Оливейрой, где ему прилетел тяжелейший правый прямой — он не дрался 10 месяцев. Такие перерывы очень полезны для смягчения последствий ударов, и часто бойцы выходят после года-полтора простоя с новой, очень крепкой головой. Посмотрим, как заживет голова Джастина. Еще один нюанс — он сделал в прошлом году операцию на нос и теперь полнее дышит — возможно, это как-то улучшит его выносливость.

Физиев и Гэтжи после операций на нос. Фото Соцсети

Физиев тоже пропускает немало. За 7 боев в UFC ему прилетело 232 значимых удара в голову — о безукоризненной защите в стойке говорить не приходится. И как мы уже говорили, у Рафы очень высокая плотность боев. Если не брать быструю победу над Мойкано и быстрое поражение от Мустафаева — каждый его поединок примерно равен с ним по разнице значимых ударов, везде по нему попадают и набивают шишки.