«Я не увидел этот хайкик. Думал, впереди 4 раунда». Гейджи и Порье после боя

Лучшее из пресс-конференции.

Джастин Гейджи самым неожиданным методом нокаутировал Дастина Порье на UFC 291 и взял реванш за избиение пятилетней давности.

«Хайлайт» решил поединок хайкиком, который до этого он выбросил в UFC от силы раза три. Дастин вроде оставил руку в защите, но нога обогнула блок и зашла в уязвимое место за голову. Последний раз мы видели Порье в нокауте почти 7 лет назад — тогда его подловил самый быстрорукий панчер в истории легкого веса Майкл Джонсон.

Фото USA Today Sports

Несмотря на глухой нокаут, Дастин решил прийти на пресс-конференцию и поделиться эмоциями. Лучшее из его речи и слов Джастина Гейджи мы собрали в нашу подборку.

Порье — о том, что стоило форсировать бой в первом раунде, когда Гейджи был немного потрясен

«Я чувствовал себя прекрасно [в начале боя], мне казалось, что я поймал отличный ритм. Он много пятился назад, вынуждая меня преследовать его, я не хотел слишком раскрываться для рубки. Я потряс его, но он был в порядке, немного выманивал меня, он еще не был готов, чтобы финишировать его. Я был осторожен, не хотел попасть на его правый прямой, мне казалось, что еще 4 раунда впереди, мы пока сухие, если я потряс его сейчас, я потрясу его и потом.

Так мне думалось, мне казалось, что это такой ветеранский ход с моей стороны, но, может, мне стоило нажать на газ. Я думал, что впереди 4 раунда, но оказалось, что впереди 2 минуты. Но что есть, то есть... Был длинный лагерь, самая легкая весогонка в моей карьере. Трилогия? Посмотрим, сейчас мы 1-1, нокаутировали друг друга. Посмотрим".

О хайкике

«Я был удивлен, что он выбросил хайкик в первом раунде. К счастью, я успел поставить что-то под этот удар. Я не думал, что он вернется к этому хайкику, я пытался спрятать мой собственный кик в корпус через кросс, как это сделал он. Он сильно наклонял голову, когда я бил этот кик в корпус, и я хотел бросить колено по центру. Но как раз в тот момент, как я решил: «Дай-ка я брошу левый прямой, а потом колено по центру» — именно тогда он оттянулся назад. Единственный раз, когда я решил подловить его, он оттянулся (смеется.). За это я люблю этот спорт, это театр неизвестного. Поражение — отстой, но учитывая мою карьеру, мои бои, то, откуда я выбрался — я уже победитель по жизни. Я выиграл эту жизнь».

Фото USA Today Sports

О завершении карьеры

«Я все еще чувствую себя отлично, по мне попали ударом, который я не увидел. У меня работают инстинкты благодаря годам тренировок, рука всегда поднята, но его нога все равно обошла блок. Я просто не увидел удар, мне нужно пересмотреть момент. Я все еще чувствую себя хорошо, я провел 9-недельный кэмп во Флориде, а потом у меня была самая легкая весогонка. Я все еще могу давать отпор молодым ребятам в зале, я знаю, что на моих шинах есть протекторы. Подняться в другую категорию... Я не самый большой легковес, я не набираю выше 183 фунтов [83 кг], тренировочный вес у меня 178. Интересно ли мне драться с новыми восходящими проспектами? Нет. Нет. Даже до этого боя мне предлагали Бенила, но мне это неинтересно».

Последним на послематчевую встречу с журналистами подтянулся Джастин Гейджи с поясом BMF.

Фото USA Today Sports

О том, удивил ли его чем-то Порье

«Я удивил сам себя. Тем, как хорошо я дрался, это потрясающе. Его попадание левой в первом раунде? Я 12 недель беспокоился об этой левой каждый день, потому что понимал, насколько она опасная. Я не хотел пропускать ее, но тренер сказал мне: «Не беспокойся об этом. Мы не должны беспокоиться об этом, мы должны концентрироваться на себе».

О хайкике

«Наш геймплан не имеет ничего общего с нападением. Все строится на защите, контроле дистанции, контроле углов. Тот удар, который я довел, — это интуиция, я полагаюсь на нее. Трилогия? Я не буду отклонять такое предложение, но я бы не хотел, чтобы этот бой был следующим. Я хочу драться за пояс, предпочитаю встретиться с Чарльзом, потому что он побил меня, я хочу реванш. Не вижу его победителем [с Махачевым], но буду надеяться».

О том, готов ли он принять вызов Конора Макгрегора

«Он отказывался от боя со мной 6 раз. И, как правило, чтобы получить бой с Конором, нужно идти на поражении. Мне нравятся большие бои, звучит все привлекательно, но я не буду драться с тем, кто на стероидах. Я никогда в жизни не принимал стероиды и никогда не буду. Окей, после того, как я закончу карьеру, тогда могу принять. Но так — я никогда их не принимал и не хочу драться с читером».

Фото USA Today Sports

О слезах отца

«Реакция Камару Усмана на мой нокаут? Я пока не видел ее. Но мой отец заплакал. Я горжусь этим. Последний раз он плакал, наверное, когда я родился».

О том, будет ли защищать пояс BMF, если дадут долю с PPF

«Посмотрим. Мне и за этот турнир дали долю с PPV».