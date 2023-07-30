Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:15

Гейджи вырубил Порье жестким хай-киком! Американец идет за Махачевым?

Гейджи нокаутировал Порье на турнире UFC 291
Отдел единоборств «СЭ»
Джастин Гейджи нокаутировал Дастина Порье.
Фото UFC
Telegram Дзен
Теперь Джастин — «самый крутой засранец» в UFC.

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити прошел турнир UFC 291, в главном событии которого Дастин Порье встретился с Джастином Гейджи. На кону в поединке топовых легковесов стоял пояс BMF («самому крутому засранцу»), который ранее принадлежал Хорхе Масвидалю.

Для Дастина и Джастина поединок стал реваншем. Первый бой состоялся в апреле 2018-го, и тогда Порье победил техническим нокаутом в четвертом раунде. После этого Порье и Гейджи успели по два раза проиграть в титульных поединках (все четыре боя закончились удушениями). При этом оба остаются в топ-5 легкого дивизиона.

Джастин Гейджи.
Фото Getty Images

Первый раунд начался крайне осторожно с обеих сторон. Бойцы обменивались лоу-киками, а первый решился пойти вперед Гейджи, который пробил двоечку в конце первой минуты. Гейджи выглядел активнее и бил чаще, Порье же никуда не спешил и выцеливал каждый удар, но в качество это не перерастало. Первый плотный панч Порье донес в конце отрезка и сразу посек им соперника. Но общая картина в первом раунде была за Гейджи.

Во второй пятиминутке бойцы также начали осторожно. Так было ровно до тех пор, пока Гейджи не выбросил хай-кик правой ногой, который пробил блок и нокаутировал Порье. Добивания не потребовались — Херб Дин сразу остановил бой, а Гейджи крутанул фирменное сальто.

После поединка Гейджи заявил, что хочет драться с победителем титульного боя, который пройдет в октябре. В Абу-Даби, напомним, Ислам Махачев встретится с Чарльзом Оливейрой, этот бой уже анонсирован официально.

Дастин Порье и&nbsp;Джастин Гейджи (в&nbsp;центре), Тони Фергюсон и&nbsp;Ян&nbsp;Блахович. UFC 291: Гейджи нокаутировал Порье, Копылов победил, Блахович и Фергюсон проиграли. Онлайн-трансляция турнира
Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
3
Обсудить
Читайте также
«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан
Павлюченкова сообщила, что Чехия не пустила ее на турнир WTA
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Корешков взял реванш за спорное поражение. Следующий бой — за титул с Амосовым?