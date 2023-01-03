Монсон подрался в телефонной будке. Российский американец попытался взять реванш у бойца поп-ММА

Похоже, Джеффу уже все равно, где выступать.

Джефф Монсон обещал завершить карьеру после боя с Александром Ильясовым в промоушене Draka, но запрещенный соккер-кик отложил пенсию. Русский американец продолжает проводить поединки, но уже в непрофессиональных лигах. Причем Монсону, по-видимому, уже не важен исход встречи. Джефф проиграл бывшему оппоненту по правилам джиу-джитсу в автомобиле, а теперь подписался на бой с Николаем Котлетой Савиловым, известным по выступлениям в «Нашем деле».

Джефф Монсон. Скриншот трансляции

До появления поп-ММА Савилов относительно успешно выступал в М-1, а с Монсоном он уже встречался в 2017 году на турнире Arta в Рязани. Бой длился два пятиминутных раунда и завершился ничьей. Регламент поединка в телефонной будке предусматривал еще менее длинную дистанцию — три раунда по одной минуте.

С первого же отрезка Савилов и Монсон вошли в клинч, откуда Николай выбрасывал удары в голову. Правда, прилетали они в затылок, что заставляло рефери Дмитрия Валуевича делать Котлете замечания. Николай спорил с судьей, считая, что делает все в рамках правил. Во втором и третьем раундах Савилов уверенно набирал очки — несколько раз он серьезно потряс Джеффа, поэтому победа Котлеты решением судей никого не удивила.

Монсон снова проиграл. За последние три поединка американец уступил Николаю Савилову, 50-летнему джитсеру и 58-летнему атлету-борцу из Адыгеи Киму Схашку. Проиграл бы Джефф и Александру Ильясову, если бы тот не сотряс голову соперника размашистым пинком. Все призывают Александра Емельяненко заканчивать карьеру, но, возможно, пора убеждать уйти на покой Монсона.