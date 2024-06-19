Боец ММА Монсон принял ислам в Москве. Он отказался от паспорта США и считает себя русским

Джефф думал об этом несколько лет.

Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял ислам в Москве. Первым об этом сообщил директор Института политических исследований Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова».

По его словам, Монсон принял ислам «в знак солидарности с народом Палестины». При этом сам спортсмен утверждает, что размышлял над этим шагом на протяжении нескольких лет.

«Я много знаю об этой религии, у меня много друзей — представителей ислама, — сказал Монсон в интервью «Матч ТВ». — Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни, поэтому я и выбрал ислам. Думал об этом четыре-пять лет».

Монсон родился в американском городе Сент-Пол, но живет в России уже более десяти лет. Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе переехал в РФ в 2013 году. Через пять лет Джефф получил российское гражданство, а в 2023-м он отказался от американского паспорта.

«В мае я посещал посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась, — говорил Монсон в интервью ТАСС. — Насколько я знаю, она занимает около двух месяцев, но у меня получилось больше. Сегодня я узнал, что больше не являюсь гражданином США».

В своих интервью Монсон неоднократно признавался в любви к России и жителям страны. В начале июня Джефф заявил, что чувствует себя русским, так как давно живет в РФ. По словам Монсона, ему пришлось отказаться от американского гражданства из-за политики США в отношении России.

«Во мне все меньше американского, не хочу с этим иметь ничего общего. Это политика захватничества», — говорил Монсон в интервью ТАСС.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

В последние годы Джефф очень активно выступает в политике. В 2016 хотел попасть в КПРФ, однако с сентября 2018-го Монсон является депутатом совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия». Осенью 2023-го «Снеговика» избрали в парламент Курултая Республики Башкортостан. Спортсмен планирует в будущем баллотироваться в Госдуму.

Во время жизни в США Монсон разделял анархо-коммунистические взгляды и имел проблемы с законом. На его теле выбиты русские слова «свобода» и «солидарность», а также изображение серпа и молота на ноге. В 2009 году «Снеговик» получил 90 дней тюремного заключения и штраф в размере 20 тысяч долларов за акт вандализма в Вашингтоне.

В прошлом Монсон дрался в известных промоушенах ММА, включая Pride, AMC и UFC. Самый главный поединок в его профессиональной карьере состоялся 18 ноября 2006 года в Лас-Вегасе (США). Тогда Джефф проиграл единогласным решением судей американцу Тиму Сильвии в бою за титул в тяжелом весе на турнире UFC 65.

На счету Монсона в профессиональных смешанных единоборствах — 60 побед, 26 поражений, одна ничья, а один поединок был признан несостоявшимся. В последний раз он дрался с Олегом Тактаровым по правилам бокса в августе 2023 года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок завершился вничью.