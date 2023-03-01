Соперник Рахмонова много лет работал официантом. Ушел из профессии только перед боем с Шавкатом

По будням Джефф Нил разносил стейки, а на выходных вырубал людей.

В ночь на 5 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 285, в главном событии которого Джон Джонс и Сириль Ган разыграют вакантный пояс в тяжелом дивизионе, а Валентина Шевченко проведет защиту титула в легчайшем весе против Алексы Грассо. В третьем по значимости поединке Шавкат Рахмонов встретится с Джеффом Нилом — бой перенесли с января из-за травмы Нила.

Американец располагается на седьмой строчке в рейтинге полусредневесов UFC. На эту позицию Нил забрался благодаря апсету в поединке с Висенте Люке, когда Джефф нокаутировал бразильца в третьем раунде. Карьера Нила в промоушене Даны Уайта длится уже пять лет, но он отказался от обычной работы только после победы над Люке.

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С самого начала ММА-карьеры Джефф Нил работал официантом. Он работал посменно, тренировался в свободное время, а в выходные ездил в соседние города, чтобы выйти в клетку и подраться. В понедельник Нил уже принимал заказы и травил истории коллегам о том, как провел выходные.

Несмотря на практически несовместимую с профессиональной карьерой деятельность, американец побеждал и переходил в более крутые промоушены. В июле 2017-го он выступил в первом сезоне Dana White's Contender Series, где уже в первом раунде прикончил соперника в стойке. Затем Нил продолжил побеждать в UFC, где всего за полтора года выиграл шесть боев подряд, в том числе поединок с Белалем Мухаммадом. Белаль с тех пор в UFC не проигрывал, а Нил в серии своих побед не смог удосрочить только палестинца.

Все это время Белаль работал в ресторане Moxie's Grill & Bar в пригороде Далласа, где особым спросом пользуется филе миньон, которое подается с бокалом красного вина. «Я как раз собираюсь выйти в свою смену», — заявлял он сайту The Athletic всего за восемь дней до боя против Нико Прайса. — «Я работаю сегодня вечером, затем отрабатываю полную смену в субботу, а в воскресенье вылетаю в Эдмонтон».

До недавних пор обычный день Джеффа Нила начинался с силовой тренировки с 9 до 10 утра, после чего он возвращался домой, принимал душ, а затем отправлялся на рабочую смену, которая длилась с 11 утра до 2 часов ночи. Ко сну Нил отходил только в 4 утра. В ресторане Джефф зарабатывал жирные чаевые — от 250 до 450 долларов за ночь. Если взять среднее значение (350 долларов), свой стартовый гонорар в UFC он зарабатывал за месяц.

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Неудивительно, что боец не бросал основную работу и жертвовал тренировочным процессом: он мог тренироваться только перед сменами и в выходные дни. Нил признает, что работа официантом крайне напряженная. «Вот почему 75 процентов из нас — алкоголики», — шутил он.

Всего через неделю после боя с Прайсом Нил отработал 11-часовую смену. Перед боем с Прайсом Нил говорил, что работа официантом не предел его мечтаний, но она пока приносит ощутимый доход, и поэтому заканчивать боец не собирается. По мере роста в UFC Нил мог позволить себе брать больше выходных в ресторане, чтобы тщательнее готовиться, но он не бросал работу окончательно.

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«Это место, куда я могу пойти и пообщаться. Если бы я этого не делал, я бы сидел дома, играл в видеоигры и ни с кем не разговаривал или просто все время ходил в спортзал. Я буду продолжать работать до тех пор, пока на моем банковском счете не накопится хотя бы миллион долларов», — заявил Нил в интервью MMA Junkie.

Коллеги Нила по ресторану были большими фанатами UFC и следили за всем, что происходит в сфере ММА, а потому не возмущались, когда Джефф просил внеплановую неделю отпуска перед боем. Хорошей новостью для Нила считается то, что работники его ресторана являются большими поклонниками боев, а это означает, что они не возмущаются, когда он просит неделю или две перед боем. А некоторые сотрудники Moxie's даже приходили поддержать Нила вживую на турнир UFC 228 в Далласе, где их коллега во втором раунде хай-киком вырубил Фрэнка Камачо. А заодно посмотрели, как Тайрон Вудли задушил Даррена Тилла.

«Они на 100 процентов поддерживают мою карьеру. Некоторые из руководства — большие фанаты ММА . Они знают бойцов, о которых я даже не слышал. Они звонят и говорят: «Эй, ты в курсе, что такой-то и такой-то дерутся?» И я такой: «Кто это?» Но они увлечены этим, чувак, так что это хорошее место. Они не новая порода фанатов ММА. Они наблюдают за этим годами, поэтому они уважают мое ремесло», — говорил Нил.

Когда Нил одолел Майка Перри, он получил гонорар по новому, улучшенному контракту, а заодно влетел в топ-15 полусреднего дивизиона. После этого американец решил не дожидаться миллиона баксов на счету и оставил работу в ресторане. Но в общепит пришлось вернуться — Джефф так сочно вырубал соперников, что большинство просто отказывалось принимать с ним бой. Если раньше он бился в среднем раз в пять-шесть месяцев, то теперь простой составил год, пока бой с Нилом не принял Стивен Томпсон.

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«Все, с кем я хочу драться, не хотят драться со мной, потому что я очень большой риск для них. Я тот, кто нокаутирует людей, поэтому я могу обрушить их акции. Так что я понимаю, почему они не хотят принимать бой со мной. Но это все равно дерьмово, мне нужны деньги, а я просто сижу здесь и жду. Я снова начал работать прямо перед ковидом, потому что предвидел, что какое-то время буду сидеть на скамейке запасных. Я вернулся в Texas Steakhouse, потому что больше не могу работать в Moxie's до двух или трех ночи. Это меня убивает», — сокрушался Нил в разговоре с Джеймсом Линчем.

Джефф продолжал работать и дальше, хотя особой нужды уже не было. В интервью перед поединком с Люке он говорил, что иногда работает в разных местах, причем делал это даже в период тренировочного кэмпа. Бой с Люке стал для Нила последним по второму контракту. Официально неизвестно, какой гонорар Джефф получил за этот и другие поединки, но за нокаут Дана выписал бойцу бонус в 50 тысяч долларов, плюс еще шесть тысяч прилетели от спонсоров. Похоже, о работе в сфере обслуживания действительно пора забыть. Тем более Шавкат Рахмонов — не тот боец, к которому реально подготовиться в перерывах между сменами.