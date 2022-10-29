Проигнорировал звонки врачей и вышел в клетку. Единственный ВИЧ-инфицированный боец ММА — кто он

Джерри Белл избегал новости о диагнозе три года.

В октябре 1995-го в Шарлотте, Северная Каролина, состоялся турнир WCC — World Combat Championship. Событие, организованное Кристофером Питерсом, сыном голливудского продюсера Джона Питерса, по своей задумке было первым чемпионатом мира по ММА.

Питерс хотел создать проект, который бы конкурировал с UFC, но при этом был оригинальным. Поэтому в WCC он устроил два турнира: в сетке первого соревновались только ударники, в сетке второго — грэпплеры, а победители проводили суперфинал. Все поединки длились один 22-минутный раунд, но правила у ударников и борцов отличались. Любителям подраться в стойке запретили проводить сабмишены, а время в партере было ограничено двумя минутами. Грэпплерам тоже поставили лимит: не больше десяти минут на канвасе, но приемы, естественно, разрешены. Все поединки проводились на голых кулаках, а девизом ивента, напечатанным на афише, было: «Мы тут не в игрушки играем!».

Афиша турнира WCC. Tapology

В число участников турнира вошли член клана Грейси Ренцо, экс-чемпион мира по боксу Джеймс Уорринг, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Бен Спейкерс и много других титулованных спортсменов. Среди топовых атлетов затесался американец Джерри Белл — боксер-любитель без единого поединка в ММА.

Белл начал заниматься боевыми видами спорта, участвуя в полупрофессиональных соревнованиях Toughman. В таких турнирах обычно бились боксеры, которые либо не тренируются вообще, либо делают это время от времени. Среди боксеров выходного дня Белл оказался лучшим: под руководством тренера Билли Стэника он стал трехкратным чемпионом Южной Каролины. Тяжеловес планировал дебютировать в профи, но перед этим решил попробовать что-то новое и заявился на WCC.

Джерри Белл.

Перед поединком он прошел тест на ВИЧ, но затем игнорировал звонки врачей, спешивших сообщить ему результаты анализов. Белл как-то признался, что был неразборчив в связях и не верил в эффективность презервативов. Боксер нервничал, но оставлял звонки неотвеченными и продолжал готовиться к выходу в клетку.

Белл не участвовал в основной сетке — он бился в предварительных поединках (там правила основных сеток не действовали) за право стать запасным, если потребуется замена. Противником стал Фил Бенедикт: известно, что этот невысокий, но мощный борец NCAA жал от груди 180 кг. Бенедикт быстро свалил Белла на канвас, но боксер успел провести точный правый кросс, после которого у борца открылось рассечение. Впрочем, кровь не помешала Филу оседлать Белла и оформить удушающий всего за 33 секунды.

В следующем году Белл дебютировал на профессиональном ринге и победил нокаутом в первом раунде. Он по-прежнему игнорировал попытки врачей связаться с ним и продолжал тренироваться, будто все в порядке. В конце концов, через два года после того, как ему сделали тест, Белл сдался и ответил на звонок. Худшие опасения подтвердились — он был ВИЧ-инфицирован. Несмотря на новость, боксер продолжил карьеру. Он скрывал диагноз до 1998 года и набил рекорд 9-0, нокаутировав всех соперников в первом или втором раунде. Во многом этому способствовал уровень оппозиции: общее число побед и поражений его соперников — 0-20.

Хотя карьера Белла в ММА длилась лишь 33 секунды, его бой с Филом Бенедиктом в WCC стал важной частью истории единоборств. Джерри — первый и единственный боец ММА с положительным тестом на ВИЧ. Белл повел себя безответственно, когда игнорировал звонки врачей, — во время любого из поединков он мог заразить соперника. Актуальной информации о судьбе боксера нет, но еще в 2016-м он вместе с тем самым тренером Билли Стэником проводил тренировки для женщин в родном зале White Rock Boxing Gym.