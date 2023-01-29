«Готов драться с Даной Уайтом по ММА». Американский менеджер Федора: большое интервью

Джерри Миллен знаком с Последним Императором больше 20 лет.

5 февраля рано утром по московскому времени на турнире Bellator 290 в Калифорнии Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером. После этого поединка Последний Император, которому в 2023 году исполнится 47 лет, завершит карьеру.

Как и в случае с другими боями Федора в Bellator, переговоры по бою с Бейдером вел его американский менеджер Джерри Миллен, который не очень хорошо знаком российским фанатам. Миллен работал в Pride, М-1 и Rizin. Он давно дружит с Федором, и когда Емельяненко-старший решил возобновить карьеру, помог ему договориться с Bellator. Также Миллен — один из злейших врагов Даны Уайта, они вступали в открытый конфликт, и менеджер даже вызывал босса UFC на бой — причем готов подраться с ним и сейчас. Обо всем этом и о многом другом Миллен рассказал в большом интервью «СЭ».

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Менеджер Федора в США

— Расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы впервые встретились с Федором?

— Ох, это было очень давно. Я встретил Федора где-то... Это были времена раннего Pride. Возможно, в 2001 или 2002 году. Я был вице-президентом Pride в течение десяти лет — Федора вместе с его женой Оксаной я встретил во время моей первой поездки в Японию. Я сел рядом с ними. Федор — очень тихий, скромный человек. Так что я знаю его уже примерно 22 года.

— Когда именно вы стали менеджером Федора в США и являетесь ли им сейчас?

— Это случилось после того, как я десять лет был вице-президентом Pride, а затем Pride был поглощен UFC. Я не люблю Дану Уайта, он побил свою жену и сделал много плохих вещей, о которых мы все знаем. Он нехороший человек, и я не хотел работать в UFC, а Федор — единственный боец из Pride, который не перешел в UFC. Тогда Федор спросил меня, не хочу ли я отправиться работать в Россию.

Я бывал в России, я люблю Россию, ее народ. Я не хочу быть вовлеченным в политику. Политика разделяет людей. Люди спрашивали: «Что? Ты едешь в Россию? Ты сошел с ума?» Нет, Россия клевая. Люди — это люди, а политика — это политика. Я это не смешиваю. Надеюсь, когда-нибудь смогу туда вернуться и увидеться с моими русскими друзьями.

В общем, я работал в Японии, и когда мы с Федором не перешли в UFC, Федор сказал: «Эй, мы создаем компанию под названием М-1, хочешь со мной поработать?» Я сказал: «Да, почему нет?» У меня появилась возможность работать с Федором в М-1 в течение пяти лет, в то время его менеджером был Вадим Финкельштейн. Я видел многих людей, которые работали с Федором, и было много вещей... которые нельзя назвать крутыми. Я покинул М-1, потому что Вадим был должен мне много денег. Потому что в М-1 тратили деньги как сумасшедшие. Федор на некоторое время остался в М-1, а затем завершил карьеру. И как-то Скотт Кокер, мой давний друг, захотел, чтобы Федор посетил один из турниров Bellator в качестве почетного гостя.

Я позвонил Федору, он тогда уже закончил и стал работать в Министерстве спорта России, в Союзе ММА России. Я спросил: «Ты не хотел бы появиться на шоу в Америке?» Он ответил: «Конечно!» Он приехал, и я помню это. Он посетил турнир, раздал автографы, а затем мы поехали на машине обратно в аэропорт. Он сказал: «Я думаю о том, что, может быть, пора вернуться, провести еще один бой». Федор — великий боец, один из величайших, если не лучший. Он сказал: «Может, один бой, может, два». Я ответил: «Все зависит от тебя». Он спросил, помогу ли я ему. Мы были друзьями, я никогда не был его менеджером ранее. И я сказал: «Я, безусловно, помогу тебе, потому что ты мой друг. Но я не помогу тебе с UFC, потому что Дана Уайт — нехороший человек».

Когда UFC купили Pride, они хотели уничтожить престиж Pride, чтобы все выглядело так, что UFC — короли всего. Но на самом деле в то время они таковыми не были. По моему мнению, они хотели, чтобы наследие Федора было уничтожено. Они говорили: «Бойцы Pride были никем. Брок Леснар — вот кто номер один в мире». UFC и Дана продолжали бросаться все большими и большими деньгами, но у Федора есть моральные принципы. Дело не только в деньгах. Федор отклонил предложение UFC, потому что не верил Дане Уайту как бизнесмену и, думаю, как человеку. И я сказал ему: «Оставайся в стороне от UFC. Я думаю, что твое наследие намного важнее и больше, чем UFC».

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Английский Федора

— Вы сейчас рассказали всю историю за пару минут.

— Да, это была длинная история. (Смеется.)

— Если вы не против, мы пройдемся по ней последовательно, шаг за шагом. Итак, сейчас мы можем говорить, что вы являетесь менеджером Федора в США, верно?

— Да-да.

— Мы знаем, что Федор немного может изъясняться на английском. Бывали ли у вас долгие беседы без переводчика?

— О, конечно! Мы с Федором постоянно общаемся без переводчиков. Иногда, так как это очень сложный бизнес, мы пользуемся помощью переводчика, но в остальном у нас нет проблем с общением на английском.

Кончина Pride

— В 2006 году у вас был жесткий телефонный разговор с Даной Уайтом во время эфира на радио. Тогда вы говорили, что Дана боится, что Чак Лидделл может проиграть Вандерлею Силве. Уайт в ответ сказал, что Pride скоро перестанет существовать. Вы тогда как восприняли его слова? Ведь они оказались пророческими.

— Дана говорит много чего. Это послужило началом интереса UFC к приобретению Pride. Я боролся против продажи, умолял Сакакибару не продавать промоушен, но они солгали. Они сказали Сакакибаре, что сохранят Pride, что они любят Pride и сделают турнир Pride против UFC. Все это оказалось враньем. Лоренцо Фертитта, Дана Уайт, Фрэнк Фертитта, Zuffa — они лгали. Они плохие люди. Я сказал, что они собираются закрыть компанию. Мне ответили: «Нет, нет, в контракте...» Но UFC плевать на контракты. Они закрыли компанию. Без предупреждений японские офисы были закрыты. Я в тот момент уже ушел из Pride, но мне позвонили и сказали: «Они выгоняют нас из офиса, сообщили за три часа». И я ответил: «Я же вам говорил. Это то, что должно было случиться».

Дана — грязный бизнесмен. Его не волнуют бойцы, он думает только о том, чтобы быть Даной Уайтом. Крутым парнем. И, как вы можете видеть, он так хочет быть классным парнем, что может избить жену на видео. И никаких последствий. Но представьте, если бы глава ФИФА, НБА или МЛБ попал на такое видео. Он бы сгинул. Когда футболист бьет свою жену или Джон Джонс бьет свою девушку, его арестовывают. Однако никаких последствий для Даны Уайта. Но карма. Карма. Карма всегда возвращается обратно, он свое получит, я уверен.

Почему Федор не перешел в UFC

— Перед тем как Pride распался, его бойцам, в том числе Федору, предложили подписать новые, улучшенные контракты. Федор отказался, хотя не знал, что на следующий день Pride станет частью UFC. А знаете ли вы, почему Федор в тот момент отказался?

— Федор — человек принципов. Он очень религиозный, он не думает только о деньгах. Он любит соревноваться, поэтому до сих пор дерется. Федор заработал уже достаточно и продолжает биться не ради денег. Дана Уайт сказал много плохих вещей о Федоре в публичном поле до того, как они купили Pride. А после этого заявил: «О, прости, Федор, я просто шутил». Федор же ответил: «Я так бизнес не веду». Я знаю семью Федора, его детей, его мать, братьев. Для меня было важно защитить его наследие, потому что он один из немногих, у кого до сих пор есть наследие, которое не забрал себе UFC. И никогда не заберет. Я горд тем фактом, что Федор стал легендарным и без UFC. А проиграет он или победит в следующем бою — это не имеет значения. Нельзя смотреть на Федора и не говорить, что он — один из величайших.

— Вы как один из сотрудников Pride были в курсе, что промоушен перейдет во владение UFC? Это же означало бы, что Федор автоматически стал бы бойцом UFC.

— В тот момент у Федора не было действующего контракта с Pride, поэтому он бы не стал бойцом UFC автоматом. Он мог покинуть Pride и не переходить в UFC. Честно говоря, у большинства бойцов в Pride не было контрактов. Я не знал, что именно тогда происходило. Сакакибара сказал, что у него есть предложение о продаже. Я сказал, что считаю продажу ошибкой, но у меня была хорошая компенсация за увольнение, и это была компания Сакакибары, так что я не мог сказать ему: «Ты не можешь это сделать». Это его компания. Но Федор не имел понятия о намерениях продать промоушен. Он был свободным агентом, в тот момент российские ММА развивались, у нас была команда в Старом Осколе, и мы пять лет работали в М-1.

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— Я имею в виду, что если бы Федор подписал новый контракт с Pride, после покупки он стал бы бойцом UFC.

— Верно! Но в конце концов контракт он не подписал, нам повезло. Если вы подписываете контракт с UFC, а потом не делаете, что они говорят, они не будут давать вам бои, загнобят вас. И давайте будем честны: у UFC много проблем. Ушел Диас, ушел Нганну, Дана Уайт бьет жену.

— Вы сказали, что проблема несложившихся переговоров между UFC и Федором не в деньгах, а в том, что Дана вел себя неуважительно. Как думаете, почему Дана так грубо себя вел?

— Я тогда уже знал Дану Уайта много-много лет. Он был хорошим парнем, вот такого размера [показывает мизинец], худой парень с редкими волосами и очень плохими зубами. UFC был отстоем [показывает большой палец вниз и издает неприятный звук], а Pride — был вот здесь [указывает пальцем вверх]. Он приезжал в Японию и был другим человеком, но UFC рос, он начал принимать стероиды, встречаться с ринг-герлз. Я дружу с мамой Даны Уайта — есть интервью с ней, которое облетело интернет. Я записал его 10 лет назад. Оно показывает, как Дана относится к людям. Он стал высокомерным. Дана считает, что он важнее, чем бойцы. Он считает, что это он — звезда. В UFC звезды — это бойцы, которые тренируются каждый день, рискуют своей жизнью. Дана как ребенок в старшей школе, который хочет казаться суперзвездой. Когда UFC был выкуплен компанией Endeavor, Дана Уайт должен был уйти. Он должен был взять около 90 млн долларов. Но если бы Даны не было в UFC, в Лас-Вегасе он был бы просто очередным жирным богатым парнем.

Индивидуальность Даны Уайта заключается в UFC. У себя в голове он рок-звезда. Посмотрите интервью, где он говорит о своем наказании за драку с женой. Он такой: «Ничего не произошло. Я — босс. Если я уйду, компании будет плохо». Многие люди разочарованы в Дане Уайте, но он все еще остается высокомерным — даже после того, как избил жену. В конце концов, он просто придурок. Дана Уайт — полный придурок. Он груб к людям, к бойцам, к собственной матери. Они не платят бойцам так, как должны. Он плохой человек, а Федор такое распознает. Я аплодирую ему за отказ от UFC. Федор мог бы заработать там намного больше денег. Намного больше. Но он не продал свои принципы.

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— Если проблема не в деньгах, значит, в UFC предложили достаточную сумму?

— Да, я верю, что да. Они предложили много денег, очень много. Дана Уайт хотел размазать всех бойцов Pride, потому что у него не было сомнений, что UFC больше, чем Pride когда-либо был. Он хотел получить Федора не для того, чтобы его прославлять, а чтобы его победили. После чего он мог бы сказать: «Вот видите, бойцы Pride не такие уж великие».

— Федор выступал в Affliction, в Strikeforce. Эти варианты были лучше в финансовом плане?

— Они были хороши, но не настолько, как UFC. Скотт Кокер возглавлял Strikeforce, а затем Bellator. А Скотт Кокер — один из лучших ММА-промоутеров на моей памяти. Он относится к бойцам честно, его слова соответствуют поступкам, и он уважает бойцов. Он не говорит гадостей про бойцов и справедливо им платит.

— Помните ли вы, как проходили переговоры Федора с UFC на Кюрасао?

— Я не принимал в них участия, потому что был только вице-президентом в М-1. Наши отношения с Даной Уайтом уже были не лучшими. Так что в эти переговоры был вовлечен Вадим Финкельштейн. Меня там не было, но я знаю детали, хотя и не могу их рассказать. Там было хорошее предложение, но Федора не волновали деньги. Все упиралось в оскорбительное отношение. Жизнь одна, поэтому относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. И я не думаю, что Дана Уайт позволял кому-то относиться к себе так, как он относится к другим людям.

— Брок Леснар против Федора Емельяненко — сколько всего было попыток сделать этот бой? Когда он был наиболее близок к его организации?

— Вероятно, этот бой был ближе всего к реализации на той встрече на острове.

— На Кюрасао?

— Да, забыл название острова. Помню, что это происходило на острове.

— А в чем была главная проблема?

— Дана Уайт. Он главная проблема.

— На многочисленных форумах фанаты писали, что ваши тяжелые взаимоотношения с Уайтом стали одной из причин, по которой Федор так и не подписался в UFC. Насколько это близко к правде?

— Безусловно, это не так. Федор — сам себе хозяин. Он сам принимает решения. И Федор решил не подписывать контракт с UFC. Что бы Джерри Миллен ни делал и ни говорил, пытаясь повлиять на Федора, Федор — мужчина, который принимает собственные решения. Говорил ли я ему, что думаю об UFC? Безусловно.

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Бой с Даной

— Вы вызывали Уайта на бой, а Дана предлагал вам оплатить билет до Вегаса и подраться в зале. Он говорил, что если не сможет вас нокаутировать, то заплатит 10 тысяч долларов. Почему отказались от такого щедрого предложения?

— Во-первых, я не буду драться за 10 тысяч долларов, потому что знаю, сколько у него денег. Он хотел со мной боксировать, а я предложил ему подраться по правилам ММА — и он испугался. Если Дана захочет подраться по ММА — я готов, без проблем. Но для начала пусть пройдет тест на стероиды. Потому что все знают: Дана Уайт сидит на стероидах. Так что если он пройдет тест, я готов подраться с ним в любой день. Джейк Пол недавно подписался в PFL — наш бой с Даной мог бы стать соглавным на его турнире. Может, его жена будет у меня в углу.

— И сколько вам нужно, чтобы подраться с Даной?

— Зависит от того, сколько у него денег. Он говорит, что у него их много. Миллион долларов, и мы отдадим их на благотворительность. Но он этого не сделает, он боится.

Мама Уайта

— Насчет того интервью с мамой Даны. Когда вы его брали, какой была цель?

— Мама Даны написала книгу о нем. А я дружу с его мамой, и, на самом деле, мне жаль Дану Уайта. Потому что когда собственная мать тебя не любит — это проблема. Его мама очень приятная женщина, она медсестра, она рассказала мне кучу историй из молодости Даны и много историй о том, что происходило в тот момент. Это ужасные истории, и их нет в книге — в книге о его поступках рассказывается мягко. Но некоторые вещи она рассказала мне на камеру. 10 или 11 лет назад, когда я записал это интервью, никто не мог говорить о Дане Уайте, потому что он был как король или крестный отец: «Поцелуй кольцо, если хочешь драться в UFC». Бойцы ничего не говорили про него, потому что тогда не смогли бы драться в UFC и покинули бы промоушен. Я же пытался быть Джейком Полом 10 лет назад.

Потом его мама выпустила книгу, и я спросил, могу ли сделать с ней видеоинтервью. Она сказала: «Конечно». Мы сделали это интервью, загрузили его на YouTube, но UFC были настолько могущественны, что каждый раз, когда мы размещали это видео в интернете, они его сносили. Но пара смышленых фанатов скачали это интервью и загрузили его на YouTube в Бразилии и, кажется, в России. И UFC не смогли удалить его. Это причина, по которой то интервью все еще доступно. А сейчас, когда он избил жену на видео, люди вернулись к этому интервью, где его мама говорит, что Дана постоянно дерется с женой, занимается сексом с ринг-герлз, употребляет стероиды. О Боже! Люди говорили об этом еще 10 лет назад.

Допинг в Pride

— Бывший боец Pride Энсон Инуэ недавно показал свой контракт с организацией. В разделе, озаглавленном «Незаконное употребление медикаментов», был пункт, который исключает стероиды из области испытаний. Такой пункт был в контрактах всех бойцов?

— Не знаю, потому что я не составлял все контракты. Контракты, которые я подписывал в Америке, не имели такого пункта. В Вегасе бойцов тестировали на стероиды (Pride провел два турнира в Лас-Вегасе, на одном из них Федор Емельяненко победил Марка Коулмэна. - Прим. «СЭ»). Некоторые находили способы пройти тесты? Не знаю, Pride был большой организацией, и я не контролировал все. Были ли некоторые бойцы на стероидах? Возможно. Успешно пройти тест на стероиды было достаточно легко даже в те дни.

— У Федора такого пункта тоже не было в контракте?

— Не знаю, в США не было таких пунктов в контрактах. Федор никогда не употреблял стероиды, гарантирую. Вы же знаете, как выглядят парни на стероидах. Уххх! Федор на них не похож. Федор очень скромный, такой тип парня, которого видишь на улице и думаешь: «О, наверное, я бы смог подраться с этим парнем». Не совершайте эту ошибку! Нет, Федор не употреблял стероиды.

Гонорары Федора

— Можете ли сказать, в каком промоушене Федор получил самый большой гонорар в карьере?

— Вероятно, в Bellator. Скотт Кокер действительно позаботился о нас. Если мы будем сравнивать, то в Bellator платили больше всех.

— На втором месте после Bellator был Pride?

— Да. В Strikeforce было меньше, в М-1 меньше. Но не уверен насчет М-1 — я занимался делами Федора только по сделкам в Bellator.

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Финкельштейн

— Вы проработали в М-1 больше пяти лет. Что в те времена вас впечатлило больше всего?

— Хороший вопрос. Мне нравилась команда, в которой я работал, Федор был вовлечен, но методы управления компанией Вадима Финкельштейна были ужасными. Когда я покинул М-1, Финкельштейн остался должен мне четверть миллиона долларов. Я ушел, потому что у Вадима закончились деньги, а я не мог работать бесплатно.

Но было весело, мы путешествовали по всему миру. Вадим просто не был хорошим бизнесменом, он не смог управлять M-1. Все шло своим чередом, я не получил много денег, которые мне причитались, и мне пришлось платить людям из своего кармана, чтобы оплатить счета М-1.

— Два года назад Вадим Финкельштейн жестко отреагировал на ваши слова о нем, когда вы сказали, что он украл большую часть гонорара Федора за бой с Орловским. Он сказал, что уволил вас за воровство. Можете рассказать эту историю со своей стороны?

— Если будете говорить с Вадимом, спросите, как я украл деньги. Как это возможно? Все деньги были на его счету, он контролировал финансы. Я не имел контроля над деньгами, я занимался продакшеном. Так как я мог украсть деньги? Он не заплатил. Я делал весь продакшен для М-1: в Европе, России, Америке. И это стоило больших денег, потому что прямые трансляции по телевидению — это очень дорого.

Так что я не знаю, как я мог украсть деньги, это невозможно. Он должен мне четверть миллиона долларов еще с тех дней. Он никогда не увольнял меня. У меня был видеоархив: заплати деньги, которые должен, и я отдам его тебе. Он говорил: «Нет, нет, я заплачу позже, вышли записи». Нет, я не отправлю записи без оплаты. Он не заплатил мне, так что я продал архив.

— В том интервью Финкельштейн тоже назвал вас аферистом.

— Вадим Финкельштейн — мясник. Он работал мясником, это то, чем он занимался до того, как стать ММА-менеджером. Он не бизнесмен, а мясник. Я все еще вовлечен в ММА, а Вадим Финкельштейн — нет, его больше нет в индустрии. Так что это он аферист. Самый большой вопрос — почему Вадим Финкельштейн больше не менеджер Федора? Вадим — тот, кто на самом деле ворует деньги, поэтому он и не работает с Федором.

— А кто самый большой аферист в ММА из тех, кого вы встречали?

— Помимо Даны Уайта? Вадим Финкельштейн и... как зовут этого парня... Евгений Коган. Знаете этого парня, переводчика? Он был переводчиком, которого Вадим поставил во главу М-1. Переводчик, который управлял бизнесом. Он находился на этой должности около шести месяцев. Все ненавидели этого парня. Я не беспокоился по поводу него, он был просто шуткой. Но в порядке убывания: Дана Уайт, Вадим, Евгений.

— Вы сказали, что продавали записи старых турниров, чтобы возместить ущерб. За сколько удалось продать?

— Я продал ленты, [на которые записывались турниры]. Они стоили около 200 долларов. Думаю, всего я получил за них 20 тысяч долларов. Потому что я продавал их не как архив, а как ленту, которую можно было бы использовать заново. Я сказал Вадиму: «Это твой архив. Это бесценно. Просто заплати по счетам». Я платил людям в Америке из своего кармана, потому что в М-1 не платили, Вадим отказался платить. Так что я заплатил за Вадима из своего кармана. Я получил за них 20 тысяч долларов, но он все еще должен мне 230 тысяч долларов.

Возобновление карьеры Федором

— Когда Федор возобновлял карьеру, вы говорили, что для его камбэка у вас было много потенциальных соперников. А была возможность в тот момент попасть в UFC?

— Нет, потому что я не разговариваю с UFC. К сожалению, сейчас это самая крупная организация в мире, но у нее много проблем. Дана Уайт хотел заполучить Федора так сильно. У него есть деньги, а богачи — высокомерные, они думают, что могут получить все, что хотят. «Федор, я хочу подписать тебя». А Федор такой: «Нет. Я не согласен с тем, кем ты являешься». — «Но я же только шутил». Федор так не шутит, он очень серьезный, когда дело касается таких вещей. Федор относится к людям так, как хочет, чтобы относились к нему.

Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

— Почему выбрали именно Джайдипа Сингха, у которого в профессиональной карьере было 2-0? Вы понимали, что это мисматч?

— Я всегда говорю, что в ММА вы не знаете, что может произойти. Мисматч? Что такое мисматч? У Rizin нашелся такой оппонент, потому что Джайдип Сингх был наполовину японцем, он тренировался в Японии. Так что они хотели этого соперника. Выбрать его было решением Rizin. Я работал в Rizin в то время, и это было решение Сакакибары, и мы убедили Федора подраться с Джайдипом Сингхом. Он сказал: «Я не знаю, может быть...» Я ответил: «Просто сделай это. В Rizin хотят этот бой, потому что он первый после возвращения».

— Федор говорил, что индийский боец не его уровень?

— Федор никогда не обсуждает чьи-то навыки. Он никогда не говорил «он не моего уровня». Думаю, в мыслях Федора было: «Знаете что, если в Rizin хотят, чтобы он был моим соперником, и у Джайдипа Сингха есть уверенность принять этот бой...» Джайдип Сингх принял тот бой, вот в чем безумие. Я бы никогда не согласился на бой с Федором. А Джайдип принял бой.

Александр Емельяненко

— Как хорошо вы знаете брата Федора, Александра?

— Да, я неплохо его знаю.

— В чем братья принципиально отличались?

— Я бы не хотел говорить о семье Федора. Я знаю Александра и некоторые вещи, которые происходят, но не хочу об этом говорить, потому что это семья Федора, а я люблю Федора, его маму, его семью. Я их уважаю. Это семейные проблемы. Если говорить о моем личном отношении, Александр был хорошим бойцом раньше, сейчас я вижу, что происходит с ним в России. Я не задаюсь вопросом, что там творится, но и о их семье говорить не хочу.

— Что касается спортивного аспекта, мог ли Александр подписать контракт с UFC?

— Мог ли? Я так не думаю. Не думаю, что они когда-либо преследовали цель его подписать.

— Вице-президент Affliction Том Атенсио рассказывал, что Александр пытался украсть у него часы. Верите ли в это?

— Нет, не стоит верить тому, что говорит Том Атенсио. Если бы Александр хотел украсть часы Тома Атенсио, Александр украл бы часы Тома Атенсио.

— Сейчас много разговоров о том, что Вадим Немков в будущем перейдет в UFC. Если это случится, кто будет вести переговоры?

— Не я. Но Вадим не перейдет в UFC. Вадим в Bellator, он чемпион Bellator и будет выступать там.

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Бой Федора с Бейдером

— Как думаете, почему Федор так хочет подраться именно с Бейдером перед окончанием карьеры? Для него это не слишком рискованно?

— Да, это рискованно. Любой бой — это риск. Федор никогда не ищет оправданий, когда проигрывает. Я могу найти ему оправдание. В первом бою Федор проиграл, потому что был немного болен. Так или иначе, Райан Бейдер выиграл тот бой, который был очень быстрым, как вы видели. Там не было лаки-панча, я так не считаю. Это бой — если ты пропускаешь удар и падаешь в нокдаун, это не удача, а навыки. Но я думаю, в этот раз вы увидите другой бой.

Федор хотел реванша — так работает мир ММА. Мы провели много переговоров, чтобы заполучить этот бой, потому что Райан Бейдер — чемпион. Переговоры велись со Скоттом, а он человек слова. Скотт сказал: «Окей, это твой последний бой перед завершением карьеры, я позволю тебе подраться с Райаном Бейдером за пояс». Славно, что Скотт принял это решение, потому что он мог отказаться. Ведь если Федор выиграет пояс, а затем закончит, у Bellator не будет чемпиона в тяжелом весе. Так что затем Молдавский станет чемпионом Bellator в тяжах.

— Как думаете, как закончится бой?

— Нет сомнений, кто-то будет нокаутирован. Надеюсь, это будет Райан Бейдер. Единственная вещь, которую тут точно можно сказать: бои Федора не бывают скучными.

— Есть ли шанс, что Федор все-таки продолжит карьеру после Бейдера? Что должно произойти для этого?

— Нет, он сказал, что это его последний бой и что он закончит с ММА. Но кто знает, может быть, он попробует бокс. Даже в США, потому что Джейк Пол ищет оппонента, так что, возможно, мы подеремся с Джейком Полом по правилам бокса. Посмотрим, что получится. Федор хочет провести время со своей прекрасной семьей, потому что дети растут очень быстро. Я буду скучать по боям Федора. Когда он дерется, у меня ощущение, что дерется мой младший брат. Сердце колотится вот так [бьет рукой по груди].

Мы прошли долгий путь и где только ни бывали вместе. Я был в России в храмах, в бане, купался в реке. Я буду скучать по тем временам. Я хотел бы вернуться в Россию, провести там время. Уверен, мы с Федором сделаем что-то вместе после того, как он завершит карьеру.

Любовь к России

— А можете назвать свою любимую русскую традицию?

— Любимая — это баня. Там очень жарко. Федор брал меня в очень-очень жаркие бани, но мне это нравилось. Еще я обожаю борщ и русских людей. Думаю, русские люди классные. В Америке сейчас много пропаганды: «Россия плохая, Россия плохая». Это чушь. Я был в России раз 30-40, и я люблю Россию, тут хорошие люди и самые красивые женщины в мире. Только не говорите американкам, что я так сказал.

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— Федор — крутой банщик?

— О да. Федору нравится брать меня в баню и смеяться надо мной, потому что там так жарко. «Мне конец, Федор», а он такой: «Ха-ха-ха, американец, ха-ха-ха». Да, там жарко, вы знаете, что такое баня. Большинство американцев никогда не слышали о бане. У нас есть паровые комнаты, но там нет никаких проблем. А баня — ох, это безумие. Но я люблю русскую культуру. Хочу привезти мою семью в Россию. Этим летом мы собирались приехать в Москву на каникулы. У меня дети-подростки, которым я хочу показать Россию. Но, к сожалению, из-за всего происходящего мы не сможем приехать. Надеюсь, однажды я смогу привезти моих детей в Россию, потому что для детей, особенно американских, очень важно посетить Россию, увидеть, какая она на самом деле. А не то, что показывают по телевизору, пишут в журналах и интернете. Но, к сожалению, правительство иногда [крутит рукой у головы] лажает.