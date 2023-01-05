Джейк Пол подписал контракт с PFL. Блогер-боксер стал бойцом ММА и владельцем доли промоушена

Джейк проведет бой по ММА уже в 2023 году.

Джейк Пол устал избивать ветеранов UFC по правилам бокса — вполне вероятно, что теперь он попытается сделать то же самое в смешанных единоборствах. Как сообщили в New York Times, главный хейтер UFC подписал многолетний контракт с PFL, и это, конечно, не рядовое соглашение.

Пол не только будет выступать в PFL как боец. С подписанием контракта он и его деловой партнер Накиса Бидариан также приобрели долю в компании. Джейк будет биться в новом дивизионе Super Fight. Уже ясно, что такие турниры будут продавать по системе pay-per-view, а Пол и Бидариан входят в число основателей нового дивизиона.

Оба также получили должности в компании. Официальный пост блогера звучит нескладно — «руководитель отдела защиты бойцов». По сути, Джейк просто будет медийно продвигать PFL всеми доступными ему способами. Бидариан, который ранее работал финансовым директором UFC, будет помогать лиге с организацией и логистикой турниров нового формата.

Как сообщает NY Times, в дивизион Super Fight будут подписывать максимально медийных бойцов, способных привлечь платежеспособных клиентов. Грубо говоря, в PFL придумали отдельную категорию, которая будет состоять из боев вроде Порье — Чендлер. В дивизионе Super Fight бойцы будут получать не менее 50% дохода от платы за просмотр — столько же получают спортсмены в американском футболе. Права на трансляцию получили ESPN и сервис DAZN.

Джейк Пол. Фото Соцсети

Бойцы в новом дивизионе PFL получат гораздо более серьезный доход, чем зарабатывают спортсмены в UFC, которым достается менее 20% от общей выручки. Также известно, что сезон PFL пройдет в обычном графике, а в дивизионе Super Fight в 2023 году состоится два турнира. Один из кардов возглавит Кайла Харрисон, второй — как раз Джейк Пол.

А в руководстве PFL, похоже, настроены противостоять UFC не меньше, чем Джейк. Председатель лиги Донн Дэвис остался крайне доволен сделкой: «Вы больше не заключенный UFC. Теперь вы можете выбрать между UFC и PFL, но PFL отличает, что мы создаем настоящее экономическое партнерство для бойцов».