Джейк Пол снова разнес звезду ММА. Следующим соперником станет 58-летний Тайсон

Конор Макгрегор уже пообещал уволить Перри из BKFC за такое выступление.

Утром 21 июля (по московскому времени) во Флориде состоялся боксерский вечер промоутерской компании MVP, а в главном событии Джейк Пол встретился с Майком Перри. Поединок был запланирован по формуле восемь раундов по три минуты, но всю дистанцию не продлился.

Джейк Пол — YouTube-блогер, который однажды решил попробовать себя в боксе, и получилось так хорошо, что он полностью переключился на этот род деятельности. Профессиональный рекорд Пола перед этим поединком составлял девять побед и только одно поражение. Джейк начал с победы в первом раунде над таким же, как он, блогером, затем вырубил баскетболиста Нейта Робинсона, после чего переключился на бойцов с реально громким именем.

Он нокаутировал экс-чемпиона Bellator и ONE Бена Аскрена, затем дважды победил бывшего обладателя пояса UFC Тайрона Вудли — первый бой завершился раздельным решением, а во втором Пол оформил нокаут. В шестом профессиональном поединке блогер единогласным решением одолел легенду UFC Андерсона Силву, после чего потерпел первое поражение в карьере — от настоящего боксера и сводного брата Тайсона Фьюри, Томми. Затем была непростая победа над Нейтом Диасом и два нокаута в поединках с неизвестными боксерами, Андре Огестом и Райаном Бурландом.

Майк Перри выглядел непростым вызовом. Это базовый боксер, бывший боец UFC, который начал драться на голых кулаках и стал чемпионом Bare Knuckle FC. Там у Перри шесть побед и ни одного поражения, в том числе он разобрался с такими сильными соперниками, как действующий боец UFC Майкл Пейдж и экс-чемпионы промоушена Эдди Альварес и Люк Рокхолд.

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Но уже в первом раунде стало понятно, что Пол набьет на Перри еще одну победу. В середине отрезка Джейк уронил соперника оверхендом, да и по сумме точных ударов был лучше. Во втором раунде сценарий повторился: снова нокдаун, уже правым хуком, и общее преимущество в течение трех минут.

Джейк Пол забирал раунд за раундом, хотя небольшие проблемы Перри ему иногда доставлял. Закончилось все по истечении первой минуты шестого раунда, когда соперники зарубились и победителем из этого столкновения вышел Пол, который уронил Перри. Майк сумел подняться, но рефери посчитал, что продолжать он не способен — 10-я победа Джейка Пола.

Следующим соперником блогера должен стать 58-летний Майк Тайсон — именно этот поединок был запланирован изначально, но Тайсон попросил сдвинуть даты, чтобы поправить здоровье. Теперь их бой намечен на ноябрь, а затем, вероятно, Джейк встретится с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, который в том же карде победил экс-бойца UFC Юрайю Холла.

Перри наверняка продолжит карьеру в BKFC, хотя новый совладелец лиги Конор Макгрегор уже пообещал уволить Майка за такое выступление. «Эй, Майк, ты уволен и можешь идти выступать в своем вонючем чемпионате по грязному боксу, — написал Макгрегор в соцсетях. — Вонь от него такая, что удачи тебе. Ты уволен». Перри на пресс-конференции уточнил, что Конор уволить его не сможет, так как Майк тоже владеет долей в промоушене.