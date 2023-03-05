«Нганну — большой ссыкун. Французские фаны? Мне их не жаль, пощады не будет». Джон Джонс отжигает после боя

Король вернулся.

Джон Джонс триумфально вернулся в клетку, выиграв 16-й титульный бой в UFC. Бывший чемпион-полутяж задушил за две минуты элитного тяжа совершенно новой волны ММА.

Это вторая самая быстрая победа Джона в UFC, скорее он прикончил только Владимира Матюшенко (1:54) в августе 2010-го. Более того, с 2013-го Костлявый вообще не выигрывал в первом раунде, последний раз он финишировал в этот промежуток Чела Соннена (на 4:33).

Джон Джонс. Фото Global Look Press

Самое фантастическое в успехе Джона — это то, что он продолжает побеждать, давно пройдя свой пик. У него нет прежней скорости и динамики, его стойка проржавела, его цепная борьба ушла, его клинч пропал. Но его феноменальный чемпионский характер и качество принятия решений вкупе с физической силой помогли ему управиться с конкретным оппонентом в конкретный момент. У Гана проглядывались слабости в характере и борьбе, и именно в эти две точки Джон ударил одновременно со страшной силой.

Боунс показал всем, что он соревнуется в собственном измерении и находится выше всяких рейтингов PFP и дивизионов. О чем говорить, если у всех действующих чемпионов UFC среди мужчин 17 побед в титульных боях на всех, всего на одну победу больше, чем у одного Джона. Немыслимо, как он выделяется на фоне этих ребят.

На послематчевой пресс-конференции чемпион продолжал излучать ослепительный хищный позитив, который был с ним всю боевую неделю — отказался жалеть французских болельщиков, снова раскритиковал навыки Гана и пообещал прикончить Стипе Миочича.

О ситуации, когда ему срезали тейп с большого пальца перед выходом в клетку

«Я сломал большой палец на ноге много лет назад, когда дрался с Челом Соненном. С тех пор я обматывал его лентой к каждой тренировке, каждый день, чтобы он снова не вылетел. Так-то с пальцем все было в порядке, но всякий раз, когда я поворачивался на нем слишком жестко, я испытывал самую мучительную боль. Я больше не хочу когда-либо выступать без тейпа на пальце. Надеюсь, правильные люди услышат меня и я больше не столкнусь с этим. Мой брат говорил мне: «У тебя должна быть кожа как у броненосца». Поэтому даже когда они срезали тейп, я сказал: «Срезайте, пофиг вообще, какая разница. Никто не остановит меня».

Об ударе Гана между ног

«Честно, этот удар не был таким болезненным. Я почувствовал покалывающую боль, поймите меня правильно, но этого было недостаточно, чтобы остановить меня. Я хотел, чтобы ни один подобный удар не остался без внимания. Поэтому я взял тайм-аут, дал рефери понять, что был совершен фол. Я заметил, что Сирил Ган в своих боях бил по затылку. Один из ударов, который уронил Тая Туйвасу, был по затылку. Я не хотел, чтобы какая-то такая подобная грязь сыграла роль в таком большом поединке».

Бой Джона Джонса и Сирила Гана. Фото Getty Images Фото Getty Images

О выступлении Гана

«Все знают, какая «физика» у Сирила Гана. Парень выглядит как бодибилдер. Но, послушайте, у Витора Белфорта вообще мышцы были даже в мочке уха (смеется). Я знал, что Сирил — самый несовершенный боец среди всех. Он самый быстрый в ударке, в футворке... но на удивление, он не использовал свой футворк сегодня, он стоял со мной в «кармане» (на средней боксерской дистанции. - Прим. «СЭ»)».

О Франсисе Нганну

Нганну после боя опубликовал твит: «Хорошая работа, Джоннибой. С уважением, Король в тяжелом весе». Когда сообщение передали Джонсу, он ответил со смаком.

«Франсис — большой старый ссыкун. Мне нравится эта фраза (смеется). Нравится. Все эти мышцы и — у заядлого ссыкуна (смеется). Я очень извиняюсь (смеется). Очень извиняюсь».

Джон Джонс. Фото Getty Images

О своей стойке и всего 3 спаррингах в кэмпе

«Всегда [после простоя] есть ощущение потери практики. И у меня была небольшая травма до боя, я по сути не спарринговал много. В сумме я провел три спарринга в этом кэмпе. Моя ударка была немного не в себе. Да, я делал много отработок в ударке, но не особо спарринговал. В клетке у меня было в моменте ощущение, что я как будто вспоминал, каково это - работать в стойке.

Но слава Богу, что все это продолжалось недолго, я взял его в захват, а это то, чем я занимаюсь всю жизнь. Мое БЖЖ на историческом максимуме, моя уверенность в своей борьбе на историческом максимуме. Тут еще мой стиль, я избегаю всего этого кикбоксинга сейчас, хочу сохранить мозговые клетки".

О бое против Миочича

«Я очень хочу драться со Стипе Миочичем, не было другого такого боя, который так бы меня заводил. Не думаю, что я когда-либо дрался с величайшим всех времен, а люди рассматривают его как величайшего тяжа.

Никто из моих прежних оппонентов не считался величайшим, поэтому это будет бой величайшего против величайшего. Я хочу выглядеть лучше в следующем бою. Стройнее, устрашающе, быстрее, хорошо отрепетированным. Я уже и так много тренировался под Стипе, просто нужно будет расчехлить старые записи и обновить их. Я финиширую Стипе Миочича. Я не выхожу на этот бой, чтобы выиграть у Стипе Миочича, я выхожу, чтобы доминировать над Стипе Миочичем. Это ровно то, что я сделаю.

Стипе Миочич. Фото Global Look Press

Я советую ему пока откланяться из пожарного депо, ему потребуется каждая его унция, я посвящу ему все мое безраздельное внимание, у меня нет никакой другой работы на стороне. Сейчас он говорит, что он тяжелее меня. Его мышление уже не в правильном месте. Это не соревнование по подъему железа. Он никогда уже не будет моложе, не будет быстрее. Я финиширую Стипе Миочича до наступления чемпионских раундов".

О том, жаль ли ему французских болельщиков

«Нет, мне не жаль их (смеется). Мне вообще не жаль французских фанов. Это бои, это война. И пощады не будет».