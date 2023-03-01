«Если у бойца были проблемы с деньгами, Джон оплачивал ему зал на полгода вперед». Истории про Джонса

Пивное пузо, лезгинка, совет от Минеева, щедрость.

5 марта рано утром по московскому времени один из величайших бойцов в истории ММА вернется в клетку: на турнире UFC 285 он подерется с Сирилом Ганом за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Джон Джонс состоялся как спортсмен, когда тренировался в Альбукерке в зале Jackson Wink, — у Грэга Джексона и Майка Винкельджона. В 2010-х там было много бойцов из России — естественно, они постоянно пересекались с Джонсом. И естественно, у них накопилось немало историй о нем. В этом материале мы собрали несколько — рассказанных в интервью «СЭ» в разное время. Поговорили мы не только с бойцами, но и с русским менеджером JW.

Шамиль Гамзатов, 13-1-1 в ММА (1-1 в UFC), тренировался в JW в 2016-м:

«Джон рассказывал, что перед первым боем с Густафссоном (сентябрь 2013 года, Джонс выиграл единогласным решением судей. — Прим. «СЭ») якобы пьянствовал, нормально не тренировался. Не знаю, насколько это правда, но, видимо, он несерьезно относился к делу. До такой степени был уверен в своих силах, что позволял себе отдыхать, ходить в клубы, но при этом выигрывать бои.

Он вроде и весит много. Когда был у него в лагере, он весил 110-111 кг, у него был прямо пивной живот. Реально как алкаш был, когда начинал тренироваться. За месяц вернулся к своим кондициям. В последние дни он сгоняет очень много, почти десятку за два дня. При этом чувствует себя легко. Может, дело в том, что он высокий, жидкость ведь легче выгонять.

Я с ним тренировался месяц с лишним, наверное. Вообще меня уговаривали остаться, тогда была организация World Series of Fighting, которая преобразовалась в PFL. Я готовился к бою, там были Тимур Валиев, Саид Нурмагомедов, еще один парень из Казахстана, в общем, много кто туда приезжал. Можно было делать хороший тренировочный лагерь. Би Джей Пенн, Алистер Оверим — все находились там на тот момент. Орловский тоже был. Интересное время. Местность мне не понравилась — такое серое место, депрессивное, некуда пойти, но там высокогорье, для спортсмена неплохо там потренироваться.

В общем, мы готовились к бою, я выиграл нокаутом. Мне предложили остаться [в Jackson Wink], говорили, что оплатят пребывание. Не помню, с кем тогда должен был драться Джон Джонс, но готовились мы вместе. Обычно они нанимают спарринг-партнеров, а наши-то приезжают и говорят: «Давай я буду бесплатно с тобой стоять». Они обычно 100 долларов за спарринг дают, если не ошибаюсь. Так же и Оверим, Орловский. Между собой они не спарринговались, нанимали всяких кикбоксеров. Может, думали, что могут в будущем встретиться между собой.

С Джоном Джонсом мы и спарринги делали, и грэпплинг. У него нет такого, чтобы пытаться кого-то срубить. Все аккуратно, спокойно. Я понял, почему он выигрывает. Когда он стоит напротив тебя, он буквально держит тебя в двух метрах от себя и не дает подойти, просто расстреливает. Если пытаешься сократить дистанцию — он бьет ногой по колену или по корпусу. Невозможно достать. А вот в борьбе он не впечатлил, если честно. Я с ним и по вольной боролся, и по грэпплингу».

Джон Джонс. Фото Global Look Press

Владимир Минеев, 16-1-1 в ММА, тренировался в JW в 2015-м:

«Физически одаренный человек, плюс с психикой все в порядке. Боец-молодец. Поработали, подвигались. Довольно-таки корректный парень, без закидонов, абсолютно не страдающий звездной болезнью. Хороший.

Спарринг? Мы вышли в ринг, надели перчатки. Он бил, я уклонялся, бил вразрез. Он оттягивался, обменялись ударами, побоксировали раунда два-три. По-моему, раза два мы боксировали. Не сказать, что он каждый день ходил на тренировки. Видел его раза три-четыре. Может быть, у него свой график. Я не знаю.

Мы кикбоксировали. У него самобытная и своеобразная техника. Он прям не ударник, удары у него не тайские и не каратистские. У него какие-то ММАшные удары. Он умеет пользоваться своим телом. Меня в нем удивило то, что он чувствует свое тело каждой клеткой, до кончиков пальцев.

Стомпы? Да, он умело их применял. Был даже момент, знаешь, вот он как-то стоял на мешке, работал коленом и скручивался вот в эту сторону. Скручивался в обратную сторону. А я подошел и ему говорю: «Джон, извини, вот у меня такой вопрос — а что, если не скручиваться, а поставить корпус в такое положение (показывает) и выкинуть бедро дальше?» Он попробовал: «Oh, good». То есть, знаешь, вот человек, который был чемпионом UFC, и к нему подходит какой-то непонятный парень, дает совет, и он с благодарностью это воспринимает. Простой, адекватный парень. И не было такого, что мы на спаррингах как-то убивали друг друга. Все комфортно».

Рустам Хабилов, 24-4 в ММА, тренировался в JW с 2011-го по 2014-й:

«Мы с ним боролись в схватке по вольной борьбе, это совершенно другая вещь. Если дерешься по правилам ММА с борцом, бывает, что ему иногда нужно прикрыть голову, а это значит, что он может открыть ноги для прохода. Естественно, когда я с ним боролся, старался не дать ему балл. Поборолись со счетом 1:1. Еще я много раз боролся с Тимом Кеннеди, он тоже больше 90 кг весил. Запускал его через грудь. Он спрашивал: «Как ты это делаешь?» — я показывал. Там было много хороших парней, с кем можно потягаться. С Даниэлем Кормье у Джонса был хороший бой, Джон легко переводил его, но я тоже давал фору.

Пьяным его ни разу не видел. Он жестко пахал, тренировался. Думаю, если сейчас он может себе позволить пойти отдохнуть, погулять и выпить, то он уже тренируется не так хорошо, как раньше. С теми тренировками и нагрузками, что у него были, невозможно так отдыхать.

Нокаут в спарринге с Адланом Амаговым? Я не видел этого своими глазами, потому что сам стоял в спарринге в клетке, а они были внизу. В какой-то момент я услышал громкий рев, подумал: «Это кого там ножом ударили?» Спустился, а Джонс уже лежал и кричал, ему было больно. Видимо, ему в печень попали жестко. Все прибежали, собрались. Все были в шоке. Потом, на следующих спаррингах, Джонс настроился с ним зарубиться. Они вновь встали в пару, и была драка, все ждали этого спарринга».

Джон Джонс. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Азамат Гашимов, 8-3 в ММА, тренировался в JW c 2012-го по 2013-й:

«Джон Джонс... Сам он хороший парень. Помню, как мы с ним познакомились. Я подошел к нему, протянул руку, а он просто [вверх] посмотрел на меня — и дальше [пошел]. Я ему по голове так дал, говорю: «Руку дай, говорю». Я тогда на английском плохо говорил. Он мне в итоге протянул руку. Уже на следующей тренировке он подошел ко мне, протянул руку, а я ему так (Гашимов гладит волосы и смеется). Подколол его так! Он в ответ — а-ха-ха-ха! — сильно рассмеялся. После этого он начал со мной более-менее нормально общаться. А так он такой ходит там... Звезда».

Михаил Любимов, генменеджер JW:

«Он очень щедрый, очень многим помогает бойцам. У кого-то какие-то проблемы с деньгами, он заплатит им за зал на три, четыре, пять месяцев вперед, на полгода. Очень часто такое бывало. Любителям, начинающим помогал, профи. В этом отношении он, конечно, очень хороший. Хотя, конечно, когда деньги есть... Полегче [помогать]. Я часто к нему ездил, он давал коробки еды, чтобы я покормил ребят в зале. Много хороших жестов он делает. Мне он как-то бляшку с пояса UFC подарил, где рубики ставятся эти. Даже если покушать сходить, он за все это заплатит».