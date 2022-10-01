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Сегодня, 11:30

Джонс был так побит в бою с Густафссоном, что потом не мог подтереть задницу. Ему помогал тренер

Никита Горшенин
Корреспондент
Джон Джонс и Александр Густафссон.
Фото Global Look Press
Джонс и Густафссон в больнице Торонто после боя.
Фото Соцсети
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Неловкая история.

В сентябре 2013-го Джону Джонсу впервые — в своем 14-м бою в UFC — не удалось закончить поединок с чистым лицом. Талантливый претендент из Швеции Александр Густафссон так набросал лучшему бойцу мира, что его губы распухли, как от пчелиных укусов, а сечка над глазом едва не привела к остановке поединка.

Джон Джонс пропускает удар справа от Александра Густафссона в их первом бою. Фото USA Today Sports
Джон Джонс пропускает удар справа от Александра Густафссона в их первом бою.
Фото USA Today Sports

То, что у неуязвимого на тот момент Джонса впервые возникли такие трудности, объясняется следующим образом. Во-первых, он впервые столкнулся с очень габаритным и длинноруким полутяжем. Это сейчас полутяжеловесы ростом 191-193 см — нормальное дело, а 10 лет назад таких громил в ростере до 93 кг была от силы пара-тройка человек. Во-вторых, Густафссон был сильнее всего там, где Джонс был слабее всего, — на средней боксерской дистанции. Пиковый Боунс был величайшим мастером длинной дистанции и ближней, муай-тай-греко-римской дистанции, но в боксе он всегда испытывал сложности. В-третьих, швед здорово защищался от борьбы, очень здорово двигался (тут стоит отметить исключительную функционалку. Столько двигаться при таком крупном теле — это было огромным оружием в том весе и той эпохе). Ну и, в-четвертых, у Александра была просто каменная голова. Недаром Джонс сразу после боя сказал, что «у этого парня явно есть держак». Если говорить проще, реальная оппозиция — она всегда такая: кровь, увечья и близкое судейское решение.

Бой получился для Джонса настолько непривычным с точки зрения ущерба, что некоторые объясняют дальнейшую его серию побед решениями и поскучневшую манеру — боязнью снова пройти через подобный урон. Это все-таки не совсем верно, потому что уже в следующем поединке, против Гловера Тейшейры, Джонс нисколько не выглядел боязливым — он дрался бесстрашно, агрессивно и зверски креативно. А то поскучнение, которое у Джонса наметилось после 2015-го, можно объяснить скорее потерей важных физических качеств.

Джонс и Густафссон в больнице Торонто после боя. Фото Соцсети
Джонс и Густафссон в больнице Торонто после боя.
Фото Соцсети

В любом случае все это не умаляет того, что сделал Александр Густафссон сентябрьским вечером 2013-го в Торонто. Он не просто первым перевел Джонса в партер, первым довел до него 100 значимых ударов, нанес внешний ущерб — он также первым отправил его в больницу. И Боунсу там было так плохо, что он даже не мог самостоятельно воспользоваться... туалетной бумагой после похода в туалет.

Вот как он вспоминал об этом в разговоре с Fox Sport:

«...Я был в больнице, пошел в туалет. Моему тренеру пришлось подтирать мне задницу. Настолько я был побит. Руки опухли, ноги разваливались, колени. Все мое тело не могло нормально работать.

И тренер, вытирая зад, говорит мне: «Это и есть те самые моменты, Джон». Он смотрел мне в глаза, когда вытирал... Я говорю вам все как есть".

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