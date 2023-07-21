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Сегодня, 08:45

Если Джонс выиграет у Миочича, он станет первым в ММА, у кого будет 10 побед над чемпионами UFC

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Джон Джонс.
Фото Global Look Press
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Супернаследие.

11 ноября легенда UFC Джон Джонс проведет свой, возможно, последний поединок в профессиональных ММА.

Бой со Стипе Миочичем будет красивым и безопасным (по мнению многих) завершением всех его великих трудов. У хорвата есть имя и наследие, UFC сумел убедить всех, что именно он величайший тяжеловес в истории, поэтому для Джонса это удачная возможность обогатить наследие, не неся при этом уж очень высокие риски.

Все-таки Стипе в ноябре будет уже 41, его лучшие дни позади, он очень редко выступает, работает пожарным уже на полную ставку — трудно представить, как он сможет набрать необходимую для победы форму. Но для Джонса в любом случае этот бой работает только на прибавление регалий, если он выиграет, его рекорды представляются практически невозможными для побития.

Джон Джонс.
Фото Zuffa LLC

Мы как-нибудь сделаем про них отдельный большой материал, там несметное количество цифр, а сейчас нам интересно провести кое-какие выборочные показатели и параллели, упирающиеся именно в уникальную долговременность Джонса на вершине, как он оторвался от всех остальных.

Если Джонс победит, то станет первым бойцом в истории, у кого будет 10 побед над чемпионами UFC

Пока у Джонса 9 выигрышей над теми, кто носил пояс организации — временный или абсолютный:

Даниэль Кормье (две победы)
Шогун Руа
Рампэйдж Джексон
Гловер Тейшейра
Рашад Эванс
Лиото Мачида
Витор Белфорт
Сирил Ган (временный)

Аманда Нуньес тоже была очень близко к тому, чтобы выбить великую десятку, но закончила карьеру. У нее 9 побед над чемпионами UFC.

Джонс — единственный боец в ростере, кто был чемпионом до прихода USADA и остается им сейчас, спустя 8 лет работы антидопингового агентства

1 июля 2015 года UFC начал работать с USADA, и это навсегда изменило игру — бойцам стало гораздо сложнее химичиться, за ними установился неусыпный контроль, и огромное количество препаратов попали в список запрещенных.

У Джонса сложная допинговая история, он ловился на запрещенке несколько раз и считался многими бойцом-королем именно доюсадовской эпохи. Однако после прихода строгих допинговых офицеров он не перестал побеждать, его рекорд с 2015-го безупречен — 8-0. Да, у него нет больше прежнего атлетизма, многие параметры просели, но далеко не факт, что это вызвано допинговыми органичениями. Возможно, это возрастные изменения, возможно, сильно повлияли перебои в тренировках из-за проблем Джонса с алкоголем и дисциплиной, возможно, на каком-то этапе он терял мотивацию. Так или иначе, он не рассыпался, как многие звезды доюсадовской поры, и продолжил выигрывать.

Вот вам для интереса список чемпионов UFC к моменту прихода USADA 1 июля 2015-го: Деметриус Джонсон, Ти Джей Диллашоу, Жозе Альдо, Рафаэль Дос Аньос, Робби Лоулер, Крис Уайдман, Даниэль Кормье, Фабрицио Вердум. Как видите, никто из этих ребят давно не чемпионит, более того, в UFC из них остались только Дос Аньос и Уайдман, но ни за какие высокие места они давно не борются. Вы спросите, постойте-ка, а где же Джонс в списке чемпионов? Ответ: он был дисквалифицирован за ситуацию с беременной женщиной и лишен титула вместе с позицией в рейтингах. Но в бою он пояс не терял, в январе 2015-го победил уверенно Даниэля Кормье. И вот теперь, в июле уже 2023-го, он все еще остается чемпионом, но уже в другой весовой.

Джон Джонс и Даниэль Кормье.
Фото Zuffa LLC

Поединок против Миочича станет 17-м титульным боем Джонса подряд. Это настоящая дикость

С марта 2011-го Джонс дерется ТОЛЬКО за титулы, это чистая фантастика. Бой против Миочича станет 17-м титульником подряд, ни один другой боец в истории организации не проводил таких боев даже 15 подряд.

Чтобы вы понимали — средний боец UFC находится в организации 8-12 боев и затем увольняется. Джонс только одних титульных боев провел 17, и провел — ПОДРЯД. Представьте, насколько он выше среднего, представьте, насколько он выше вообще всех — и средних, и лучших.

Когда Джонс проводил 4-ю защиту титула, Миочич улетал в нокаут от заурядного Стефана Штруве

Три параллели, которые покажут вам, что Джонс — это нечто.

Когда в феврале 2014-го Джонс был уже чемпионом c пятью защитами титула, в UFC только дебютировал 21-летний и очень талантливый Кевин Ли. В 2023-м Джонс по-прежнему чемпион, а Ли уже пережил несколько жизней в спорте, сломался физически и ментально и недавно закончил карьеру после поражения Ринату Фахретдинову.

Когда Джонс стал чемпионом UFC в марте 2011-го, Александр Волкановски, Израэль Адесанья, Алджамейн Стерлинг и Леон Эдвардс даже не начали карьеру в профессиональных ММА.

Когда Джонс провел 4-ю защиту пояса против Белфорта, 22 сентября 2012-го — ровно через неделю — 29 сентября 2012-го — Стипе Миочич проиграл нокаутом Стефану Штруве.

Штруве нокаутирует Миочича.
Фото Zuffa LLC

Джонс по-прежнему самый молодой чемпион в истории организации, и никто не может приблизиться к этому рекорду

19 июля Костлявому исполнилось 36, он уже давно ультраветеран, но у которого есть не только светлое настоящее, но и блистательная молодость. В марте 2011-го Джон победил Шогуна Руа и в возрасте 23 лет стал самым молодым чемпионом в истории организации.

С тех пор в промоушене постоянно поднималась верхняя планка возраста для чемпионов, но нижняя, та, которую зацементировал Джонс, остается нетронутой. Старики поднимали возрастной потолок трижды: сначала 36-летний Кормье перебил возраст самого старого чемпиона на момент первого взятия титула, потом это сделали 37-летние Вердум, Биспинг и Блахович. Наконец, 41-летний Гловер стал первым в истории бойцом в возрасте 40 лет и старше, кому покорился титул UFC ВПЕРВЫЕ. Не стоит путать первое взятие пояса и повторное. Например, Рэнди Кутюр — самый старый чемпион в истории, впервые взял пояс в 33 года, потом потерял его, снова выигрывал, проигрывал, и на момент последнего прикосновения к титулу ему было 45 лет.

Джон Джонс.
Фото Соцсети

Рекорд же Джонса новые молодые поколения все никак не обновят — очень сложно в таком комплексном, сложном спорте, как ММА, быть зрелым и по-взрослому физически сильным в 22 года и младше.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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